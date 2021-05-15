台灣疫情︱「依法不能進口大陸疫苗」　台灣會改變疫苗政策嗎？

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-05-15 20:00

台灣刻正迎來新冠肺炎（COVID-19）疫情自2019年底爆發以來最嚴峻時刻，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不但承認「已進入小區感染」以及途徑未明的「隱形傳播鏈」，甚至放棄先前層層設限、形同一把抓的新冠肺炎疫苗採購權下放給各地方政府，宣稱「只要採購合法合規」都可以向衞福部提出申請。 陳時中「放權」給地方政府，地方政府卻多不領情。一則陳時中直到台灣疫情反轉直下才鬆綁，但早已錯失採購疫苗黃金時機，此時的分權，不無有要地方「共同承擔」的意思；其二，國際疫苗採購市場出現新形勢，包括復星、科興等大陸疫苗都已相當程度克服陳時中、民進黨政府早前設下的層層阻礙。

台灣防疫指揮官陳時中（吳逸驊/多維新聞）

台灣人應該還記得，台灣曾錯失幾次取得新冠疫苗的最佳時機。台灣東洋製藥公司早在2020年11月就有機會談成合約，自2021年第一季起分批取得德國BNT公司生產的疫苗（即美國輝瑞疫苗）3,000萬劑，但過程一波三折，先是傳出BNT疫苗的「中國（大陸）血統」，即上海復星公司為取得大中華區代理權，出資協助BNT公司研發疫苗並取得部分股權，引發議論，後又疑因有他股勢力也想分食疫苗採購利益，陳時中居中「協調」後，以「不能壓寶單一公司」，大幅壓縮東洋公司可採購疫苗數量，致東洋公司「無利可圖」終致破局。

此外，上海復星公司於4月表態願意售台500萬劑於深圳生產的BNT疫苗，但旋及被台灣疫情指揮中心發言人莊人祥以「依法不能進口大陸疫苗」予以回絕，因台灣《政府採購法》對於政府採購案能否採用大陸貨品，必須符合台灣經濟部頒定之「准入」貨號名單內，而「人類醫藥用疫苗」被列於「不准入」貨號名單。

除了對BNT 疫苗及取得大中華區代理權上海復星的「中國（大陸）血統」層層設阻，對於包括林青霞及許多台商已經施打的科興疫苗或其他疫苗，陳時中也設下「安全、有效、可以買、有人願意打」等條件，總之，台灣「防疫有成」，有大把時間可以等「非陸制」、「本土製」疫苗。

科興中維的新冠病毒滅活疫苗，近期在台灣輿論場的形象正面。（新華社）

然而，當下情勢已大不相同，除了台灣本身疫情升温外，還包括上海復星公司又宣佈願提供台灣由「美國公司在德國生產」的BNT疫苗售台，而原先一直被「陳時中們」以「WHO未證明安全」當擋箭牌的陸製國藥疫苗，也在5月7日獲得WHO批准「緊急用户許可證」。

因為上述「最新發展」，才會有台灣立法委員在立法院詢問地方政府可否自行採購疫苗，才會有台中市議員要求台中市長盧秀燕想辦法採購「輝瑞疫苗」，一時之間，「科興疫苗效力高」、「印度尼西亞醫護實測，科興疫苗防護力高達94%」等有關「陸製疫苗」的正面表述開始出現在台灣輿論場上。

種種跡象顯示，在台灣疫情升温的當下，陳時中同意分權、許多民代繞彎要求取得的「輝瑞疫苗」，首要指向的就是上海復星主動提議、量身訂製的「台灣特供項目」；其次，出現在台灣媒體版面上種種「科興疫苗真正好」的正面消息，也透露着「台灣想要」的弦外之音。

雖然台灣還是會有人説，「依法依規，科興疫苗不準輸台」，不過，民進黨挾立法院過半席次優勢為「壯大台灣」火速修法早有前例，甚至，所謂的「大陸製品不准許輸入（台灣）項目」貨品列表，係「權責主管機關」頒定，只要民進黨政府願意，修法都屬多餘。