和中國志願軍在朝鮮相比　俄羅斯軍隊的差距在哪裏？

俄軍在哈爾科夫遭遇了一場令人印象深刻的恥辱失敗。在烏軍聲東擊西的進攻下，為免遭被對手圍殲命運，駐守在伊久姆等處的1.6萬名俄軍，一路倉皇出逃，丟盔棄甲，連武器輜重都來不及帶走或炸燬，讓俄羅斯不僅在戰場上，在輿論場也極為被動。

類似俄羅斯軍隊在哈爾科夫撤退時遇到的危機，中國人民志願軍在七十年前入朝作戰時也遇到過，不過卻打出了完全不一樣的結果。

姑且不論作戰雙方的實力對比，以及截然不同的戰爭性質（一場是唇亡齒寒的保家衛國之戰，一場是覬覦他國領土的侵略戰爭），僅從面對危難時天地懸殊的戰鬥意志，來對比一下俄羅斯軍隊與中國人民志願軍的巨大差距。

1951年5月21日，朝鮮戰場第五次戰役第二階段作戰結束，志願軍司令部決定將主力轉移至「三八線」地區休整。由美軍將領範弗利特帶領的「聯合國軍」約5萬人抓住機會乘機實施全線反撲，於5月27日進佔汶山、永平、華川、富坪裏、麟蹄一線後，繼續向鐵原、金化、楊口方向進攻，並將漣川、鐵原作為主要進攻方向。

參與抗美援朝的中國人民志願軍空軍。（央廣軍事）

鐵原當時是志願軍的後勤補給基地，同時也是志願軍主力回撤的必經之路，如果鐵原丟失，交通線被美軍佔領，志願軍將面臨前線三大兵團被美軍包圍的命運，整個朝鮮戰場的格局都將被扭轉。而此時，鐵原附近只有志願軍第63軍三個師（187師、188師、189師））外加65軍194師這一支軍隊，且63軍剛剛從前線撤下正處於休整期間。

接到鐵原狙擊戰命令倉促上陣的63軍只有兩萬多名輕步兵，沒有坦克、重炮等作戰武器，也沒有工事可以依託，比俄軍在哈爾科夫的作戰條件不知道要惡劣多少倍。

但是，軍令如山倒，沒有任何討價還價或講條件、擺困難的餘地，想像俄軍那樣從伊久姆撤離更是毫無可能。無奈之下，63軍只能以187師在前面頂着阻擊，遲滯美軍的進攻速度，188、189師則全力構築防禦工事，其中189師為第二波防禦主力，188師為預備隊。

6月1日起，美第1軍以4個師兵力向第63軍陣地猛烈進攻。在第187師防禦正面，美軍2個師輪番進攻。在第189師防禦正面，美軍每天以3～4個團兵力發動進攻，6月3日又將美第25師投入戰鬥。

在巨大的戰爭消耗和不對稱實力面前，187、189師死傷慘重，其中187師更是傷亡殆盡。6月4日，第63軍以預備隊第188師接替第189師防禦，5日起，第63軍整體轉入二線陣地，依託有利地形繼續堅守防禦。

激戰至6月10日，美軍仍未突破第63軍防禦陣地，而志願軍大部隊卻在此期間完成了重新部署。

在歷時13天的防禦作戰中，第63軍頑強抗擊美軍4個師的輪番進攻，共斃傷美軍1.5萬餘人，勝利完成阻擊任務，粉碎了美軍快速佔領鐵原、摧毀志願軍後方基地和交通線的企圖。

經過這次戰役，美軍對志願軍的力量重新做出估計，不得不轉入戰略防禦並接受停戰談判。

而志願軍63軍也付出了巨大代價，從陣地撤出時只剩兩千多人，軍長傅崇碧也被送到戰地醫院搶救4天。

俄羅斯軍隊和志願軍的差距，大概就體現在這兩場戰爭對比裏。