飯圈仿如「老母親養兒子」　明星與粉絲結成「利益情感共同體」？

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-05-06 21:00

「飯圈」已經是今天中國不可忽視的存在，其內部的文化與行為方式已經開始廣泛地影響到社會其他羣體，甚至開始表現在政治進程中。而在主流輿論聲音裏，「飯圈」卻越來越像是一個「問題少年」，包括新華社在內的很多中國官媒都曾經對「飯圈」擾亂秩序、侵犯隱私、網絡暴力、數據造假等現象喊出「該管管了」。 究竟該如何認識「飯圈」，其產生土壤、對社會的形塑能力將會對中國乃至世界產生什麼樣的影響，多維新聞記者專訪了中國青年學者、粉絲文化研究專家孫佳山，內容經編輯後轉載於《香港01》。

各類大型唱跳團體選秀節目是中國目前粉絲文化的集中體現。（微博@騰訊視頻創造營2021）

多維：過去一年多來，「飯圈」（粉絲羣體）多次成為新聞主角，但大多是以偏負面的形象出現，比如藝人肖戰的粉絲舉報「同人文學」網站迫使其關閉引發爭議，王一博粉絲在豆瓣「養號」胡亂刷分，不少藝人的粉絲羣集資向湖南衞視主持人送禮等等。「飯圈」似乎與其他羣體產生了比以前更為激烈的碰撞。你怎麼看「飯圈」那些越來越讓人匪夷所思的舉動？如何定義目前「飯圈」與社會主流羣體之間的關係？

孫佳山：青少年粉絲羣體的價值觀問題，確實是需要全社會關注的重要議題。一方面，廣大青少年應當端正追星的心態，以精神的成長、獨立和完善為目的，避免被資本所撬動、裹挾的粉絲經濟所綁架；另一方面，從家庭、學校到社會，都應當努力為新一代青少年提供充滿包容、尊重的成長環境，盡到各自應盡的義務，而不是對於粉絲文化採取污名化的態度。

這就意味着我們需要更深刻地理解當前青少年粉絲羣體的情感結構、文化經驗和自我認知的結構性變化，避免管理手段、方法的頭痛醫頭、腳痛醫腳，應採取切實有效的措施和方法，抵制、限制、杜絕資本對粉絲文化的過度投機和利用、操縱，科學認識網路傳播規律，規範網絡文化秩序，提高用網治網水平，真正有效地引導廣大青少年粉絲羣體建構起積極、健康、向上的價值觀。

日韓女團與男團是中國粉絲文化的啓蒙。（視覺中國）

多維：上世紀八十年代詩人與搖滾樂手曾是偶像中的主流，而隨着港台流行文化的全面滲入，整個華語地區在九十年代以娛樂明星為主要偶像，曾有一個小品《追星族》生動地描繪了當時年輕人追逐偶像的狀態，只不過以今天的「飯圈」標準來看，當時的追星族大多屬於「女友粉」，而今天的「飯圈」則有「親媽粉」、「事業粉」、「CP粉」等諸多不同形態，網路的快速發展也讓曾經「生產-接納」的垂直造星模式變成了「養成」機制。你怎麼看「飯圈」與社會發展之間的關聯？「飯圈」在中國發生後，近幾年來是否呈現出某些新的演變趨勢？

孫佳山：今天我們所説的粉絲文化、粉絲經濟，基本上已經是特指最初發源於日韓，以「偶像養成」為最突出特徵，在其發展歷程中，越來越強調流量明星與粉絲個體成長的伴生性，並逐漸將粉絲與流量明星的關係打造成「老母親養兒子」式的反向結構。

這與傳統明星文化下「追星族」式的垂直結構，呈現出迥然不同的文化差異。隨着這套「偶像養成」的粉絲文化、粉絲經濟日漸深入，粉絲集資購買偶像專輯、電影票、向偶像贈送禮物等日韓應援式追星方式也在中國逐漸普及開來。通過百度貼吧、微博、微信羣等網路平台發起的集資應援行為，其影響力、輻射範圍和監管難度，遠非線下應援活動可比。

經過十餘年的發展，中國本土的粉絲經濟在不知不覺間日漸崛起，粉絲羣體的消費能力越來越強，話語權越來越大。除了常規的追星活動，粉絲在網絡上組織了無數個應援站(通過網絡聚集的特定粉絲羣體)，深度參與到明星形象運營的商業活動之中。

在新的粉絲文化結構下，明星和粉絲結成了一榮俱榮的利益情感共同體。前者需要流量數據來證明自己的商業價值，從而獲得更多參加演藝活動的機會；而後者為了讓自己心儀的明星持續走紅，創作更多被他們喜愛的作品，而使盡渾身解數為其沖銷量、刷票房、造聲勢，提高市場指標。尤其是，青少年粉絲在追星過程中獲得了極大的成就感和自我認同感，參與到明星工作、生活中的慾望進一步膨脹，他們的狂熱也極易被利用。

在飯圈中，粉絲與偶像的關係已經不止於凝視、仰望，而是強調養成與參與感。（視覺中國）

多維：正好你也提到了「治理」這個詞，「飯圈」被詬病最多的是網絡暴力頻發，特別是去年發生肖戰粉絲在四川美院門口的聚集事件後，復旦大學學者沈逸表示需要對「飯圈」進行治理，引發了肖戰粉絲與沈逸之間的口水戰。有人支持沈逸，認為在民粹主義全球氾濫的背景下，「飯圈」同樣存在「極化」的趨勢，其非理性的危險能量值得注意；也有人認為把粉絲行為上升到網絡空間安全甚至國家安全層面有些太上綱上線了。你對此怎麼看？「飯圈」需要被納入國家治理的範疇嗎？基於中國的歷史與現實，該如何在多元化與秩序感之間尋求平衡？

孫佳山：這其實涉及到青少年粉絲羣體的價值觀問題，這一點的確是需要全社會關注的重要議題。顏值崇拜、拜金、攀比、網絡暴力等，粉絲追星過程中存在的諸多價值觀有着嚴重問題的亂象近年來不斷浮出水面。飯圈還創造出成百上千個專用術語，其中不乏「祖安文化」這類低俗語言。而且，一旦有人與特定粉絲羣體意見相左，就會出現訴諸人肉搜索、人身攻擊、詆譭造謠，甚至線下打架、鬥毆等暴力行為。

對於這些亂象，一方面，廣大青少年應當端正追星的心態，以精神的成長、獨立和完善為目的，避免被資本撬動、裹挾的粉絲經濟所綁架；另一方面，從家庭、學校到社會，都應當努力為新一代青少年提供充滿包容、尊重的成長環境，盡到各自應盡的義務，而不是對粉絲文化採取污名化的態度。