「好像我們一定得委屈」　台陸委會倡兩岸「善意諒解」言不由衷？

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-04-25 21:00

4月20日，台陸委會主委邱太三分別接受台媒「中央社」與《自由時報》專訪，針對目前的兩岸關係僵局，進一步闡述其政策論點以及對中國大陸的呼籲。 根據中央社專訪內容，邱太三指出他日前所提之「建設性模糊」，其實是心態上的而不是文字的，「我的意思是心態上的諒解，只要善意的諒解，其實大家就能務實處理後續的事情」，他並提到兩岸若要維持互動交流，首要是找出「最大公約數」，例如「事務性的議題可以推展，促進雙方對彼此政治意向的認知、理解與包容」。

台灣陸委會主委邱太三，針對兩岸關係接受媒體訪問，詳細闡述當前民進黨政府的政策論調。（中央社）

由此來看，「心態」是邱太三所謂釋出善意的第一步，也是處理後續兩岸交流事宜的基石。但是綜觀中央社的四篇專訪，其實邱太三談的內容，並未讓人感受到他在「心態」上有什麼「諒解」，例如對於中共武力威脅，他重批「逞兇鬥狠，到底是中華文化的哪一點，我都懷疑」，他並批評國民黨執政時沒有能力在國際社會上澄清九二共識，「以致讓台灣在國際被排擠，要參與國際組織還得仰賴中國大陸鼻息」。

此外，邱太三還對中共下指導棋，稱未來處理台灣問題的時候，需要考慮國際情勢、自身的發展，以及能否獲得國際社會的肯定，「畢竟沒有人希望在掌權時經濟與對外關係是緊張的，甚是要動粗的情形」、「習近平必須拿出相對應的治理政績服人，以支撐他不受任期限制的正當性」。

而在《自由時報》的專訪內容中，邱太三則多着墨於「假外資、真中資」問題，他表示「毫無問題，一定會處理」，對經濟間諜竊取國家級關鍵技術也有所提到，他亦透露目前陸委會正在檢視「國安五法」、《反滲透法》等「民主防護網」施行情形，更稱假訊息已經提升到「準軍事」對抗層級。

兩家媒體的專訪中，邱太三也都談及「九二共識」與「一中各表 」，他更不吝給予猛烈抨擊。例如，他強調國民黨對中共「過度想象」，因為「大陸從來沒有同意過一中各表」；在自由時報專訪中，他還特別指出中共立場其實是「一中、不表」。

美國總統拜登（Joe Biden）摯友、前參議員託德（Chris Dodd，右前二）率團訪問台灣三日，4月16日甫離開不久，邱太三就接受媒體專訪，時間點耐人尋味。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

邱太三稱，九二共識在台灣已經沒有市場，中共一開始對九二共識、一中各表是反對的，「當年中國社科院涉台單位提醒，若被表成中華民國，那要怎麼辦？但共產黨非常厲害，用切割鋸箭方式，解釋成雙方用口頭表述前面的一個中國原則，至於後面部分『大家都不要表』」，他認為雖然國民黨一直有「一中各表」四字，但九二共識話語權已被中國大陸拿去。

對於外界以「若中國不同意你要怎麼辦？」批判蔡英文的「和平、對等、民主、對話」八字箴言，邱太三更反擊，「這是中方要改善態度的，怎會是我方要改善？台灣有些人似乎在思維上有一點顛倒，好像我們一定得委屈，但不必委屈一定要做什麼」。他強調，某一方強制施壓政治框架或政治威脅，就不是和平對等，「兩岸對話絕對不是我方要委屈去談」。

蔡英文拋出的八字箴言以及陸委會對兩岸健康交流的期許，其實是設下兩岸關係的政治前提。（中央社）

站在北京立場，若仔細觀看邱太三的專訪內容，其中充滿着自相矛盾之處，首先是「心態」議題，從訪問內容來看，很難認定邱太三釋出了什麼心態上的善意跟諒解，反而是更在意兩岸的「健康」交流，而健不健康係由台北定義，從這個意義來説，其實邱太三不僅沒有釋出善意，反而是「先講先贏」，是不是有照做則不在陸委會的優先級中，僅從一點，不少台灣政府部會、官媒與民進黨政治人物至今仍多稱「武漢肺炎」，就難看出台灣的善意。

第二，邱太三雖然繞着蔡英文提出的「八字箴言」不斷「表示善意」，但是這種政治性處理邏輯，反而有很強的「去法理性」，因為邱太三絲毫未曾論及《中華民國憲法》與《兩岸條例》，而這些關鍵法理文件，都是台灣自身「一中」的規範，「八字箴言」繞過了憲政體系，而後者實際上才是學者解釋對九二共識「讓步」的關鍵用語。

最後，中共也沒有明確否定過一中各表，其實這是北京一直以來對台政策所具有的模糊空間，也是馬英九執政時期兩岸領導人在新加坡舉辦馬習會的精髓、時任台陸委會主委王鬱琦甚至能夠登陸在南京中山陵以「中華民國」國號和紀元宣讀祭文。而民進黨上台執政以來，由於不認同「中」，自然否定各表跟九二共識，這個模糊沒了，邱太三卻僅歸咎於中共，忽視己方的責任。