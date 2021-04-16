全國政協主席汪洋督政內蒙古　為何又不見了政府主席布小林？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-04-16 18:31

曾經在公開場合突然「暈倒」的內蒙古政府主席布小林，在幾次公開露面後又開始了「神隱」。 2021年4月12日至14日，負責邊疆相關事務的全國政協主席汪洋率領調研組，分成4個小組調研內蒙古呼和浩特、包頭、通遼、錫林郭勒等地，與當地各類場所、機構、人員進行「1對1」訪談，並督導民族等方面事務的治理。

按照慣例，內蒙古黨委書記石泰峯與政府主席布小林都應當出面陪同汪洋調研。不過，中國官方公開的視頻和照片裏有石泰峯，而無布小林。事實上，在近半年時間裏，布小林已經多次缺席重要政治活動。

對於布小林動向的疑問，外界已有傳聞稱布小林曾中風發作，也有可能牽扯當地官場腐敗的猜測。如果僅是身體染病等不至於影響人事變動的偶發性問題，當地政府至少應該對外有所説明。

根據中國媒體報道，汪洋此行主要關於民族事務和內蒙古治理，並要求「正確認識和處理共同性與差異性的關係，着力解決民族領域深層次問題」。

中國官方公開的一段視頻和兩張照片裏，石泰峯一直伴隨汪洋左右，卻都不見布小林的身影。而媒體文字報道既未提及石泰峯，也未提及布小林，只在最後稱「尤權陪同調研」。尤權是中共中央統戰部部長。

布小林的不在場，即屬意外，也早有跡象可循。2021年1月下旬內蒙古「兩會」期間，網絡傳出的一段視頻顯示，正在作政府工作報告的布小林突然語音不清，暈倒在地，會議因此中斷。

此後布小林持續隱身，當年3月上中旬全國兩會期間，作為內蒙古代表團代表的國家主席習近平參加該團審議時，也未見布小林。而且，布小林也沒有擔任這一年度內蒙古代表團的副團長一職。

在兩會結束約10天后的3月22日，布小林被發現在北京出席了「中國•內蒙古糧食高質量發展指數」的新聞發佈會。幾天後的3月30日，布小林又在呼和浩特出席了「金融支持自治區『十四五』開好局起好步政金企對接會」。這也是截至目前布小林最後一次公開露面。

除了缺席汪洋對內蒙古的調研活動，在4月13日至15日內蒙古政府舉行2021年第3次集體學習時，布小林也是委託內蒙古黨委常委兼政府常務副主席張韶春主持會議。

由此可知，自2021年1月下旬至今，布小林只有在3月下旬偶爾露面，其餘時間都在隱身於公眾之外，而且缺席了重要的政治活動。外界不知究竟是何原因，但是因為作為內蒙古政府主席的布小林承擔重要職責，可以想見內蒙古的正常治理工作會受到較大影響。

汪洋此次內蒙古行的背景是中國政府近年正在對這一邊疆地區就民族相關領域進行重點治理，其目標正是汪洋所指「鑄牢中華民族共同體意識」，具體方面包括「牢固樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，正確認識和處理共同性與差異性的關係，着力解決民族領域深層次問題」等。早前引起外界關注的「教材風波」正是在這一背景下發生的相關事件。

生於1958年的布小林現年63歲，當屬高齡在任。如果偶有病症，不至於長期影響工作也不必要立即更換職位人選。另外，內蒙古近年反腐導致官場震盪，也不排除布小林被波及受調查的可能性。

不論是內蒙古的正常政治運作，還是中國正在內蒙古進行的民族相關事務治理，內蒙古政府主席都是一個不可或缺的角色。有關其意外失蹤的問題，外界難免會持續關注和猜疑。