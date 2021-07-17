專訪｜獨派斥騙選票　民進黨對陸智囊顏建發：太不知變通早就滅亡

撰文：林仕祥
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對於「台獨」的定義、狀態，何種情況才算是「台獨」眾說紛紜。因台獨定義不清的模糊性，給了獨派一定的耍弄空間，民進黨也刻意「說不清」與「不說清」。又如美國常以「政治實體」或「民主政體」指涉台灣，能算得上是一種台獨嗎？隨着不同政治立場而有不同看法，使得台獨擁有「千種面貌」的詮釋。
台灣健行科技大學教授、前民進黨中國事務部主任顏建發近日接受「多維新聞」專訪，分析何為台獨的定義。內文稍經編輯後轉載於《香港01》。

顏建發指出，以民進黨主流來看，「根本沒有台獨這回事」，因為台灣已經主權獨立，為何還要說獨立，他並認為須從台灣人「務實有彈性」這點來看統獨問題。（多維新聞）

隨着兩岸關係的持續緊張，雙方持續政治對峙，越來越多台灣民眾認為自己是「台灣人」，對於台獨的討論，雖非台灣政壇的主流，但始終有一股闇火在悶燒。值此時，民進黨內的指標人物邱義仁與美國白宮」亞洲沙皇「坎貝爾（Kurt Campbell）近期接力向外界釋出明確訊號：「台獨非台人可自行決定」、「美國不支持台獨」，意外的又為台獨討論添柴火，獨派揚言「勿低估台灣人要成為正常國家的決心」，藍營則疾呼「中華民國是最大公約數」，希望兩岸重啟對話，綠營民代則默默吐出「時候未到」，又見一個狀況多種論述。

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就邱義仁和坎貝爾的接連表態，顏建發認為這應該是一個意外的插曲，美國從老布殊（George H. W. Bush）時代就講的很清楚，「美國的兩岸政策是不容任何一方（包括北京或台北）來擅自改變，現狀是由美國來定義」，而台灣內部現在所有人都專注於疫情上，會有台獨的討論，可能是與中共建黨一百年有關，但就算是這件事情，台灣民間也沒有很關心。外界有人猜測邱義仁是和美國套好，但坦白說「他沒這麼多時間，這件事也不是那麼重要」，整個事件看起來是後來被串連起來、被刻意炒作的。

以民進黨的主流來看，顏建發說，「根本沒有台灣獨立這一回事，因為我們已經是主權獨立，那為什麼還要再說獨立」？他強調，這件事情從很早期就已定調，在過去二十幾年來，這幾乎已是主流思想，民進黨內的重要文件《台灣前途決議文》裏就提到，「台灣是主權獨立國家，依憲法它的名稱叫中華民國」，以民進黨的主流意見來看，根本就不需要再講統獨，也沒有什麼台獨黨綱的問題。

他也補充，因為《台灣前途決議文》裏面有提到，台灣主權獨立國家的現狀若被迫改變，需要經過公民投票來決定，《台灣前途決議文》不是台獨的條文，是「公投保台」，因為台灣已經獨立了，只是未被國際廣泛承認而已，台灣現在有15個邦交國，名字就叫做中華民國，從這點來看，「台灣跟中華民國之間的問題，等於已經解決了」，對民進黨來說，已經沒有台獨問題。

沒看到任何選舉要喊台獨才有票

顏建發強調，台灣的政治建立在選舉之上，選不贏就沒有政權，沒有政權那些理念都是假的，所以政黨要考慮現在台灣的民意基礎在哪裏，以現在來看，台灣的民意基礎是以維持現狀為主，尤其目前新冠疫情嚴重，以及隨後而來的經濟重建，問題如此多，蔡英文何必沒事找事做，尤其2022年有縣市長選舉，「任何人在考慮我的主張丟出去以前，都要考慮這有沒有票」，他現在看不出一個跡象，就是如果任何人要出來選舉，必須講台灣獨立才能獲得選票，就算有票那也只是少數票。

顏建發說，現在看不出一個跡象，就是如果任何人要出來選舉，必須講台灣獨立才能獲得選票，就算有票那也只是少數票。圖為蔡英文2020年大選獲史上最高817萬張選票。（多維新聞）

針對一些老獨派的「民進黨騙選票」批評，顏建發說，騙選票是騙人民的需求，但問題是台灣人民要的是安居樂業與發展，外在不要與美國有衝突，「不要做國際社會的麻煩製造者」，這些是大家都清楚的規則，民進黨現在的作為不叫騙選票，「而是呼應選票的需求」。他認為，少數人說民進黨騙選票，可能是因為民進黨沒滿足他們心裏的台獨主張，或認為民進黨一定非走台獨不可，但這些話裏頭藏有許多語言的矛盾，選舉不可能脱離民意基礎，以前防衛性公投也吵過、投過，發現也沒那麼多票，「這不是民調，是現實的票」。

顏建發並從文化層面來論述，形容台灣社會「很彈性、務實」，以宗教來說，台灣人什麼神都可以拜，這就是展現台灣人很彈性、務實的性格，也因為如此，就不會很在乎一定要講台灣獨立，因為從事實上來看，「台灣現在真的獨立於中國之外」。「除非有一天，選票要求台灣宣佈法理獨立或進入聯合國，否則票不給你」，那台灣政黨就會走這條路，但台灣人很務實，「沒有美國支持，這一點根本就不要玩了」。

就務實面來說，很多事情是只要做不要說，台灣只要能夠避免被威脅、壓迫，什麼形式都好。顏建發坦言，就算台灣加入聯合國，「你能保障他不會打你嗎」？台灣是一個商業島，大家都很務實，也因為如此，只要中國對台灣稍微好一點，很多人就會偏過去一點。而務實與否是否為老獨派與新獨派的分野？顏建發直指，老獨派事實上也相當務實，是看狀況行事，李登輝執政時，很多老獨派都跟李登輝關係友好，「因為大家都知道，現在有很多事情不方便做，但你有做對主權獨立有幫助的事情」，所謂的新跟舊，基本上還是脱離不了台灣人務實的這一面。

獨立空間與機會 在於台灣與大國關係

顏建發認為，台灣人的務實除與自身文化有關，也有自身處境有關，以台灣這種處境，「如果太強悍、太不知變通，那早就滅亡了」。對台灣更重要的是，「我們做主權獨立國家，要的東西要得到還是要不到」，好比一個學生沒聽課，但同學提供筆記，這種狀況就還可以忍受，萬一有一天連考試成績都不算數，「到時候台灣當然會去爭取自己的利益」，但政治上不會是這麼一回事，美國跟日本現在的一些作為，等於是幫台灣重建信心與提供實質幫助。

「台灣能否獨立，關鍵在於中國因素」，顏建發指出，中國周邊國家，包括韓國、外蒙古、越南等等，過去都是中國藩屬，都是因為中國國力弱的時候，才有機會獨立出去，台灣有沒有獨立的空間與機會，在於大國跟台灣之間的關係；同樣的，台灣哪天失去主權獨立的可能性，就是當美國、日本撤出亞太地區，但這件事情目前來看不太可能發生。

美國不斷釋出力挺台灣的訊息，蔡政府對外宣稱「台美關係史上最佳」。（吳逸驊／多維新聞）

回過頭來再來談《台灣前途決議文》，顏建發表示，「它是現狀的合理化，就是中華民國你不可能去把它推翻掉」，因為台灣改國號後，中共可能會出兵，或給予台灣相當多的壓力，美國也不會樂見此事，因為美國希望台灣可控，且台灣內部一定會發生混亂。也因為《台灣前途決議文》規定，若主權獨立現狀被迫改變必須要經過公投，某種程度也匡住台灣，讓台灣即便有人覺得時間夠了、力量夠了，要來宣稱把中華民國拿掉，也必須經過公投，等於還有一道程序在那邊。而對於兩岸的定位，《台灣前途決議文》強調台灣是主權獨立國家，所以這是中共不接受的原因。

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