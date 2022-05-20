台灣共存路線下的躺平焦慮：從台北書展續辦風波說起

台灣新冠（COVID-19）單日確診數在5月19日突破9萬，一般預估高峰將出現在5月底或6月初。這個時間點很有可能撞上今（2022）年台北國際書展的展期（6月2日至7日），日前台灣文化部不顧出版業界多數反對而宣佈續辦，引起台灣出版業界不滿持續延燒，憂心對這場文化盛事造成長期傷害。這場風波也可說是目前台灣在共存路線下，由於不確定性帶來恐慌與焦慮的側面體現。



業界超過九成反對 官方仍宣佈續辦

屆滿30周年的台北國際書展，前兩年由於疫情衝擊停辦實體展覽，業界原建議在今年農曆新年復辦，避開6月的端午節和大考季節，不過台灣文化部仍宣佈要在6月舉辦。據了解，眼看疫情不斷趨緊，業界希望承辦單位台北書展基金會及早調查參展意願卻一直拖延。

後來台灣「出版商業同業公會全國聯合會」先進行調查，5月10日公布結果，有高達97.4%的業者認為書展應該延期或停辦。在立法委員的質詢下，台文化部長李永得5月11日做出承諾，將請書展基金會調查參展意願，「逾八成願參展就續辦」。

書展基金會在當天深夜發出問卷調查，可是選項只有「停辦」或「續辦」，並無「延辦」。台文化部在5月13日公布調查結果，將海內外業者都算在內，有55.2%建議停辦，而支持續辦的只有33.3%；若只看台灣自家業者，則有67%建議停辦。無論如何，都未達到李永得「逾八成願參展就續辦」所承諾的標準，結果文化部依舊宣佈續辦，令出版界多數業者感到相當錯愕，網路上還出現不少哏圖譏諷此決策。

台文化部新聞稿指出，截至5月17日申請退展日止，共有86家台灣業者退展，約佔參展單位的31%。其中包括親子天下、天下遠見、台灣麥克出版集團（台灣麥克、維京國際、台灣東方、麥克兒童）、聯經、小兵、小魯、尖端、小光點、國語日報、風車等著名出版單位，其中不乏大出版社，因此退出的展位數恐怕將近四成。儘管台文化部表示對退展者「酌予補助前置支出費用」，但由於退展者僅能拿回三成場租，令業者痛批是「變相懲罰」。

員工讀者染疫風險 成挺烏決心祭品

台灣出版業者希望書展能夠停辦或延期的理由，首先主要考量到員工與讀者的健康安全。例如台灣麥克董事長黃長發說，不能讓員工和讀者暴露在高風險下，「萬一有人染疫，誰來承擔」，並質疑「為何要下這種賭注？」小魯文化執行長沙永玲也直言，「無論是員工或讀者若染疫，作為業者的良心都無法交代」。聯經出版總經理陳芝宇則表示，原來已盤推演分三班制排班，也有很多新書、活動早安排好了，但最後仍在考量員工健康、參展壓力等因素下決定退展。

其次，則是在確診數連日攀升的情形下，業者人力也陷入吃緊的窘境。例如自許為「圖書館式書店」的三民書局，副總經理劉仲傑便表示他們雖然有500名員工，但已有40多名因家人確診而居隔，還有門市、網路書店、政府標案要處理，「實在經不起戰力耗損」。

台灣疫情將進入高峰期，出版業界擔憂此時舉辦書展，無法照顧到讀者和員工的健康安全。圖為2018年台北國際書展會場。（資料圖片）

再者，讀者面對嚴峻疫情會否願意進入書展會場，也還是未知數。雖然台灣文化部為挽救書展信心，推出面額新台幣100元，共2,000萬元的購書抵用券，希望吸引更多讀者進場；不過小魯文化執行長沙永玲也說，「我們也做過讀者調查，都說不會來」。

至於台灣文化部何以力排眾議、堅持續辦？據台媒《中國時報》報道，有業者批評此次書展根本是為「烏克蘭專區」和「反中」作家搭台，文化部力邀烏克蘭組團設專區來台分享「文化保衛經驗」，同時由於還有海外31家參展商，從而不顧本地多數業者延期或停辦的意願，將台灣業者推上火線，作為展示台灣政府決心的祭品。

疫情洪峰民眾自救 憂共存成共存亡

當前台灣正處於疫情海嘯來襲前夕，北部地區醫院醫療資源和醫護人力均已告急，而民眾面對身邊有越來越多的確診案例，對未來不確定性感到恐慌，深怕在缺少妥善配套措施之下的「共存」，只是把人民的健康安全推向與病毒「共存亡」。因此可以看到台灣民眾自主提升防疫意識，包括越來越多小吃店或餐廳自行禁止內用，到藥局搶購備用藥品和酒精，減少外出使台北街頭人車顯得較為冷清等等，足見社會氛圍存在着由於政府「無為」而需要「自救」的心理。

台北書展續辦的風波，或許在部分人眼中是台灣文化出版業者與官方之間的「茶壺風暴」，但從業者反對續辦或希望延期的說法來看，其實從側面體現了台灣社會眼下對於「共存」路線的真實反應：就算染疫多數是輕症，但大部分人還是能避就避；如同前引業者所言，這場「賭注」的風險誰來承擔，基層又能承受壓力到什麼程度？

台灣官方執意舉辦全大運引爆確診潮，桌球選手方思涵（圖）發文痛批台教育部拿選手生命開玩笑。（資料圖片）

不只有台北書展的爭議，還可以看到5月上旬台灣舉辦全大運，台灣體育署統計因確診請假的選手有57人。不過，桌球選手方思涵卻在臉書（Facebook）自爆確診，並揭露「光是我知道的確診者至少有100個以上」。她痛批台灣教育部執意要舉行，令很多優秀選手都確診，還無處申訴，「難道拿選手的生命開玩笑嗎？」

平心而論，當台灣醫療和行政腳步已完全跟不上病毒傳播速度，而官員也表現出一副「沒篩就沒確診」的兩手一攤姿態，不只令第一線抗疫人員感到心寒，社會民心也已處於信心瓦解的邊緣。台灣防疫指揮官陳時中近期投書美媒，稱「台灣成功控制疫情」，可是看在人們眼裏，這番「成就」又有多少是靠着犧牲人民健康安全、風光舉辦大型活動的舞台，來維持政治人物和政策路線的「面子」，且不惜代價「與國際接軌」呢？

新冠變種病毒的威脅將人類逼上了十字路口，如今台灣以「台灣模式」之名退出清零陣營，目前所暴露出來的種種問題，彷彿與海峽之隔的中國大陸處於天平兩端。大陸輿論場對於官方層層加碼的防疫舉措湧現了很大的民怨，而台灣社會則在官方的盲目樂觀與該為不為之下，掙扎於疫情洪流的摧殘。政治與病毒的博弈仍未停歇，正是由於還難有定論，人們註定將在苦悶的情緒中且看且行。