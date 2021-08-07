吳亦凡事件｜熟人清空微博引猜測　強姦案撼動背後神秘「京圈」？

​​吳亦凡被刑拘後，他背後的神秘「京圈」也成為了眾人討論的對象。曾與其合作過的中國內地導演管虎似乎也受到了影響，目前管虎微博已經清空，引發關注。



綜合消息8月6日報道稱，在吳亦凡被刑拘後，曾經公開力挺過他的人也相繼被「牽連」。2016年，吳亦凡醜聞爆發，圈內人蘇芒、馬薇薇以及編劇六六都先後站出來力挺，相較於蘇芒的委婉說法，馬薇薇和六六的言辭較為犀利。

所以在吳亦凡被通報刑拘後，六六、馬薇薇都發文向公眾道歉，蘇芒則刪掉了曾經力挺吳亦凡的動態。不過即便這樣，三人的微博還是相繼被禁言，之後馬薇薇和六六的賬號更是直接被封禁，影響不可謂不大。

值得一提的是，曾經與吳亦凡合作過的馮小剛以及管虎似乎也受到了「吳亦凡效應」的影響。在吳亦凡被刑拘遭全網封殺後，有網友發現管虎連夜清空了微博，而馮小剛也聲稱因疫情原因缺席了FIRST青年電影展。

吳亦凡來中國發展後，主演的第一部電影《有一個地方只有我們知道》就是由素有「京圈第一才女」之稱的徐靜蕾執導，而這部電影的編劇則是「京圈大佬」王朔。值得一提的是，在電影開拍前，剛來中國發展不久的吳亦凡便和徐靜蕾傳出了「姐弟戀」的緋聞。

隨後，由吳亦凡參演的《老炮兒》也被指是由徐靜蕾牽線，向同屬於「京圈」的導演管虎和主演馮小剛極力推薦的。而在此期間，眼光一向很高的馮小剛也盛讚吳亦凡。不僅如此，在2016年吳亦凡陷入醜聞時，管虎更是曬出了和吳亦凡的合照公開鼓勵他，並評價吳亦凡「國外長大的吳亦凡特別乾淨又純淨」。

至此，在一眾「京圈大佬」的加持下，吳亦凡一躍成為頂流。很多人都認為他已經徹底進入了「京圈」的核心圈子，而這個能夠給到吳亦凡足夠好的資源，能夠快速讓他在中國市場站穩腳跟的神秘「京圈」，到底是什麼來頭，也受到了外界關注。

首先，「京圈」並不是某個組織的名字，它只是坊間流傳對北京文藝圈的一種稱呼。

而「京圈」，最早是以北京大院子弟裏的文化人士起來的，包括王朔、鄭曉龍、葉京、葉大鷹等，最初這些人聚在一起「抱團」只是為了互相幫助。後來這些早期核心人物的名氣越來越大，這個圈子的規模也在有序地愈加壯大。

這個曾經幾個年輕人一起做事的小圈子，如今已經成為了眾人眼中娛樂圈最神秘且強大的「京圈」。圈內聚集了北京文藝界的眾多大咖，包括華誼兄弟這樣大型影視公司的掌舵人，以及眾多知名導演、編劇、演員和頂流偶像明星，可謂是資源強大到足以影響到大半個娛樂圈。簡而言之，「京圈」絕對稱得上是卧虎藏龍，能夠進入「京圈」就意味着源源不斷的大好資源。

在吳亦凡事件這一敏感時刻，很多圈內人都急於撇清關係，曾盛讚他的兩位大導演的舉動，自然也引發了不少網友猜疑，甚至有人猜測吳亦凡的事情，有可能會牽涉到不少圈內人。