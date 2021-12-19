台灣公投後的藍綠天王們　誰能角逐總統大位誰又要孭鑊？

經歷多月擾攘，台灣四大公投終在12月18日當晚公布結果。回顧投票前夕的各方民調，大致可分為「三好一壞」、「兩好兩壞」、「一好三壞」，其中穩定勝出的便是「反萊豬進口」案，民調的同意比例高度領先不同意；敗象明顯的則是「重啟核四」，幾乎在選前幾周便被確認必輸無疑；其餘的「公投綁大選」、「珍愛藻礁」持續浮動，故而會有上述結果排列組合。

然而民意實況顯然遠在上述預測外，公投結果不僅四案皆未通過，不同意票數更是領先一段距離：重啟核四為426萬對上380萬，反萊豬進口為413萬對上396萬，公投綁大選是412萬對上395萬，珍愛藻礁則是416萬對上390萬，差距皆在15萬票以上。

即便前民進黨立委郭正亮曾大膽預言，公投結果恐會「四項都不過」，其訴諸主因也是「技術問題」，即四案至少會是同意超越不同意，但因票數皆未達495萬門檻，最終也只能功敗垂成，而非這般「不同意完勝」的驚人發展。

可想而知，如此結果必在政壇掀起驚濤駭浪，權力的鞏固與瓦解悄然醖釀，有人可為「晉升儲君」累積實力，有人淪為「慘敗戰犯」滿街喊打。風雲變幻，藍綠皆然。

藍營：狩獵戰犯加速泡沫化

首先，是一手好牌打得稀爛的國民黨。此次慘敗重創黨主席朱立倫、新北市長侯友宜聲量，兩位2024年的「潛在儲君」未在公投之役上合作，最終落入雙輸結局，全黨士氣由此重挫，只有媒體人趙少康勉強成為敗局下的意外勝者。

平心而論，公投四案皆敗，雖與選民響應「抗中保台」的荒謬議程相關，國民黨的戰略錯誤亦是難辭其咎。公投的動員號角吹響時，朱立倫共有兩種選擇，一是主打勝率最高的反萊豬議題，以此帶動其餘三案，如此即便只有反萊豬進口案通過，國民黨仍能保有勝利光環，為2022年的九合一大選動員黨內士氣；二是主打「四個同意」，並以此對撞民進黨的「四個不同意」，好將公投操作成「非正式倒閣」，如若勝出，必將重挫綠營聲望。

而就國民黨當今實力、重啟核四的爭議度觀之，主打反萊豬一案應為相對安全的務實路線，貿然操作「四個同意」，將有極大概率被民進黨「火燒連環船」。但朱立倫選擇劍走偏鋒，在意圖擴大黨主席權威、仗着2022年大選樂觀等心態下，操作「四個同意」這步險棋，從而開始一連串自尋死路的荒腔走板。

國民黨主席朱立倫（右二）12月13日南下台灣雲林「1218螞蟻雄兵 公投宣講」掃街，宣傳「四個都同意 台灣更美麗」的主張。（國民黨供圖）

首先，朱立倫向來專擅一方、剛愎自用，「四個同意」路線未與14位藍營執政縣市首長商議便貿然出台，自會引發後續表態與動員問題。而有別於民進黨上下心腦合一、紀律嚴明，國民黨儼然就是山頭林立的一盤散沙，朱立倫喊完「四個同意」便自認盡到黨主席責任，既不與全黨政要商量後續戰術，也不知善用2022年九合一大選契機，出台「公投結合助選」的動員機制，眼中只見己身榮辱、而無全黨存續。

在此氛圍下，地方反應自然冷淡，既不願與黨中央共辦大型造勢活動，北部政要也極少下鄉為公投議題宣講。朱立倫更是立場反覆，一見情勢不對便切割「國民黨只有提兩案」、「核四重啟非國民黨所提」，遭批軟弱後又重回「四個不同意」，實乃機關算盡太聰明，反誤了全黨性命。

其二，此次選戰誘發藍營儲君之爭。本為黨內政治明星的侯友宜，因核四議題相對敏感，選擇了低調不回應，既不鼓勵選民於12月18日出門投票，也不為朱立倫的「四個不同意」背書，堪稱此次藍營地方政要典型。然若國民黨真為2024年總統大選考慮，應傾全黨之力保護「儲君光環」，即由中央主打「四個不同意」，地方政要或可聚焦「反萊豬進口」，如此一來既有曝光、又能減少爭議風波。

國民黨籍新北市長侯友宜（右）12月15日接受媒體聯訪說，公投就事論事，透過科學理性論辯後由人民作主，這是核心價值；他不願意造成對立與衝突，這是實現競選市長時的政見與諾言。（中央社）

但國民黨顯然反其道而行，不僅未替低調的地方政要找台階，還縱容部分勢力在投票前夕發起「戰犯整肅」，將炮火全面瞄準民調最高的侯友宜，稱其為「第二個李登輝」，恐嚇祭出黨紀處分。四面楚歌下，侯友宜發出「歲月靜好」的文青宣言，導致了政治上的嚴重失分，藍營內部不僅未幫止血，還見獵心喜持續圍毆，導致公投頹勢難晚，更將影響2022年與2024年兩場大選。

一陣混亂中，趙少康帶領的「戰鬥藍」成為罕見贏家，比起朱立倫只出一張嘴，趙少康在公投的選戰投入更加務實。以公投前日的「自由廣場守夜活動」為例，藍營黨中央喊出口號後，便無後續統籌規劃，各部互踢皮球，最後出面商借場地的還是趙少康；12月17日，國民黨議員謝龍介於號稱「最艱困選區」的台南市啟動掃街催票，一路陪同的也只有趙少康。

要而論之，國民黨分明肢體不協調、還非要挑戰高難度動作，已為公投拉昇風險，後續又沉迷戰犯追究的狩獵遊戲，即便敗選仍不罷休，全黨的泡沫化註定無可避免。

國民黨主打「四個都同意 台灣更美麗」，黨主席朱立倫（前排中）宣示將四項公投列為對民進黨政府不信任投票。（國民黨供圖）

綠營：成為亞洲另一個自民黨

而在民進黨這方，其發起高強度動員，搭配各式戰略，打出一場「教科書」級選戰，成功逆轉四案風向。台灣副總統賴清德當為最大贏家，蔡英文、台行政院長蘇貞昌亦有收穫，人稱「綠營大阿哥」的桃園市長鄭文燦則成最大輸家。

公投成案後，民進黨遭受疫情失控、官員宴飲、家暴醜聞波及，民調一度由「四個同意」壓倒勝出；10月23日立委陳柏惟罷免案通過，更讓全黨嗅到2008年敗選氣味，開始了掘地三尺的卧薪嚐膽。有別於國民黨喊出「四個同意」後便全黨內戰，民進黨在「四個不同意」後集體總動員，舉辦超過千場造勢活動，蔡英文、蘇貞昌、賴清德亦不計「行政不中立」罵名，帶頭下鄉宣講，歪理硬說也要爭取選票。

12月10日，民進黨中央祭出「1218公投黨公職催票獎勵方案」，依據2020年區域立委選區中，該區的民進黨「政黨票得票率」與國民黨的得票率差距做為基準，再與這次公投「不同意票」中得票率最低項目與同項的「同意票」相比較，分為A+「優勢區大贏」、A「優勢區維持領先」、B「非優勢區竟翻轉」及B+「非優勢區有進步」等4級；縣市議員、鄉鎮市長及縣市黨部則以公投宣講場次、出席人次、看板數、路口及掃街數、宣傳車、電話催票及簡訊數等，作為評分標準。選後得分評比恐將影響2022年提名排序，賞罰嚴明下，自然人人奮勇殺敵。動員層次之深廣，過往總統選戰都未得見，可見綠營之認真嚴肅。

民進黨中央日前祭出「獎勵辦法」，只要公投績效佳的黨公職，可以在未來選舉黨內提名上，獲得不同的加成獎勵。（Facebook@屏心而論）

相較之下，國民黨直到12月15日才東施效顰，發文鼓勵黨內各級民代與有志參選同志積極參與公投活動，「績效將作為未來選舉提名參考」，不僅內容模糊不清，語氣同樣温吞散漫，彷彿這是一場個人主義心靈之旅，而非弱肉強食的選戰叢林。

在此過程中，長期遭蔡英文打壓冷凍的賴清德，因全黨總動員需要，解開了束縛於身的封印鎖鏈，並於頻繁公投宣講下，鞏固政治能量，開啟「升任儲君」的機會之門。據其於臉書（Facebook）自述，宣講期間，其不僅深入台灣各地，更遠赴澎湖、金門、馬祖等外島，參加106場公投說明會，高居全黨之冠；相較之下，朱立倫是否出席超過50場，都令人懷疑。

藉此氣勢，賴清德預估能在選後坐穩一方江山，成為2024年綠營儲君大熱門；蔡英文與蘇貞昌則因打贏選戰、逆轉風向有功，得以鞏固「蔡蘇體系」，蔡英文本將在2022年九合一大選後跛腳，如今氣勢如虹，應可持續掌權至2024年總統大選前夕；蘇貞昌本被認為將在敗選後辭去行政院長一職，如今亦是危機得解。

台副總統賴清德10月31日出席民進黨屏東場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。（民進黨供圖）

然而桃園市長鄭文燦便失分不少。就此次公投結果觀之，民進黨於北部並未勝出，但台南等深綠縣市的「南票北送」，堪為此次勝選關鍵。柯文哲執政的台北市，在公投四案上皆是同意勝過不同意；侯友宜執政的新北市，除了核四重啟一案失守外，其餘皆是同意勝出；然而鄭文燦執政的桃園市，竟也是被「四個同意」一竿打翻，自會成為綠營事後檢討的眾矢之的。

而細究此般結果成因，大抵與桃園本身深藍板塊穩固有關。鄭文燦雖在此執政，也幾乎不操作意識形態話題，以免在藍綠對決後失分，取而代之的，是用資源大量疏通、收編地方人脈，壯大個人威望，培植在黨內的政治能量，由此崛起為各方口中的「綠營大阿哥」。但此法面對「藍綠對決」、「不看個人」的公投議題，便難以發揮成效。

鄭文燦若欲展望2024年總統大選，眼下至少有兩重大山要過，一是「封印解除」的賴清德，二是穩居高位的蘇貞昌。前者本就在政治聲量上贏過鄭文燦，如今又有公投戰功加身，年齡更多出鄭文燦8歲，勢必會為2024儲君之戰奮力一搏；蘇貞昌若無黨的特殊政治安排，應不會輕易讓出閣揆之位，鄭文燦若要問鼎2024，必要有行政院相關歷練「鍍金加持」，但眼下蘇貞昌可能卡死這般機會，讓其無法心想事成。

然而儘管民進黨內鬥山雨欲來，其在台的長期執政已成定局。如此進程本在2000年政黨輪替後便已註定，但陳水扁的貪腐醜聞迫其中斷，後於「馬王政爭」下意外復燃，如今已有燎原之勢、無法逆轉。民進黨有着列寧式政黨的動員機制，國民黨不堪一擊；台灣選民又多數接受「抗中保台」動員，為綠營親手雕琢不敗神主牌。

長此以往，民進黨將成亞洲另一自民黨，獨據政壇、正反力量皆在黨內；至於黨外各色蝦兵蟹將，雖有舞台，也註定只能撿其吃剩的殘羹冷致，並在無數內戰後自我消融，成為台灣政治史上曾經輝煌、卻難久留的一頁風景。