撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-29 19:00

台灣國防部於5月28日解密一份機密預算，標案名為「我國空軍委請美國空軍安援中心派出技術代表常駐台灣案」，整個標案金額為新台幣2億4,717萬8,013元，履約時程自2002年5月1日至2004年12月31日為止，主要履約處於台空軍嘉義基地與花蓮基地二處，二基地的第四戰術戰鬥機聯隊和第五戰術戰鬥機聯隊，都為台軍F-16A/B Blk20戰機的操作地。

台國防部解密機密預算書，詳細揭露美軍顧問來台協助台空軍操作F-16戰機的規模與細節，此舉恐與目前疫情蔓延、台美關係充滿驚險有關。（台灣國防部提供）

有美軍顧問出入台灣空軍基地的傳聞，從1997年台灣空軍首度舉辦對美採購F-16A/B Blk20戰機150架的接機典禮後，台空軍進入接收F-16A/B Blk20型戰機的高峯期。由於台灣採購的Blk20構型，為美國針對台灣需要、政治環境、威脅等級等重重考慮因素下，特別為台灣打造的獨特批次構型。

台灣用機雖然使用F-16A/B較早期型的機身（機身較C/D型稍窄小），但是機內航電卻升級成接近C/D型的性能，是以歐洲使用F-16戰機三國的MLU（中期壽限提升計畫）的標準，為台灣供應特規的F-16戰機，故當時需要大量的美軍顧問駐台，指導使用、補保、維修與測試等各類大量工作，這個行動在當時被列為高度機密，如今台國防部正式將此解密，也揭開台灣軍事圈傳聞，各基地有美軍進進出出的江湖傳言真實面貌。

台空軍使用的F-16V Blk20戰機，機身雖是F-16A/B較早期型的小機身，但是內部航電全部以C/D型戰機的標準配備，圖中為已經構改為F-16V的台空軍戰機。（陳宗逸／多維新聞）

雖然文件僅解密至2004年年終，但是此種作業目前仍是台美空軍合作的常態，尤其台軍目前正進入F-16V Blk20戰機的構改高峯階段，台灣空軍是全球第一個大量使用F-16V戰機的隊伍，故使用此種構改升級的戰機，台灣經驗對美國相當重要。尤其台灣又於後續採購66架F16V Blk70型戰機，是不折不扣的下一代新製戰機，由於台灣採購數量大，未來台灣空軍將是全球使用F-16V數量最大的隊伍。

台軍擁有全球最龐大的F-16V戰機機隊，其對抗解放軍殲16等第一線戰機的經驗，是美軍迫切需要的機密參數。（陳宗逸、ChinaAviation／多維新聞合成）

尤其，台空軍面對解放軍每日的軍機威脅，F-16V與解放軍第一線戰機周旋的經驗，尤其是F-16V配賦的AN/APG-83型SABR雷達，是屬於專門為F-16V發展的主動電子掃描陣列雷達（AESA），此種陣列雷達對抗解放軍高端的殲10C、殲16與殲20的能力如何，台灣空軍擁有全球最齊全的參數資料庫，美軍重視台軍的使用經驗，故雙方技術人員、軍情人員針對F-16V戰機的使用經驗進行密切交流，目前也屬常態。而台空軍與美空軍加油機的密切訓練，也經由日前在夏威夷曝光的照片，得到了證實。

台空軍的F-16V戰機，配備AN/APG-83型主動電子掃描陣列雷達（AESA），是美商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）研發的SABR雷達系統，美軍也大量採購、用於改良600架以上的F-16C/D機隊。此型雷達台軍在台灣周邊海域上空使用，對抗解放軍戰機的經驗，是第一手情報。（Northrop Grumman）

根據美商洛克希得馬丁（Lockheed Martin）和美國空軍近期發佈的計劃，美軍預計在2030年之後，仍然視F-16戰機為主力戰機，昂貴的F-35戰機無法全部取代F-16的地位，而洛馬公司目前還持續接到來自世界各地的F-16V Blk70/72訂單，截至2021年為止，共有128架全新的機型訂單，其中包括台灣的66架，其餘買主還包括巴林、斯洛伐克、保加利亞以及尚未曝光的敏感國家，這批新戰機訂單，將在2022年開始生產，預計到2026年才會全部完成交機。

目前F-16V Blk70/72戰機全球熱銷，新造機加改良升級機超過700架，市場還會在迅速擴大，洛馬公司評估，F-16戰機的全服役年齡將達到100年，至2070年才會退出空中戰場。（Lockheed Martin）

此外，洛馬公司也與相當多國家，簽下了大量的F-16舊機性能提升合約，全球總共有405架F-16期待升級至F-16V Blk70/72的最新改良批次，這個市場還不包括美國空軍自己的升級案。美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將近日就未來美國空軍戰機計畫中，就明確表明，美國空軍期待未來600架以上的F-16戰機，經過改良後能夠繼續擔負起碼未來15年的主要戰力。

故洛馬公司相當看好F-16戰機在2030年代後的市場，認為此種1970年代發展出來的多功能輕型戰機，其壽命可能會延續到2070年代，故美國空軍日前宣佈洛馬公司將在美國南卡羅萊納州格林維爾工廠加開一條新的F-16戰機生產線，可見其熱賣程度。自1970年代F-16面世後，洛馬公司已經賣出超過4,550架F-16戰機，可謂全球最熱賣的戰機。