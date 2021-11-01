內地軍企高層出賣國產航母機密？　軍工系統腐敗不絕於聞

中國最高人民檢察院微信公眾號10月25日消息顯示，因涉嫌受賄罪、為親友非法牟利罪，中國兵器工業集團原黨組書記、董事長尹家緒（1956年4月出生）黨內調查終結，已批捕。尹家緒是繼中國船舶重工負責人胡問鳴（1957年5月出生）和孫波州倒下的又一個中國央企軍工企業領導人。



中國兵器工業集團成立於1999年，擁有50多家子公司和下屬單位，其服務對象是解放軍陸海空三軍和火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安。長期發布有關全球軍火交易數據的瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2020年12月公布的一份報告顯示，中國兵器工業集團在全球武器裝備製造企業排行榜中名列第九，在中國排名第三，僅次於中國航空工業總公司和中國電子科技集團。2020年8月10日，《財富》2020年度世界500強排行榜發布，中國兵器工業集團以687.144億美元的營業收入，位列世界500強第154位，在上榜的中國軍工集團中排名第一。

資料顯示，尹家緒從2010年出任兵工集團黨組書記、副總經理，2013年升任董事長，2018年主動申請退休。2015年，中國兵器工業集團奉命開發北斗衛星系統，同年，該公司拿出15億元人民幣在上海組建了一家企業打造中國全國定位服務平台，開發北斗系統的技術標準。

2016年7月，時任中國兵工董事長尹家緒在西安出席一個防務論壇。（微博@兵工之聲）

在尹家緒之前，中國船舶重工集團原黨組書記兼董事長胡問鳴因為涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，於2021年2月26日前後在上海被公訴。胡問鳴曾先後在中國多家軍工企業工作，參與過中國陸海空三軍裝備的建造研發和中國第一艘自產航母、殲-10、國產大飛機C-919等項目的研製工作。

值得注意的是，胡問鳴的前任孫波涉嫌涉嫌受賄、濫用職權於2019年7月被判刑12年。香港《南華早報》曾透露，除了涉嫌受賄，孫波更涉嫌泄露漏航母遼寧號的機密給外國情報機構。而俄羅斯衛星通訊社亦曾報道，孫波將遼寧號的設計、規格等資料，甚至中國首艘國產航母的機密，先後賣予美國中情局。不過上述傳聞並未得到中共官方回應。

不僅是這種頭部軍工企業，他們的子公司或者地方軍工企業的腐敗現象同樣不少。公開資料顯示，僅2014年一年，就有三位軍工企業高管落馬，他們分別是滬東中華造船（集團）董事長顧逖泉、中航重機副總經理吳浩、安徽軍工集團原董事長黃小虎。

滬東中華造船（集團）是中國船舶工業集團旗下核心企業，最近幾年生產了大量的海軍新型艦艇。是目前為中國唯一一家有能力建造大型液化天然氣載運船的企業，被譽為「護衛艦和登陸艦的搖籃」；

中航重機隸屬中國航空工業集團，主營業務為以航空技術為特色的軍民兩用高端裝備製造產業，產品大量應用於導彈、戰機等製造領域；

安徽軍工集團是第一家按照「小船造大艦」的戰略思路成立的省屬軍工企業集團。該集團生產和銷售迫擊炮彈系列、光電對抗彈藥系列、單兵火箭系列、引信系列、火工系列等，是解放軍陸軍火炮的最主要供貨商。

這些關鍵軍工企業核心崗位管理層相繼被調查，不僅事關腐敗問題，更涉及中國武器製造系統的安全和發展問題，乃至作戰部隊的戰鬥力。

因為但凡腐敗，就不會是一人一事，往往是網絡勾連，從生產，到採購一級經費分配劃撥，每個環節的人都可能被網絡進去，金錢利益之下肯定又會涉及到人事考核升遷等一系列。美國蘭德智庫研究中國軍方動態的提摩西·希斯(Timothy Health)曾評論稱：「（解放軍）部隊裏負責採購的職位往往是腐敗高發地，因為他們通常需要採購大批量的補給，比如食品，衣物，設備和武器。他們可以把這些採購品納入私囊或者出售牟利」。

也正是在這樣的背景之下，習近平自2012年的中共十八大上出任中國黨政軍最高領導人以來，掀起了一場浩浩蕩蕩的反腐鬥爭，軍隊首當其衝。據統計，中共十八大到十九大之間，中國軍隊系統共立案審查4,000多起，給予紀律處分1.3萬餘人，至少69名軍級以上「老虎」落馬，涉及中共中央軍委，原總部單位，原七大軍區，軍校與研究機構，各個軍兵種以及武警部隊。甚至在中共十八大上剛卸任的上一屆軍委副主席徐才厚和郭伯雄，也雙雙被查。

同時，習近平在2015年年底正式推動了大規模軍隊改革。除了裁軍30萬，還改變了之前的軍隊組織結構：用五大戰區代替了原來的七大戰區，改變軍種比例，陸軍減員，成立了火箭軍、戰略支援部隊，更多資源投向空軍，海軍和導彈部隊。並且習近平還親自擔任新成立的「中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組」組長。

在制度層面上，中共中央軍委2021年3月印發新修訂的《中國共產黨軍隊紀律檢查委員會工作規定》，自2021年4月1日起施行。外界也開始關注到，習近平在軍隊系統掀起的反腐戰火已經覆蓋到武器製造和軍工系統領域。

除了前文提及的軍工系統高管，2021年4月29日，中國人大網宣佈，解放軍海軍原副參謀長宋學因涉嫌嚴重違紀違法，被罷免第十三屆全國人民代表大會代表職務。現年62歲的宋學是山東人，海軍少將軍銜。宋學最為人所知的身份是在中國第一艘航空母艦「遼寧號」試航的「殲-15艦載機」起降試驗任務副總指揮。他曾擔任海軍裝備部副部長，與軍工系統有着長期接觸，握有採購大權。

和軍隊作戰系統存在諸多問題需要整頓類似，中國軍工企業的問題同樣不少。可以預見的是，伴隨着中共對軍隊武器裝備升級的戰略部署，軍工系統的反腐整頓乃至改革動作將繼續甚至更多。