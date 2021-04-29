50年前「小球推動大球」　中美關係是如何破冰的？

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-04-29 19:00

在中美關係持續緊張之際，北京舉辦紀念中美「乒乓外交」50周年活動，國家副主席王岐山和美國前國務卿基辛格等發表視頻致辭。50年前的「乒乓外交」開啓中美接觸，最終改變了世界格局。如今，中美關係又步入寒冬，阿拉斯加會談破局後，何時才能等到類似「乒乓外交」的契機來緩解中美緊張關係？ 「乒乓外交」在中美關係突破過程中起過重要作用，被譽為「小球推動大球」。而邀請美國乒乓球隊訪華，正是時任中共領導人毛澤東作出的決策。

1972年2月21日，毛澤東在中南海會見美國總統尼克松。（視覺中國）

説起「乒乓外交」，還須從日本名古屋世界乒乓球錦標賽談起。1971 年 1 月，日本乒乓球協會會長後藤鉀二訪華，邀請中國參加在名古屋舉行的第三十一屆世界乒乓球錦標賽。

對中國來説，當時的國際形勢十分嚴峻，昔日的「老大哥」蘇聯在中蘇邊境陳兵百萬，對中國安全構成嚴重威脅；中美之間正處於敵對的冷戰狀態，美國雖然開始與中國接觸，但美國總統尼克遜（Richard M. Nixon）仍頻頻表示「不放棄對中華民國的義務」；中日尚無外交關係。在這種情況下，有人主張不參加世乒賽。但周恩來、毛澤東拍板要參加。

當時中方提出必須將「中日關係政治三原則」和「台灣是中國的一個省，是中國的神聖領土」寫入「會談紀要」，談判陷入僵局。就在後藤鉀二感到希望渺茫準備回國時，周恩來決定，不再堅持紀要寫上「台灣是中國的一個省，是中國的神聖領土」。報告獲毛澤東批准後，中國乒乓球隊出征名古屋。

在這屆世乒賽上，中國代表團邀請英國、加拿大、澳洲、哥倫比亞和尼日利亞等五國代表團訪華。而美國代表團也暗示希望訪華。

與此同時，美國運動員科恩（Glenn Cowan）搭錯中國隊的班車，想下車時，班車已經開動。科恩只好面朝車門站立，不説話。面對來自「美帝」的運動員，中國隊所有隊員也面面相覷，沒人敢説話。

快要抵達目的地時，中國運動員莊則棟拉着翻譯走到科恩面前進行交流，並從包裏拿出一段一米多長的杭州織錦，作為禮物送給科恩。

中美「乒乓外交」（請點擊大圖瀏覽）

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莊則棟後來回憶，他當時這麼做主要出於兩個理由。一是覺得中國是禮儀之邦，「不能把人家晾在那裏」；二是他想起1970年12月毛澤東在中南海會見美國老朋友斯諾（Edgar Snow）時説的話「寄大希望於美國人民」。

班車到站，一直跟蹤中國隊行程的日本記者驚異地發現：一個中國運動員居然與一個美國運動員微笑着站在一起。次日，日本各大報紙都刊登了這條爆炸性新聞。

美國代表團隨後正式向中國代表團提出訪華請求。消息傳回北京後，在中共高層引起不小的震動。中國外交部和國家體委給出的建議是時機尚不成熟。理由是美國在「台灣問題」上沒有誠意，並且還侵略老撾和柬埔寨等國，威脅中國安全。從訪問方式來看，也應該是美國先派高級官員前來，而不是派一個乒乓球隊。

周恩來在外交部和國家體委的報告上做了圈閲，遞交給毛澤東。據《歷史的温度5：那些博弈、較量與人性》一書記載，在考慮了整整三天後，毛澤東最終在 4 月 6 日晚上也做了圈閲——拒絕美國乒乓球隊訪華。

文件送走後已是深夜。毛澤東吃了安眠藥後讓護士長吳旭君為他讀《參考資料》，在聽到西方通訊社對莊則棟與科恩在班車上互動的評價後，毛澤東聯繫到自1969年8月起尼克遜不斷對華伸出橄欖枝，認為美國真想在中美關係上取得突破。在邀請美國官方高層領導人訪華前，先邀請美國民間人士訪華，既可加深中美兩國人民之間的友誼，又可營造中美和解的氛圍，以利於官方高層交往。

最後，已經昏昏欲睡的毛澤東對吳旭君説，決定邀請美國隊訪華。周恩來獲悉後立即給中國代表團發去緊急指示。美國代表團收到邀請後一片歡騰。尼克遜曾説，我從未料到，對中國的主動行動會以乒乓球隊訪問北京的形式得到實現。

1971年4月10日，由18人組成的美國乒乓球代表團從深圳羅湖橋進入中國。這是中共建政以來第一個正式訪華的美國代表團。

1971年春天的「乒乓外交」使中美關係獲得突破性進展。在周恩來會見美國乒乓球隊之後不到 10 個小時，尼克遜就發表聲明宣佈，從貨幣、石油、貨物運輸進出口等各方面對中國解禁。3 個月後，尼克松的特使基辛格（Henry Kissinger）通過「巴基斯坦渠道」，秘密訪華會晤毛澤東。10 個月後，尼克松訪華，中美之間22年的堅冰一朝打破。「小球轉動了大球」從此揚名世界。