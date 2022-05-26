拜登再打軍事防衛台灣擦邊球　喊話對象不見得只有北京

拜登（Joe Biden）5月23日在與日本首相岸田文雄會談後記者會表態，若是中國武力犯台，願以軍事力量介入保衛台灣，並稱這是美國的「承諾」。拜登還說，我們同意一中政策，但不認為台灣可被武力奪取，這將使整個地區陷入混亂，成為類似發生在烏克蘭的行動。此番說法，隨即引起各界議論。



不過一如外界熟悉的「劇本」，美方迅速做出澄清。路透社援引白宮不具名官員的說法，稱美國對台政策沒有改變，拜登所言是指美國向台灣提供「軍事防衛能力」的承諾。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，美國一中政策沒有改變。而捲起這場漩渦的拜登本人，則於24日四方安全對話（Quad）一輪會談後回應記者時表示，美國對台「戰略模糊」政策沒有改變。

中國外交部發言人汪文斌表達中方對於拜登言論的強烈不滿和堅決反對。相較於此，台灣方面顯得格外低調，駐美代表蕭美琴和台灣外交部僅表示，美國已申明對台政策不變。

台海點火又滅火 拜登只是口誤？

值得注意的是，拜登此次軍事防衛台灣之說「峰迴路轉」並非首次，拜登「點火」而其幕僚「滅火」同樣的「劇情」，此前至少已上演了兩次。

2021年8月美國準備撤軍阿富汗，拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪，將台灣與日本、韓國並列相比為「北約盟友」，外界將此解讀為拜登防衛台灣的最新承諾。但美國政府官員隔日即做出解釋，「美國對台政策沒變」。

2021年10月拜登參加美國有線電視新聞網（CNN）節目活動，民眾提問台灣若遭中國攻擊，美國會否防衛台灣；拜登以肯定的語氣回答，「會，我們有承諾這麼做」。同樣在隔日，白宮與國務院雙雙澄清，指美國對台政策並無改變。

外界之所以解讀拜登政府對台政策有趨向「戰略清晰」的態勢，主因在於拜登這位「外交老手」，一次「口誤」還可以理解，但接連發生兩次三次，其背後的動機難免引發聯想。有別於前兩次發言是在美國媒體的場合，此次則出現在與日本首相會談的記者會上，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授王高成便認為，拜登強勢且簡單明快的表態，目的之一在於「彰顯美國的領導力，對於夥伴安全維護的決心，鞏固此地區盟友對美國的信心」。

一中政策「偷樑換柱」 與北京鬥而不破

不過若是進一步將美方近期各種對台動作都考慮進來，美國的一中政策表面上如同官方說辭並無改變，但對於內涵的解釋和實際言行恐怕確實有了轉變的苗頭。「一中政策」之名仍在，但裏面的填充物卻正在「偷樑換柱」。

其中最為經典的做法，便是日前美國國務院官網事實說明清單（Fact Sheet），刪除了「台灣是中國一部分」與「不支持台獨」等關鍵表述；其他還包括了，拜登簽署協助台灣重新取得世衛組織（WHO）觀察員法案、禁止美國「不正確標示」台灣的地圖、派遣代表團「快閃」台灣等等。與此同時，還不斷關切台灣軍力配置，以及將軍售策略調整集中到「不對稱作戰」武器。

可以看到，美國試圖以一中政策安撫北京，但另一方面則在台灣問題上大打迷糊仗。透過提升《台灣關係法》和「六項保證」的位階，以此抗衡中美三公報的「一中」核心，藉由切香腸式的一連串小動作，對「一中」進行虛化和掏空。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪5月18日與美國總統國家安全顧問沙利文通電話時警告，如果美國執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。圖為楊潔篪（右一）與沙利文（左一）2021年10月6日在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部網站）

然而，北京方面並非看不出美國的別有用心，因此在各個場合不厭其煩的重申底線與紅線。最近一次即是拜登亞洲行啟程之前，5月18日中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）通電話時，更是直接告訴對方，如果美方執意打「台灣牌」，中方必將採取堅定行動，並且罕見地使用了「我們說到做到」的重話。5月24日中國外交部記者會上，發言人汪文斌還送了《我的祖國》歌詞給美方：「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍」，回應拜登關於防衛台灣說法的變化。

回顧拜登在日本的「美國保台說」，其重點之一在於將「中國武力犯台」作為美國防衛台灣的前提，可以理解為此乃美方在台灣問題上的「底線」，以此與中方進行底線交鋒，鬥而不破。中美雙方各自把底線都擺到了枱面上，其實都有在做風險控管的意味，維護中美關係之間的隱形護欄。需要警惕的是，若是未來美方一味地將重心往「防衛台灣」傾斜，結果很有可能破壞了中美已然脆弱的互信，反而激化台海緊張。

若台獨挑起戰爭 美國仍會防衛台灣？

事實上，拜登在同場記者會上還說了，美國「不希望看到衝突發生」，這段話恐怕才是美國甚至是日本的內心話，只不過外界的焦點都集中在「美國軍事防衛台灣」和「武統台灣將付出代價」等硬話。中共多次表明「和平統一」的大政方針，與美國在「不希望看到衝突發生」便存在了交集，或許是中美在台灣問題上難得的「共識」。

就此而言，拜登的硬話、狠話不見得是只說給北京單方面聽的。拜登表明美國防衛台灣的情況是「中國武統台灣」，可是問題在於，台海發生武裝衝突的可能性，也存在着台灣執政者往台獨方向走過了頭，從而擦槍走火爆發了戰爭，這無疑也是一種「改變現狀」。

如果是這個情況，拜登「防衛台灣」的保證還會成立嗎？因此，拜登究竟是在對台灣展現「暖男」形象，還是向包括台灣在內的周邊區域喊話首重和平穩定，這才是台灣需要從拜登口中聽出的弦外之音。