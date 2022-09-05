是什麼造成了中共的「低級紅」「高級黑」困境？

9月5日，中共浙江省委宣傳部微信公眾號「浙江宣傳」發表《「低級紅」「高級黑」的六種形式》，認為「所謂『低級紅』，是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，用看似誇張甚至極端的態度來表達『政治正確』」，「『高級黑』則或明褒實貶、或指桑罵槐、或指東打西，以精心策劃但又不易察覺的方式進行攻擊抹黑」，其中「低級紅」屬於「無心之失」「低能之錯」，「高級黑」屬於「居心叵測」。

該文對「低級紅」和「高級黑」的邏輯關係進行了分析，認為「『低級紅』如果得不到糾正，就會被人炒作利用，發展到『高級黑』」。該文梳理了六種形式的「低級紅」和「高級黑」，第一種是「誇大其詞、無腦吹捧的『浮誇風』」，「有的地方宣傳報道有時思維僵化、文風浮誇，還在按『傳統模版』編『宣傳事蹟』，『煞有介事』但不合時宜地鬧出笑話」，比如把「女同志28天連續加班沒換過衣服沒洗頭」「扶貧幹部與女貧困戶結婚」等當作典型案例，「大喊口號、惹人反感」。

某法院的網宣文章引發熱議。（浙江宣傳公眾號配圖）

第二種是「用力過猛、任意拔高的『臉譜化』」，「有的地方為了突出典型、樹立標杆，不惜過度美化、任意拔高，不僅無法打動群眾，還引發網民的反感」，如「夫妻新婚之夜抄黨章」「幹部大白天點馬燈學黨史」「91歲老奶奶在輪椅上坐了3年，伴隨一首熟悉紅歌竟站起來跳起了舞蹈」等報道。

第三種是「自我美化、弄巧成拙的『唱高調』」，「有的地方一廂情願地頌揚美好生活、美好圖景，自以為在為正面主流鼓與呼，其實是盲目唱高調」，如「某地疫情『封控』期間，在群眾買菜難吃菜難的情況下，竟然在黨員幹部中開展『曬曬我家蔬菜包』活動，一下登上熱搜，惹火了少數物資匱乏的群眾」，「可謂低級得要命，被黑得很慘」。

第四種是「明褒實貶、暗含譏諷的『軟刀子』」，「表面上全是讚美、實際上卻是諷刺，表面上看似誇獎、實際上卻是攻擊，像軟刀子一樣讓主流價值在不知不覺中受到損害和腐蝕」，如「中必贏」「贏麻了」「下大棋」。第五種是「含沙射影、指桑罵槐的『放冷箭』」，「如有的人故意忽視歷史與當下、小說與現實的區別，把歷史、小說中的人物、故事生搬硬套來借古諷今、影射比附」。

第六種是「上綱上線、小題大做的『扣帽子』」，「把普通問題上升為政治問題，把一般問題當作原則問題，看似維護權威，實際上傷害了黨和政府的形象」，如「某地一名基層幹部，因『晚上洗澡沒接到電話被處分』，還被扣上『四個意識不夠』『工作不嚴不實』『作風漂浮』等帽子」，「還有的地方發生突發事件，官方通報姍姍來遲，卻大講各級領導如何『高度重視』『作出批示』『緊急部署』等，真正說到事件本身卻是隻言片語，看似『講政治』，實則忘記『民心才是最大的政治』」。

因晚上洗澡沒接到電話被處分一事相關報導。（浙江宣傳公眾號配圖）

應該說，「浙江宣傳」這篇文章的梳理和分析比較全面，基本符合社會上的觀感。過去多年以來，隨着中國的進步和發展，對外開放的深入，中國人的價值觀、視野、心態、生活方式、權利意識都發生了很大變化，越來越多的人對於文宣工作的現代化有着強烈的訴求。但在現實中，許多地方和機構對時代和民眾心態的變化缺乏認知，經常以一種拙劣、膚淺、庸俗而又背離常識理性、民主法治的方式進行自我宣傳，以至於造成「低級紅」和「高級黑」效果，進而反噬自身的公信力。

正如「浙江宣傳」那篇文章所言「只要堅持為民初心、實事求是，堅持真實平實樸實，堅持有理有據、合情合理，就能杜絕各類『低級紅』『高級黑』」，目前中國內地社會比較常見的「低級紅」和「高級黑」大多是因為背離「為民初心、實事求是」，充斥太多官僚主義、形式主義，導致適得其反的效果。文宣工作說到底是人的工作，既是人的工作，只有真實、有說服力、符合人性，為人民福祉着想，才具有可持續性，經得起檢驗。反之，不論說得多麼天花亂墜，都不堪一擊。

「高級黑」大多是從「低級紅」發酵而來，外因通過內因起作用。造成「低級紅」和「高級黑」的最大土壤和病因是官僚主義、形式主義，這也是多年以來中共所面臨的現實困境。官僚主義會侵蝕「實事求是」的樸素道理，會扭曲「民心才是最大的政治」，會異化人性和是非曲直。形式主義會讓一切嚴肅、正義、理想主義的工作膚淺化、庸俗化。對於中共來說，官僚主義、形式主義不被有效杜絕，「為民初心、實事求是」便難以彰顯，「低級紅」和「高級黑」的現象便難以避免。