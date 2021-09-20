陸禁蓮霧台灣將向WTO提控訴　民進黨立委：彰顯兩岸互不隸屬

中國大陸暫停輸入台灣釋迦、蓮霧。台農委會將循正式管道向中方要求諮商，若30日前未獲正式回應，10月1日將向WTO提出爭端解決控訴。民進黨立委王定宇說，台灣以會員國對中國會員國提出控訴，這對台灣來講有國際意義，等於向140個世貿組織會員國，彰顯中國、台灣是互不隸屬的獨立關貿區域，並表示「我們一定會把這個帳記在心裡」。

民進黨立委王定宇建議台灣政府向WTO提出控訴。（吳逸驊／多維新聞）

王定宇說，這一次台灣政府向世界貿易組織提起仲裁，正式控告中國違反公平貿易原則，有人擔心曠日費時，不了了之，但根據世貿組織的 SPS協議，提出仲裁後，不管雙邊協商到最後的上訴法庭，都有限制時間，一定時間內一定要有結論，且爭端解決報告和小組組成，無法全體一致否決，就視同通過，「不會不了了之，也不會遙遙無期」。

他表示，大陸政府突然間宣佈，自9月20日起，禁止台灣的釋迦、蓮霧出口到大陸，再次證明它是一個不遵守國際規範、用政治干預經貿活動的惡劣政府，這樣子糟蹋、欺負台灣農民，「我們一定會把這個帳記在心裏」，也會傾全力協助農民度過這個挑戰。

王定宇說，台灣政府提起控訴除了維護國家利益和農民權益外，更重要的是制止大陸再次採取不符合國際規範的政治干預經濟，這次是蓮霧、釋迦，下一次是什麼？澳洲對紅酒也提出仲裁，台灣也採取一樣方式，制止中國繼續進行不理性違反國際規範的干預作為。另外不遵守自由貿易規範的負評越多，對中國來講，想參加更高度自由化的國際組織如CPTPP，「負評越多、困難度挑戰更多。」

王定宇聲稱，台灣以會員國對中國會員國提出控訴，「這對台灣來講有國際意義」，等於向140個世貿組織會員國，彰顯中國、台灣是互不隸屬的獨立關貿區域，而農民遭受的損失，以台灣能力，提出十億協助解決預算、擴大內需和增加外購等，在菠蘿可以打敗中國無理對待，在蓮霧、釋迦同樣可以幫助農民穩定市場狀況，很有信心能不遭受損失。