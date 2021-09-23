國民黨主席選舉｜張亞中民調第一：百年大黨的十字架與十字路口

國民黨主席選舉投票在即，在台大政治系教授張亞中異軍突起的影響下，候選人的對決態勢越來越激烈，也將國民黨內基本立場的矛盾與分歧有了更清楚的呈現，從而使得這場黨主席選舉不單只是更換領導人，也形同對於國民黨未來走向的一次抉擇。



國民黨積累的歷史遺產：沉重十字架刻畫出的十字路口

其實，提供給國民黨候選人選擇的光譜相當廣泛，這主要是源於國民黨漫長歷史中所形塑的政治遺產，一方面，這些遺產是國民黨所揹負的十字架，「哪些要、哪些應被捨棄」，總會形成糾纏；另一方面，遺產本身的差異更形成一個十字路口，根據不同人對於國民黨政治遺產的解讀，而有不同的路線選項。本次主席選舉，同時還是該黨內在回應外部環境變遷時，所激起的路線辯論。

該黨的「中國」招牌、孫文學說以及建黨建國保枱曆史，是其主要的政治資產，但是卻都被民進黨及其支持者批評是「外來政權的原罪」，再者二十餘年來教科書調整對年輕世代史觀的重塑後，該黨確實有些人不願揹負被稱為「深藍」元素的遺產，既避談自己是不是「中國人」，談起國民黨早期史更似是一種政治不正確。不過，由「促進轉型正義委員會」（促轉會）所引爆的中正紀念堂銅像問題，適逢國民黨黨主席選舉，該黨難得有志一同並齊聲反對。

張亞中參選國民黨黨主席。（中央社）

最重要的是，國民黨的政治遺產，在不同時期與不同領導人的差異下，也勾勒出好幾條政治思維道路，形成一個涵蓋「反共」、「國共交流」、「護主權」、「反台獨」光譜的十字路口。此路口雖主要仍是國民黨的內部議程，但也與台灣乃至於兩岸關係息息相關，而從目前幾位候選人在十字路口光譜上的位置與移動，尤能看出受到張亞中聲勢崛起影響下的調整。

行軍佈陣：江啟臣與朱立倫的挪移

以現任國民黨主席江啟臣來說，在他任內初期特別強調主權，也沒有與中共恢復對話的打算，所以一開始不明言「九二共識」、甚至動員國民黨籍立委提案「請求美國協助抵抗中共」以及「台美恢復邦交」，明顯靠攏民進黨的主權論述。但是，這條「反共護主權」路線無法為國民黨加分，江啟臣與團隊爾後拋出「憲法九二」的說法，主席選舉開打前後，他除了嚴厲斥責台獨外，更拋出邀請馬英九赴陸交流牌，在光譜上移動的跡象明顯。

國民黨主席選舉中，各候選人在十字路口上的定位與移動。（01製圖）

至於朱立倫，一開始出馬就是打着江啟臣沒做好的名號，他給的解方是領導力、兩岸和平跟國共關係，朱立倫認為他有能力解決江啟臣束手無策的國共跟兩岸問題，防止國民黨成為「小綠」、「小白」，除拋出赴陸設服務處之外、也透露若當選，在國共交流上「會請馬英九扮演關鍵角色」，以此作為與江啟臣爭奪國共與兩岸關係解套話語權的方法。但是當張亞中竄起後，朱立倫的兩岸論述也有了調整，尤其是強調國民黨不能變成「小紅」、直指張亞中是「紅統」、「問一問要選舉的，誰不害怕？」，至此，朱立倫繼江啟臣移動後，也已往反共一側位移了。

張亞中定錨 國民黨禁區被打破

至於突然竄起的張亞中，本身雖是孫文學校總校長，但他對國民黨的政治遺產，其實沒有顯露太多的感情，反而對於國民黨的十字路口有很深的着墨。他以和平為始，提出能夠解決國共與兩岸敵對狀態的路線圖，並抨擊國民黨近幾任領導者都沒有積極作為，致使該黨被民進黨壓着打，「兩岸和平備忘錄」是他對國共關係、兩岸關係立下的路標，而張亞中在光譜上第四象限的定錨效應，也使得其他候選人的兩岸論述相形黯淡，最後原本一齊在第四象限的朱立倫往第一象限挪移，找尋光譜上較為空曠的地方。至於卓伯源的政見基本上也是反台獨與國共交流路線，處於第四象限，但是影響力與聲量薄弱。

放眼1949年後國民黨對兩岸的論述與作為，歷經武力反攻、三不政策、兩會談判、連戰和平之旅、九二共識及23項協議等階段，平心而論，不同時期轉折巨大，尤其是2005年連戰訪問中國大陸，是1949年來國民黨領導人首度踏上大陸者，當時他與胡錦濤會談並以新聞公報發布兩黨五點共識，奠定兩岸農業貿易往來、國共機制、九二共識明確化等諸多政治基礎。

李登輝任內，執政的國民黨政府通過創立了《國家統一綱領》以及國家統一委員會機制，但2006年陳水扁終止兩者後，相關論述國民黨都沒有更新。（中央社）

但是，此後國民黨在兩岸方針上裹足不前了16年，即使在2008年到2016年間執政，也未恢復《國統綱領》或者提出新的方案，甚至2015年洪秀柱提出「一中同表」還慘遭黨內多數公開反對，並上演「換柱」戲碼，更使得公開談論兩岸政治談判議題，形同國民黨自設的禁區。

另一方面，所謂的「維持現狀」也已被蔡英文政府證明，現狀可被不斷挪移，對國民黨有利的「現狀」早已不復存在。國民黨的走向是否仍是原地打轉、「維持現狀」，就看國民黨主席選後新任黨主席的作為了。