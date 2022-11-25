專訪房寧・三｜古巴需要自己的「鄧小平」

據中國外交部網站11月21日消息，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席米格爾·迪亞斯—卡內爾·貝穆德斯將於11月24日至26日對中國進行國事訪問。雖然同為社會主義陣營的國家，但多數中國人對古巴的認識多停留在符號層面，比如切·格瓦拉、老爺車、雪茄、古巴導彈危機、周杰倫的mojito。2018年，中國社會科學院政治學研究所原所長房寧曾率團實地走訪古巴，《香港01》專訪房寧，帶來對古巴的一手觀察和思考。此為訪談第三篇。



01：從事個體經營及對外經營這一新階層在古巴此輪改革之前就已經存在嗎？這種狀況產生的原因以及現在改革遇到的困難有哪些？

房寧：是的。這一階層之前也有，隨着政策的鬆動而不斷擴大。古巴之所以是目前這樣的狀況，第一個也是主要原因是美國的封鎖，這個不是有意歸因於美國。你不到古巴，很難感受也無法理解這個問題。

有人問，古巴為何不發展工業？僅僅是因為美國的封鎖嗎？當年中國也遭受到封鎖，一開始是美國，後來是蘇聯，毛澤東說「封鎖個十年八年，中國什麼都有了」。那時的中國在封鎖情況下也有一定的發展。古巴情況與中國不同。這裏主要是國家規模問題，中國規模大，古巴太小。古巴在封鎖的情況下，由於幅員、人口及市場規模太小，搞工業是不經濟的。假如不封鎖，古巴便有可能通過交換貿易，加工業也可能發展起來，比如像亞洲「四小龍」。但古巴不具備「四小龍」的政治條件和外部環境。

古巴有一個最寶貴的經濟資源——旅遊。哥倫布1492年美洲之行的第二站就來到了古巴。哥倫布曾說：「這是人類所能見到的最美麗的地方。」 1538年哈瓦那建城，這是西班牙在中美洲加勒比海地區最重要的據點。經過幾百年的營造哈瓦那成為拉美及加勒比地區一個重要城市。相較於之後不斷戰亂的歐羅巴大陸，哈瓦那繼承了歐洲建築史的遺產，整個老城區堪稱一座文藝復興新古典建築的博物館。現在哈瓦那老城是著名的世界文化遺產。海濱城市哈瓦那，天高海闊、風光旖旎，古巴還以雪茄煙、朗姆酒聞名於世。古巴人是白種人、印第安人、黑種人和黃種人亞洲人混血而成，人長得健美漂亮。

2005年12月20日，古巴共产党中央第一书记、国务委员会主席兼部长会议主席菲德尔·卡斯特罗在哈瓦那革命宫会见正在古巴进行友好访问的中共中央政治局常委罗干。（新华社）

古巴本可以成為世界上最重要的旅遊目的地之一，但在封鎖下豐富的旅遊資源空置，本島物產也無法交換貿易。古巴人痛恨美國人是有道理的，古巴的落後美國難辭其咎。當然美國也有美國的理由，在冷戰時期古巴站隊蘇聯，一直是美國的一個威脅。冷戰結束後古美關係也沒有真正恢復。

除了美國的封鎖外，第二個原因在古巴體制層面。古巴施行的計劃經濟，其經濟體制和所有計劃經濟體制一樣僵化落後，完全不能適應古巴經濟社會發展的要求。

以吸引外資舉例，古巴經濟困難也希望能吸引外國投資尤其是中國投資，但古巴實行計劃價格，外資企業生產產品沒有定價權。這樣誰會幹呢？！一個時期以來中國的一些企業主要是國有企業也有來古巴投資建廠的，但現在受不了了，紛紛收縮規模甚至撤資。再看貿易，中古貿易在古巴外貿中佔有重要地位。2017年中古貿易總額約23億美元，中國出口古巴20億，古巴出口中國3億。可見雙方逆差太大了，國際收支是有問題的。

當然反過來說，古巴如今不實行市場經濟改革也有其難處。畢竟古巴太小了，被美國封鎖了這麼多年，對任何政策改變都十分敏感，改革起來更是非常謹慎，擔心開放後會出現無法預料的結果。

古巴學者講，古巴需要自己的「鄧小平」。但古巴的改革要一步一步的來，不敢一下子放開外國資本進入。中國當年改革開放，鄧小平是有底氣的，但也是個逐步的過程。當年中國人一提讓外國人來中國投資掙中國人的錢就立刻想到了1840年，中國討論市場經濟姓資姓社問題也好多年。中國進入WTO也經歷了保護期，各種博弈一直到今天。

古巴哈瓦那的民眾在疫苗接種中心外排隊。（Reuters）

到目前為止，古巴官方說法仍然是計劃經濟，實際政策基本是計劃經濟的，投資管理也是計劃經濟方式。這是古巴未來勢必要解決的問題。古巴已經在正確的道路上了，已經邁開了第一步，沿着這條路下去就會有所發展。

我推測，由於古巴目前業已形成兩大階級，加之現在的經濟結構和外部環境，都決定了古巴的精英階層必然要與外部、與西方特別是與美國打交道。未來5至10年，古巴的經濟和政治精英階層將進一步擴大與美國的聯繫。美國未來也會放鬆甚至解除對古巴的封鎖。一旦美古關係得到改善，古巴經濟將得到迅速改善，會進一步促進古巴政策的變化，富裕階層和具有話語權的人將對美古關係的緩解起到越來越大的作用。事實上，古巴的精英階層有強烈改變古美關係的意願。根據我的不多的接觸，都能明顯地感覺到古巴人對美國充滿期待。

古巴發展的瓶頸就在於古美關係，而這對於古巴執政黨是一個考驗。

人類總要在英雄時代和凡人時代轉換。古巴如今已告別英雄時代，古巴改革也是必然的。地緣上來講，委內瑞拉所謂的社會主義改革的破產也給古巴提供了經驗和警告。古巴的改革只能對其內部產生意義，如今沒有所謂的社會主義陣營，都在自顧自己。古巴如今最重要的就是通過改革穩定住國家，不能重蹈委內瑞拉覆轍。

01：如今似乎社會主義國家開始了第三輪的改革浪潮。

房寧：準確來說，不能說有第三輪社會主義國家改革。雖然如今古巴、越南、朝鮮、中國、老撾都有相關改革動作，但並不能成為第三輪。

首先，已經沒有幾個所謂的社會主義國家。柬埔寨和老撾並不典型，越南的改革一直在進行，從90年代持續至今。古巴如今有跡象改革，但僅僅剛剛開始，只是修憲，誰也不知道今後會怎樣。

中國則可稱為是深化改革，也並非重啟一波改革。從鄧小平、江澤民、胡錦濤，幾代中共領導人的改革邏輯、政策、內在外在的表現和影響是一以貫之的，沿着原來的思路繼續前進，並沒有新的思路，中間只是進行局部調整。如今習近平的改革同樣如此，強調落實。也就是說，中國並非開啟了新的一輪改革。

當然如今中國的改革困難重重，進入深水區。這個困難不是來自於觀念和思想上的，而是來自於實踐。這與90年代江澤民時期不同。當年在市場經濟改革過程中，的確有人從觀念上反對改革，存在不同的意見。當時一提社會主義市場經濟，意見非常大，甚至有人為此自殺。如今還會有人為一些觀念之爭，會為中央的一個決定而自殺嗎？

01：中國在古巴改革和發展中扮演的角色是如何的？

房寧：如今中國在其中扮演着重要的角色，但隨着美古關係的改變，中國對於古巴的重要性將逐步降低。

另外也可以說，越南、老撾、未來的古巴和朝鮮等國家的改革，毫無疑問有意無意的都參考借鑑和中國的改革，無論在思想上還是在具體的舉措上。當然各個國家都會根據其國家規模和經濟社會發展的基礎條件因素進行獨特性發展。