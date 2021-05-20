以巴衝突｜鐵穹可保台灣穩守？　拿哈馬斯比擬解放軍戰力是開玩笑

撰文： 祁賓鴻 最後更新日期： 2021-05-20 21:00

5月上旬起，因齋戒月期間的阿克薩清真寺（Al-Aqsa）衝突、東耶路撒冷的謝赫·賈拉（Sheikh Jarrah）定居點爭議，巴以雙方再次站上了交火擂台，在輿論、人民、軍火等場域，展開了新一輪博弈。 5月10日，實際控制巴勒斯坦加沙地帶（Gaza）的哈馬斯武裝率先出擊，向以色列發射了超過150枚火箭彈，後者則回以空襲。雙方衝突在5月12日進入白熱化階段，哈馬斯追加發射850枚火箭彈，以色列則開始了大規模空襲。

有鑑於雙方火力差距過於懸殊，哈馬斯已於5月13日提出停火要求，但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）顯然不願應允，以致衝突發展為眼下加沙地帶單方受襲的慘劇。

以色列軍隊炸燬加沙一棟大樓，其為數家國際傳媒的辦公室所在地。（AP）

單就以色列何以勝出的條件分析，「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的存在堪為關鍵。哈馬斯的火箭彈雖搶得發射先機，卻多被以色列的「鐵穹」攔截，僅餘幾枚在「鐵穹」待發彈消耗完畢後，成功躲過被截命運，輾轉落入以色列境內，釀成平民傷亡。但其規模與以色列對哈馬斯造成的損傷相比，仍是不可同日而語。

眼下以色列暫無收手意願，加沙戰場的星火短期之內恐難停歇。而鐵穹此次表現不只為以色列爭取到戰術優勢，也吸引了遠在東亞的台灣注意，不少台媒紛紛探討部署「鐵穹」的實戰可能，甚至建議政府可通過美國與以色列的特殊友好關係，循管道購入。如此論斷，顯然既對「鐵穹」的真實效用一知半解，更對台海的戰略實況無從體察。

在以色列阿什凱隆（Ashkelon），從加沙向以色列發射火箭彈時，「鐵穹」反導系統發射攔截導彈，長曝光拍攝的照片。（Reuters）

「鐵穹」系統的特殊限制

首先，「鐵穹」此次表現確實亮眼。綜觀哈馬斯射出的1,700餘枚火箭，其中約有1,200枚因質量不良提早落在加沙無人地帶，未能進入以色列領空，剩餘的500餘枚火箭，則有90%到95%左右受到攔截。故衝突發生至今，巴勒斯坦一方有超過200位平民與武裝份子死亡，上千人受傷，一萬餘人流離失所，而以色列一方僅有9位平民與1位軍人死亡，另有不到600人受傷，物產損失亦是極其輕微。

然而「鐵穹」要能完美髮揮效力，須符合幾大條件。第一，「鐵穹」屬於末端防禦系統，僅能攔截射程70公里內的火箭與炮彈；第二，「鐵穹」設計之初，為了壓低成本與提高同時攔截目標數，採用了毫米波雷達導引頭技術，因此極難追蹤攔截高機動目標；第三，「鐵穹」發射架僅有20發的容量，裝填時間亦較長，無法應付短時間內的大規模炮火轟擊。

2021年5月11日，從以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）可見巴以雙方在空中駁火的軌跡。圖片以長時間曝光拍攝。（Reuters）

綜上所述，「鐵穹」之所以能自2011年起，便在應付哈馬斯火箭彈上交出漂亮成績單，關鍵乃是：對手是哈馬斯，而非正規軍。哈馬斯的駐地加沙缺乏戰略縱深，且哈馬斯受限經費與技術，使用的是自製的卡桑火箭彈（Qassam rocket），其射程至多16公里，缺乏彈道修正與高機動能力，「鐵穹」應付起來自是得心應手。倘若面對伊朗「流星3」（Shahab-3）或沙特「東風3」（DF-3A）等中遠程導彈，以色列另有「箭-2」導彈可加以攔截。

換言之，在強敵環伺的以色列國防體系中，「鐵穹」乃是為應對哈馬斯而打造的低成本防空系統，攔截彈單發成本僅有4萬美元，全系統的成本也只要5,000萬美元，相較於單發導彈動輒超過400萬美元、系統要價上億的「愛國者」（MIM-104 Patriot）來説，「鐵穹」的物美價廉不言而喻。

2021年5月13日深夜，以色列的「鐵穹」防禦系統成功攔截由加沙北部發射的火箭，在加沙上空激起火光。（Getty Images）

台灣詭異的武統想象

然而「鐵穹」的前述條件，註定難被廣泛應用，故其儘管價格實惠，時至今日仍少有國家採購。台灣雖展現出極大興趣，但台海條件便不屬可用範圍。

首先，跨越海峽而來的火箭或炮彈，射程皆在150公里以上，遠遠超越「鐵穹」所能適用的攔截範圍，倘若以色列當真不顧國際情勢與中以關係，將「鐵穹」系統售予台軍，其作用也僅止於攔截部隊登陸後，於島內發射的火箭與炮彈。但若戰事發展至此，「鐵穹」再能防空，又有何意義？

2021年5月12日，攝影師在以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）上空，捕捉到火箭與「鐵穹」防禦系統「火併」的情形。圖片以長時間曝光拍攝。（Reuters）

其二，「鐵穹」攔截哈馬斯土製火箭彈或許綽綽有餘，但面對解放軍諸多高機動能力、火力迅猛的正規軍裝備，便只能徒呼奈何。且儘管「鐵穹」強於卡桑火箭，一旦哈馬斯使出「火箭雨」戰術，「鐵穹」仍偶會因填充不及等因素，錯放漏網之魚，以致釀成傷亡。故在戰略層次上，「鐵穹」更大程度是發揮了心理意義：讓以色列國民因有防空系統而心安，以及避免哈馬斯有恃無恐，以平民性命要挾以色列讓步。

要而論之，以色列明白軍火的存在意義：恫嚇勝過擊打，外交重於戰事。面對建國初期的阿拉伯聯軍，其雖以優勢火力壓制，卻從未放棄與各國建交的可能，就算讓步亦再所不惜，例如其為與阿聯酋建交，好打入海灣君主國社交圈，便放下過往堅持，同意美國軍售阿聯酋F-35戰機。即便坐擁百萬軍火，以色列亦深知在長遠戰略上，化敵為友的成本低過永遠對峙。