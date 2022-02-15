當中國審查碰上美國《老友記》

2月11日，「《老友記》遭到刪減」上了內地社交平台微博熱搜，討論熱度不減。

此前各大視頻平台愛奇藝、優酷、騰訊、Bilibili（B站）高調宣佈，買了美國熱門影集《老友記》（Friends）十季的版權、一周更新一季的消息。《老友記》在大陸許多八零、九零後心中是童年的經典回憶，許多人原先翹首以盼。

不料2月11日晚上第一季放出來後，不但劇裏女同性戀的部分被刪減，就連涉及到性的台詞，也被翻譯成截然不同的意思，上映日當天就成為集體吐槽大會，甚至熱度衝上微博熱搜。

《老友記》的刪減成為熱門議題，這已經不是頭一遭。2021年5月，《老友記重聚特輯》（The Reunion）上線，在美國視頻網站上發布的版本是104分鐘，而在內地視頻平台上播發的版本卻少了幾分鐘。刪減的內容，同樣是「性少數群體」（LGBTQ）。這同樣引起大陸網民的嘲諷，許多西方媒體亦有報道。

同樣地，日前美國九零年代電影《搏擊會》（Fight Club）在內地視頻網站上被「改寫」結局，引起該電影原著小說作者在Twitter上大力諷刺：「太棒了！在中國，每個人都有一個幸福的結局」。

中西方體制不同，中國對於文化產品的審核爭議也屢見不鮮。自然，中美對立，中國的一舉一動被放大檢視，這類議題就更容易在西方媒體上有放大效果。與此同時，年輕一代的中國網民成長環境與西方同齡人沒有太多差異，更難忍受這種古板的教條與審核。

關於中國政府對影視產品的審查，這類話題可以分兩部分闡述。其一，政府大方針與平台自我審核。其二，時代發展下所衍伸的彈性空間。

大陸各大視頻平台高調宣佈購買《老友記》版權播放，但因為刪減部分內容引起爭議。（《老友記》劇照）

政府審核與平台「覺悟」

2014年時一些熱門的美國電視劇比如《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory，大陸翻譯為生活大爆炸）等突然在視頻網站上下架。這些劇集都擁有廣大觀眾、播放量驚人，也沒有涉及色情的劇情，當時引起輿論熱烈討論。

那時內地媒體詢問視頻方，視頻方以「接到通知要下架」回應媒體。

在中國，外國劇集的引進要通過國家廣播電視總局（廣電總局）這一關，而這些電視、電影被放到個視頻平台上後，國家網路訊息辦公室（網信辦）也會介入到監管這一塊。廣電總局與網信辦，一個審理「文化產品本身」，一個審理「網路上之內容」，兩者工作自然有很大重合。

以此次《老友記》刪減風波為例，在這部電視劇引進之後，所有視頻平台都刪減了涉及女同性戀之內容，這是廣電總局以及網信辦審核之統一標準，沒有什麼彈性操作空間。在這之後，各地網信辦也會有監管之責，各平台的審核人員標準也不同。

於是，可以看見關於性的翻譯，有些視頻平台翻譯得比較直白，有些則直接扭曲意思或抹去。

在內地，看待影視審核問題時涉及多個面向：中央規定、各地網信辦標準、平台審核標準。在這當中，去除中央統一的「硬性要求」之外，許多「標準」往往非常主觀。同一則內容，上海網信辦與北京網信辦可能就有不同的判斷。

更別提「官方標準」與「民間標準」之落差。

而國際情勢千變萬化，這些外部變化也會影響內部的輿論風向，間接影響文化產品的審核標準。比如近年中國外交親近俄羅斯、中美政治對立，影視作品中一些「政治不正確」的自然也會被審核——許多時候，中國的審核並不是「中央直接出台政策」，而是在特定氛圍下各地網信辦出手、或各視頻平台自我審查。

雖說中國共產黨一黨專政，但數億的網民、蓬勃發展的文化娛樂市場，使許多事情在操作層面上並沒有那麼絕對。灰色地帶、彈性空間都存在，這正是研究中國最難之處。

「彈性空間」

何謂審查的「彈性空間」，以同性戀題材為例。在近年內地電影及電視劇中，這題材幾乎銷聲匿跡。前幾年一些男明星靠着「耽美劇」（男同性戀題材）爆火，2022年1月，廣電總局明令叫停耽改劇。

但是在以年輕人為主的視頻平台Ｂ站上，不論是男同性戀、女同性戀還是跨性別者，都可以開一個視頻帳號成為自媒體主，發表相關內容。在這一塊雖說也會有網信辦審核、也屬於「敏感題材」，但標準相對寬鬆許多。

而雖說「電視劇不能有同性戀題材」，但近日有一部大約只有十多分鐘的短片被放上視頻網站，是由兩位大陸年輕小明星出演，同樣是隱含同性情感。

「道高一尺，魔高一丈」，這非常適合用來形容內地審核機制與民眾的博弈。人們無法在正規視頻網站上獲得的內容，網上也有無數一刀未剪的盜版資源可以尋求。

回過頭看此次《老友記》風波。內地民眾是否對於審查存在不滿？自然。而審查機制一律抹去同性戀相關內容，這個「標準」是否會長期存在？這兩年或許是。但與整體環境的變化同樣有關係，並不是一個長期靜態的。

對於中國管理層而言，最重要的是：過去在經濟飛速發展之下，人們與政府產生了一定的和解與默契——政府解決問題，改善民眾生活，而民眾也理解政府在內容上的監管，畢竟中國體制與西方不同。但這種「理解」，往往根基在民眾生活好、對未來有希望之基礎上。