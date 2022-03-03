兩會｜鞏固國際金融中心地位　張懿宸倡解決港交所流動不足等問題

2022年兩會召開在即，全國政協委員、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官張懿宸今年將提交九份書面建議，其中部分內容涉及香港，包括鞏固和提升香港國際金融中心地位的提案，以及創建港深國際科創合作區深化深港融合發展的提案。



全國政協委員、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官張懿宸今年將提交九份書面建議，其中部分內容涉及香港。（中國基金報）

張懿宸指出，香港已連續25年蟬聯全球最自由經濟體，國家「十四五」規劃綱要亦明確，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。他認為，在當前形勢下，香港應進一步發揮自身獨特優勢，加強作為通往內地和國際市場雙向門戶的橋樑作用，不斷鞏固和提升作為國際金融中心的作用。

綜合上述情況，他在《關於鞏固和提升香港國際金融中心地位的提案》中提出三點建議，一是促進解決港交所流動性不足的問題。在香港與內地金融合作不斷取得新進展、大批中概股回港上市的背景下，港股2021年表現卻差強人意。對內更應看到港交所流動性不足的結構性問題。他建議有關部委能夠結合香港回歸25周年契機，研究繼允許企業年金基金通過港股通投資香港之後，如何繼續將範圍擴大至第一支柱的養老金，並逐步放寬對目前雙向可購買股票數量和投資比例等方面的限制。此外，也希望監管部門對於境內企業赴港上市給予更加明確的政策指引，以利於港交所更好承接中概股回歸。

張懿宸認為，香港應發揮自身獨特優勢，加強作為通往內地和國際市場雙向門戶的橋樑作用，不斷鞏固和提升作為國際金融中心的作用。（中新社）

二是，鼓勵和支持香港進一步發展人民幣產品和工具。首先，可以研究在封閉式互聯互通基礎上進一步有所突破，允許內地南下資金在持有一段時間後，可在賣出後繼續留在香港市場投資，以可控方式擴大境外人民幣資金來源。其次，啟動數字人民幣在香港的零售應用，並探索在金融機構等批發領域的應用，充分發揮數字人民幣可追蹤、可編程的優勢，從技術層面促進人民幣國際化。再次，結合香港北部都會區建設，研究將LME和QME的倉儲系統實現對接互認，使LME的倉儲進入內地取得突破，並可配合推出相應人民幣計價產品，促進人民幣國際化拓展到大宗商品領域。最後，伴隨海外流入內地的投資規模日益龐大，這些資金迫切需要金融衍生品等風險管理工具。可探索將香港建設成為海外投資者投資中國的風險管理中心，重點發展人民幣相關的各類風險管理產品，近期可以推出國債期貨等。

三是鼓勵和支持香港在「一帶一路」投融資、金融科技和綠色金融等方面進行更多探索和嘗試。作為內地企業「走出去」的重要門戶，香港應進一步完善金融服務體系，助力內地企業參與「一帶一路」建設。作為全球資產管理中心，香港也可吸引更多的國際投資者參與共建「一帶一路」。

張懿宸建議，可參考橫琴模式，在大灣區範圍內，為人才在住房、稅收、簽證、子女教育等方面提供更靈活政策等。圖為《北部都會區發展策略》中的現址。（盧翊銘攝）

張懿宸還在《關於創建港深國際科創合作區深化深港融合發展的提案》中，針對如何最大程度實現深港區域聯動、優勢互補、協同發展，提出構建粵港共商共建共管共享的新體制、打造硬科技產業基地及未來城市樣本、探索推行跨境金融管理創新機制、探索推行物流及人員便利化出入境制度，以及推行接軌香港特區及RCEP國際化標準的管理制度五方面建議。

此外，張懿宸提交的書面建議中還涉及公募REITs擴容、私募股權投資行業健康穩定發展、全國碳市場建設等。

據了解，中信資本成立於2002年，是一間主攻另類投資的投資管理和顧問公司。公司核心業務包括私募股權投資、不動產投資、結構融資及資產管理，為多樣化的國際機構投資者管理總額超過170億美元的資產。中信資本目前在全球投資11個板塊超過150間企業。