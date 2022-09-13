解碼「文宣黑馬」·一｜「浙江宣傳」在做什麼？

導語：提到中共的宣傳，不管是內部還是外部，都有不少批評。言論空間不斷限縮、動輒刪帖封禁賬號、外宣內宣化等等問題，始終飽受詬病。鑒於在國際輿論場域主導權和話語權先天不足，再加上中共文宣系統始終未能跟上國家治理體系和治理能力現代化的步伐，故往往有理說不出、說了傳不開。在意識形態鬥爭愈發嚴峻的今天，該如何打好輿論戰，成為中共必須面對的挑戰之一。基於此背景，《香港01》以浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號「浙江宣傳」以樣本，來探究中共宣傳正在發生的變化，以及二十大之後可能的改革方向。此為第一篇。



9月5日，「浙江宣傳」公眾號發布題為《「低級紅」「高級黑」的六種形式》的文章，不僅很快10萬+，而且引發內外輿論普遍關注。該文提到的「低級紅」、「高級黑」包括：誇大其詞、無腦吹捧的「浮誇風」；用力過猛、任意拔高的「臉譜化」；自我美化、弄巧成拙的「唱高調」；明褒實貶、暗含譏諷的「軟刀子」；含沙射影、指桑罵槐的「放冷箭」；上綱上線、小題大做的「扣帽子」。且文中列舉的實例，都是過去一段時間引發輿論爭議的事件，故此極易引發共鳴。

因為此文，很多人開始關注「浙江宣傳」。該公眾號由浙江省委宣傳部主辦，於今年5月30日才啟動，並在首篇文章中介紹了為何要辦這個公眾號、怎麼辦好以及有怎樣的願景三個問題。為什麼要辦這個公眾號？基於外部環境之變和自身需求；怎麼辦好？主動發聲、直擊熱點、解剖難點，在表現形式和風格上遵循網路傳播規律，不繞彎子、不賣關子；有怎樣的願景？更深入讀懂浙江，帶動全省宣傳戰線識變、應變、求變。

其後，「浙江宣傳」確實做到了主動發聲、直擊熱點、不繞彎子、不賣關子，與中共文宣系統以往的做法明顯不同，並推出了不少爆款文章，除了前面提到的《「低級紅」「高級黑」的六種形式》，還有《別把小事拖大拖炸了》、《孤勇者為什麼大小通吃？》、《嘲諷「小鎮做題家」是一個危險信號》、《「董宇輝們」走紅的背後》、《為什麼「別人生病自己吃藥」》、《讓年輕人愛上主旋律劇》、《致二舅們「平凡的世界」》、《歷史不會濃縮於一個晚上》、《變化的時代，宣傳如何變？》、《教材問題，還有比問責更重要的》、《脱口秀如何「圈」了年輕派》、《戈爾巴喬夫留下的四點啟示》。

在開通賬號滿百天之際，該公眾號總結道，「100天，我們從無到有，發布了209篇文章，生產了204篇原創文章。其中，116篇文章閲讀量超過10萬+，佔全部的55.5%。」並自問自答——在微信公眾號浩如煙海、頭部平台流量壟斷、主流話語難以直抵人心的當下，宣傳輿論工作靠什麼撕開流量入場的口子、吸引更多讀者的眼球？「浙江宣傳」並沒有什麼流量密碼。100天來，我們所堅守的無非是「9個字」：說人話、切熱點、有態度。

因晚上洗澡沒接到電話被處分一事相關報導。（浙江宣傳公眾號配圖）

具體來說，說人話，就是開門見山，直截了當，講完即止，不搞長篇大論、不做官樣文章、儘量不說「正確的廢話」。切熱點，就是直面熱點、解剖難點，不迴避問題、不避重就輕，在網路海量訊息中聚攏眼球。有態度，就是立場鮮明、亮出觀點，第一時間發出理性聲音、產生共情共鳴。該文亦坦言，「只要敢於自我逼迫、自我顛覆、自我重塑，只要堅持說人話、切熱點、有態度，我們不僅能在移動傳播時代佔據『一席之地』，而且完全可以成為網路上有能量的輿論引導者。」「話語權不會從天而降，公信力不是與生俱來」，要「打一場網路時代媒體轉型的翻身仗。」

「浙江宣傳」會否成為全國文宣系統轉型的試點還有待進一步觀察，不過就目前社會反響來看，「浙江宣傳」無疑已經佔據一席之地，並正在成為「有能量的輿論引導者」。值得一提的是，現任浙江省宣傳部長王綱1972年1月出生，是浙江省最年輕的省委常委，今年4月才上任，早年曾長期在媒體系統工作，擔任過浙江日報報業集團黨委委員、副社長、浙報傳媒控股集團（香港）有限公司董事長（兼），熟悉傳媒業務。而現任中宣部部長黃坤明也曾擔任浙江宣傳部長，並在其後一路被提拔。