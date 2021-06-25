兩岸「唯考試主義」根深蒂固　大陸禁「炒作狀元」就能移風易俗？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-06-25 20:00

6月23日起，中國大陸各地高考成績陸續發榜。相較過去各地媒體、補習班與學校，多會在發榜後宣傳誰誰誰考了高分、又或者某某是狀元，今（2021）年大陸教育部特別宣示，要進一步規範高考成績發佈和相關宣傳工作，嚴禁媒體、培訓機構、中學與個人炒作『高考狀元』、『升學率』、『高分考生』等信息。

雖然大陸教育部下了狀元禁令，仍有地方迂迴公佈「考得不錯」的學生。（Wechat@撫州在線）

不過，即便如此，正所謂「上有政策，下有對策」，不直接公佈沒關係，就像江西省撫州新聞辦公室的微信公眾號「撫州發佈」，就通過微信宣佈這次江西的高考分數線已出爐，官方沒有説誰是狀元，只揭露出「考得比較好的兩個人」，分別是理科的文某某與文科的郭某某。不過，此篇微信發文如今已遭刪除。

中西方政治體制不同，教育體制與升學方式也有許多差異。西方主要國家基本上追求的是「適才適所」的發展，絕大多數家庭與學校較少限制學生的興趣與發展，也不會將「升學率」或是出了哪個「狀元」當作重要的辦學依據。西方社會許多人，更是中學畢業就投入職場，有了工作經驗後再伺機返回大學或研究所就讀。以美國NBA職業聯盟、MLB大聯盟、歐洲五大足球聯賽為例，許多球員都是利用休賽季、甚至退休後再重拾書本。

與西方不同，一年一度的高考，仍是目前中國大陸最大規模、相對來説也最為公平的人才選拔制度，但由於受傳統科舉考試文化影響至深，每年各校的高考成績，就是對中學的教學質量和辦學水平的檢閲，也是檢驗一所中學能否育才的重要標誌，甚至還是衡量地區基礎教育是否均衡且達到一定發展水平的標準。

當然，部分狀元或是優異成績學生的生活經驗，的確可以起到激勵人心的作用；但也因為這種「唯考試主義」的心態、中國社會自古至今尊崇的「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，讓莘莘學子在塑造個人人格與興趣的關鍵時刻，往往只有書本陪伴；更糟糕的是，也是因為「萬般皆下品，唯有讀書高」，許多青年人承受不了壓力，選擇早早結束生命。更別説這些狀元，畢業後在職場上的表現，絕大部分也都「隨波逐流」，成為茫茫人海中的一份子。

事實上，不只中國大陸，台灣社會一直以來也存在「狀元文化」，幾十年來都是如此，現在雖然已經取消過去意義的「聯考」，但扣除掉各式各樣的多元入學管道，通過傳統考試進而能夠繼續升學，仍是絕大多數青年學子倚重的途徑。也可以看到每年重大考試後，考取榜首的學校多會貼出「紅榜單」慶賀，媒體也都會爭相採訪，但與中國大陸類似的狀況是，許多學生在求學階段就因為被考試壓力壓得喘不過氣，必須求助輔導部門、醫生甚至尋短者越來越多。

其實，兩岸這種最簡單的選才方式，可以挑出很多「會念書」、「會考試」的人，但這些人未必就有強大的思考與創造力，更無法預言其未來的生活會如何發展。或許可以這麼説，考試分數高低與人生的成就間，沒有絕對的關係。就像台灣有「雞排博士」，大陸也有狀元郎最後選擇當保全，但只要行得正、兢兢業業在各行各業努力付出，是不是狀元、是不是會考試本來就沒有那麼重要。

中國高考結束後，學生壓力全部釋放，並與家長大力擁抱。（Reuters）

如今，大陸官方下令不準公佈所謂狀元的成績與信息，表示雖然狀元或高分學生具有激勵後進努力向上的作用，卻也有更大的可能造成考不好的學生與後輩的壓力，學生之間的良性競爭變成惡意較量，就失去了教育與考試的最初意義。當然，西方那種按照個人興趣志向發展的教育方式，也不一定就完全適合兩岸，兩岸也早就存在所謂的實驗性質學校，但迄今仍皆非主流。如何結合中西教育的優點，再加上兩岸的優良傳統文化，在其間取得平衡，雖然困難，但仍是必須去做的工作。