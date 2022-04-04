美國印太戰略表裏不一　台專家張競：天下只有台灣傻傻愛着美國

俄烏戰爭持續，美國參議院日前通過《美國競爭法》（America COMPETES Act），內容包括支持強化美台關係、促進文化外交往來，認定台灣是美國印太戰略重要一環，牽動中美博弈格局下的台海前景。

台灣專家張競認為，美國印太戰略的實際做法與外交枱面話有很大的差距，可是天下只有台灣傻傻愛着美國；從俄烏情勢來看兩岸關係，他也指出已經不可能再回到冷戰，台灣命運要靠自己。



台灣輔仁大學日本暨東亞研究中心、國立政治大學兩岸政經研究中心於3月31日下午舉行「烏俄戰雲起、印太何處去」學術座談會，邀請輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員張競主講，由該中心主任何思慎、輔仁大學法文系主任沈中衡與談。政大兩岸政經研究中心主任魏艾主持活動。

張競首先破題何為「印太」，美國的「印太戰略」是2018年特朗普（Donald Trump）執政時期向日本安倍晉三倡議「自由開放的印度─太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）所「借來」的地緣政治概念，並在五角大廈而非國務院的主導下，沿用過去的戰區劃分，直接將「亞太戰區」改為「印太戰區」。美國「印太戰略」有兩份指導性文件，一份是特朗普時期制定的《美國印太戰略框架》（United States Strategic Framework for the Indo-Pacific），原來屬於絕對機密性質，內容涵蓋區域縱覽並羅列相關國家，是一份充滿軍事思維的指導性架構；另一份則是拜登（Joe Biden）時期於2022年2月11日利用「Friday News Dump」倉促發布僅有19頁的《美國印太戰略》（Indo-Pacific Strategy of the United States）。

台灣軍事專家張競分析美國印太戰略時指出，台灣看天下只看美國和日本，以為印度會一起圍堵中國。（張鈞凱／多維新聞）

張競提醒，相較於後者作為一份官樣文件，前者機密文件的性質，更引起大家的好奇。特別是特朗普連任失敗之後，為了把印太戰略作為政治功業留下來，時任國安顧問歐布萊恩（Robert C. O』Brien）於2021年1月5日將《美國印太戰略框架》解密，等於是掀出底牌，但外界一對照就能發現美國表面說法跟實際做法並不一致。其中反彈最大的即印度，由於美國對於包括印巴關係在內表裏不一，且不顧及印度的戰略需求與渴望，印度戰略學界排山倒海認為美國不老實，對美國的怨懟也湧現在各大媒體。直到俄烏戰爭爆發之後，印度沒有跟着美國走，台灣感到十分訝異；然而，張競指出，美國所解密的印太戰略報告，讓印度老早就變心了。

當前俄烏戰爭與印太之間的關係，張競認為俄羅斯就是侵略者，但譴責和抵制又是另一回事，烏克蘭同樣未遵守聯合國安理會2202號決議所認可的《明斯克協議》，一直在對烏克蘭東部進行軍事行動，令俄羅斯得到「師出有名」的口實。台灣聲援烏克蘭，捐款將近新台幣10億元，蔡英文還在臉書（Facebook）貼出一盆利用最新科技噴染而成的藍、黃色蘭花，配色就和烏克蘭國旗一樣，可是中共有很多足以攻台的武器都是烏克蘭賣過去的，此前台灣想在烏克蘭設立辦事處，烏方也因承認「一中」原則至今沒有下文。

有鑑於俄烏戰事爆發，多地領袖紛紛表明立場，蔡英文3月8日也在臉書貼出如烏克蘭國旗配色的「藍黃漸層蘭花」聲援，並寫下「台灣的蘭花就是烏克蘭！」（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

俄烏衝突原來系區域戰爭，張競進一步指出，華盛頓藉由政治譴責、經貿抵制、金融封殺、活動排除等四個面向，再加上宣傳層面將之擴大為全球戰場，問題在於這些手段全部都是隔靴搔癢，美國至今不派兵、不設禁航區，都是在隔岸觀火。張競反問，俄羅斯的本錢是少數糧食得以自給自足的大國，GDP總額全球排名第11、外匯儲備全球第4，施以經濟制裁有用嗎？此外，就經濟結構而言，俄羅斯主要貿易對象是歐盟，美國站着說話不腰疼，但歐盟叫苦連天，已經引起西方矛盾，馬克龍（Emmanuel Macron）急得像熱鍋上的螞蟻、蕭茲（Olaf Scholz）則講話格外謹慎；且歐洲仰賴俄羅斯的能源輸出，美國就算支援天然氣也是杯水車薪，歐洲一提到能源斷供便立刻顧左右而言他，因為要找到替代商品很難，可是供應者要找到替代市場卻很簡單，例如印度就從俄羅斯石油撿到便宜。

扣回主題「印太何處去」，張競表示關鍵有三，一是美國能否維持印太戰略的原初構想，二是美國在國防預算已加到極限的情況下還有無資金繼續投入，三是政治聯繫將何以持續。包括韓國已完成大選，接下來還有澳洲、菲律賓等國的政治換屆，其中韓國尹錫悦競選時宣稱要追加部署薩德（THAAD）系統，可是當選之後第一個通話的對象卻是習近平而非拜登。

張競藉此態勢提醒在場年輕聽眾，中國大陸已非冷戰時期遠在天邊的「鬼魅」，如今是台灣必須要面對的問題，當大陸謀台急迫感越來越嚴重，台灣的挑戰便越來越嚴肅，過去台灣軍力有60萬、今天只有18萬，且役期只有四個月，台灣真的有決心要退回到冷戰對抗，不要再欺騙自己。那麼台灣該如何自處？張競指出，「徒有地之利，而無力與智，豈非禍之由？」歐洲版北約在面對俄烏衝突都如此無力，台灣如何成為撥動千金的四兩，就要靠大家的智慧，台灣在兩岸政治豪賭的牌局之中，在桌上的軍事籌碼叫常備部隊、後備部隊是放在皮箱裏的現鈔，美日到底會不會來就像銀行的信用額度還是一個問題，「天下只能靠自己」。

沈中衡以「世俗之手」（secular arm）概念作為回應，他指出美國在歐洲玩兩手策略，歐盟內部既有疑歐派與整合派的擺盪，也有與北約之間的擺盪，那麼歐盟自己的世俗之手在哪裏？他以法國為例，戴高樂將軍（General Charles de Gaulle）在1960年代退出北約的軍事參謀總部，就是來自於自身的自信與實力，自己的防務自己負責，才能在美國面前爭取到尊重。至於今天烏克蘭的問題，沈中衡認為烏克蘭想爭取快速通關加入歐盟，就算澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在歐洲議會演講聲淚俱下，但基本上是不可能的，更何況烏克蘭是東歐最窮國家，對歐盟來說是負擔而非資產。

日本研究專家何思慎在回應時強調，台灣看到烏克蘭的情況經常在問，萬一被外力攻擊時該怎麼辦？除了自己的力量之外，還希望「德不孤必有鄰」，但台灣一定要務實，會不會有一天台灣有難時，或許發現自己可能是「舉目無親」。何思慎以其研究國際政治現實的經驗提出警惕，國際政治是集人類醜陋行為之大成，這個認識應該不是一種偏見。何思慎也說，該場座談會的內容應該送給岸田文雄首相，5月下旬要開「四方安全對話」（Quad），包括台灣在內都期待能成為「印太版小北約」，如果把印度因素考慮進來，會不會在「plus」還未成真之前、已經先變成「minus」了，日本政府也應該要更務實地去調整他們的印太戰略。