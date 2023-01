時隔四年低調訪粵　宋楚瑜：中華民族偉大復興，台灣不能缺席

編按:1月16日,親民黨主席宋楚瑜在珠海接受南方報業記者獨家專訪,這距離他最近一次2019年團赴粵港澳大灣區參訪幾近四年。這次再訪廣東,超過20天裏,宋楚瑜到過什麼地方,見過什麼人,說過什麼話,此行目的是什麼,又有何感受?

「我此行還是希望在新年為兩岸和平發展作些貢獻,中華民族偉大復興,台灣不能缺席。」1月16日,親民黨主席宋楚瑜在珠海接受南方報業記者獨家專訪。 81歲的宋楚瑜精神矍鑠,繫著一條桔色領帶,特別亮眼。桔色是親民黨的標誌性顏色,桔色領帶也成為了他幾乎出席每個重要場合的不二之選。採訪一開始,宋楚瑜就主動談及,「這就像『兩岸一家親』一樣,一以貫之,兩岸還要一條心。」

歲末年初,辭舊迎新。去年12月28日在廣州舉行的廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會上,與會者到場才發現宋楚瑜為大會主旨演講嘉賓。隨後,宋楚瑜還有三場被公開報道的活動出現在人們的視野。

宋楚瑜是兩岸關係和平發展的重要參與者和見證者。自2005年首次訪問大陸後,他曾多次參訪廣東,最近一次是2019年率團赴粵港澳大灣區參訪。時隔近四年再訪廣東,超過20天裏,宋楚瑜到過什麼地方,見過什麼人,說過什麼話,此行目的是什麼,又有何感受,被廣泛關注。

長達一個半小時的訪談中,他介紹廣東之行、分析粵台合作、剖析兩岸關係……他說:「統一是目標,必須要有方向感,更要有里程碑,一步一步往前走。」

親民黨主席宋楚瑜接受南方報業記者獨家專訪。(南方網)

大陸之行

希望「兩岸止爭,唯用好心」

記者:今年元旦您專門去茂名的冼太夫人故里參觀,敲響了那裏的新年第一聲鐘聲。您是帶着怎樣的期許?

宋楚瑜:特地選擇元旦到冼太夫人的故里去參訪,是一了我多年來的一個心願。冼太夫人生於522年,距離現在剛好是1500年。那時候,南北朝中原戰亂,但冼太夫人深明大義,審時度勢,她了解到戰爭對鄉親對部族都帶來巨大傷害,因此她提出「止戰息爭」,以「好心」精神和平方式收復海南島,為國家統一和民族團結立下了不朽的歷史功勳。

這裏的「好心」就是以善心、公心化解中原和各部落之間的對立,這不正是當前兩岸可以藉鑑的嗎?如何相互學習、相互諒解、相互交流,重要的是「唯用一好心」。我在開年第一天到冼太夫人故里,就是立下心願,希望兩岸能夠像我那天寫下的八個字「兩岸止爭,唯用好心」,即兩岸一家親,兩岸更要一條心,共創中華民族偉大復興。

記者:您從去年12月到福建,隨後來廣東,一直比較低調,也沒有見媒體。這次參訪的主題是什麼?

宋楚瑜:對。我離開台北的時候剛好碰到新聞記者。他們問我「你去大陸做什麼」,我只簡單講了四個字:了解、化解。我要更進一步了解當前大陸的政策,包括經濟方面與台灣怎樣合作,對台灣目前形勢如何處理等等。我要先了解,然後才能化解。所以,我這次過來很低調,我不是來做宣傳的,也不是個人的經濟活動。兩岸和平發展,是我新年的主要願望。這就是主題。

參訪廣東

「不到廣東來,豈不是錯失很重要機緣?」

記者:為什麼選擇來廣東?

宋楚瑜:在台灣2300多萬人口中,祖籍廣東的鄉親超過400萬;常住廣東的台胞20多萬,粵台兩地婚姻3.1萬餘對。廣東累計赴台交流團組數、赴台旅遊人數居大陸各省市前列。在廣東各級各類學校執教、就學的台灣師生有1.5萬餘人,其中暨南大學在校台灣學生人數超1300人。廣東對台貿易額更是佔大陸對台總貿易額的三分之一,連續多年位居大陸各省之首。這樣的血脈、人脈及經貿往來使台灣與廣東十分「親」。

此外,習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動建設粵港澳大灣區,舉世矚目。不到廣東來,豈不是錯失了很重要的機緣?

記者:您多次到訪廣東,這次有什麼不同的感受?

宋楚瑜:2017年的時候我也受邀來過。當時我想親自來看看粵港澳大灣區長什麼樣子。那次走訪給我留下了深刻的印象,對比東京灣區、舊金山灣區、紐約灣區,粵港澳大灣區的人口和產業鏈最紮實。這次再來一看,我發現《粵港澳大灣區發展規劃綱要》不是「畫大餅」,各地、各部門都實實在在地推動,發展迅速。這就是:眼見為憑。

除了看產業,我也看了廣東脫貧攻堅、鄉村振興的有關情況。能感受到中國共產黨不僅注重高質量發展,還大力建設小康社會,讓每一個人都能共享經濟發展的果實。這就是我一直說的中國特色社會主義的初心——天大地大,人民最大,把改善人民生活水平放在心裏。我在清遠連樟村看到一塊大石頭上刻著習近平總書記的一句話「鄉親們一天不脫貧,我就一天放不下心來」。這樣的情懷了不起!

記者:您覺得在粵港澳大灣區高質量發展中,台商有什麼機遇?粵台合作在哪些領域有更進一步的發展空間?

宋楚瑜:粵港澳大灣區大門向國際社會敞開,是中國的機遇,也是世界的機遇。粵港澳大灣區作為「一帶一路」的華南地區起點,向南向西發展,輻射越南、緬甸、阿富汗,再到中東地區、非洲,一連串的發展必將進一步影響和造福沿線國家和地區的人民,這對台灣尤其是在廣東的台商來說是重要機遇。同時,當前廣東提出「製造業當家」,這非常重要。台商要思考如何通過轉型在製造業的質上、量上向上不斷提升,走好高質量發展之路。

除了製造業,粵台在農業和青年交流往來等多個領域都有進一步深化合作的空間。所以,這次我回到台灣後要把廣東這些發展思路、政策好好推廣,讓更多的台商、台灣青年參與進來。

台灣親民黨主席宋楚瑜。(南方網)

兩岸關係

「兩岸兵推報告」讓台民眾認清和平是最大利益

記者:在最近舉辦的廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會上,您談到了「兩岸關係的籌碼應該掌握在中國人自己手中」。這句話的背後有什麼深意?

宋楚瑜:我可以很直率地說,這幾十年來,我們不否認美國在兩岸關係扮演了某種程度的角色,但隨着大陸發展起來後,我們可以看得出來,兩岸關係的天平已經逐漸向大陸方面傾斜。所以,這個時候,我們應該更自信,兩岸關係的籌碼,應該掌握在我們中國人自己手中。這個問題我們自己好好解決,這就是「兩岸一家親」。一家人不講兩家話,好好化解我們之間過去的一些誤解,更重要的是要進一步了解哪些是對方真正堅持的一些基本原則、立場和信念。

記者:去年,美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣,引發了一場台海危機。對此,您怎麼看?

宋楚瑜:在美國採取多種手段遏制中國發展的大環境下,台灣愈來愈成為美國打壓中國的一顆棋子。譬如說美國一家機構最近做的一個兩岸兵推報告,指出兩岸一旦打起來,美國就要來參戰,兵推的結果就是台灣最後變成廢墟。這個報告是要推銷給台灣人看嗎?台灣人都不是傻瓜,我要變成廢墟,沒有產業,沒有電,難道我還可以繼續活下去嗎?所以,這份報告反而讓台灣民眾逐漸認清:和平才是我們最大利益。

戰爭是很殘酷的。你看看烏克蘭現在的情況。美國講了很多 ,說我們要支援烏克蘭,到現在都沒看到美國真正派兵去幫牠打仗。美國不會為台灣犧牲美國的利益。兩岸的未來必須掌握在中國人自己的手裏,用和平發展的基調和原則來促進雙方的交流,共同創造一個偉大民族復興的契機。

記者:近年來,我們看到有台灣的個別新聞節目說「中國大陸人民連茶葉蛋都吃不起」「只能吃榨菜」等,我們覺得匪夷所思,但這也說明兩岸民間交往不足。

宋楚瑜:您剛剛講的這一段話非常重要,這是我準備回台灣之後,要跟更多的台灣鄉親要去講的。不要再用1949年的心情來看今天的中國大陸,要實地去看、去了解。

兩岸同胞要心靈契合。我這次在廣東,還參加了一個「台灣青年嶺南行」的閉營活動。我了解到,不少台灣青年深入到廣東偏遠的地方,親眼看到不同民族、不同城鄉的生活。像這樣的交流就很好,讓台灣青年不再瞎聽不實的傳言,而是真切地感受到具有中國特色社會主義,不是只照顧高層次的有錢人,而是讓全體人民公平地分享經濟發展的果實。

我看到這些年輕人把他們的所見所聞分享出來,特別感動,也很振奮。因為通過這樣的「眼見為憑」,容易形成共鳴:中華民族偉大復興,台灣不能缺席。這裏有兩個層面的考量:一是在這個過程當中不能缺席、要參與其中,二是將來我們也有資格分享同樣的成果。

記者:交流很重要。

宋楚瑜:兩岸之間心靈契合有兩個重要課題。第一個是要認同兩岸兄弟一家親,擁有共同的血脈、有共同的中華文化;第二個是兩岸必須通力合作,認定統一是目標,和平是原則,「台獨」勢力、外部勢力介入不可跨越這兩條紅線。

和平統一

台灣沒一個政黨當選之後敢說「要獨立」

記者:去年,國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書,強調「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」。台灣島內有聲音認為這是「武統」的宣言書。您怎麼看?

宋楚瑜:我走遍台灣各個地方,我所接觸的台灣鄉親,基本上沒有人希望打仗。事實上,即使台灣跟美國有軍事同盟的時候,我們也講過一句話「we cannot even afford to win a war(譯:我們即使去打,贏的本錢都沒有)」。為什麼?因為一旦台海有戰事,我們的經濟活動就會終止。台灣沒有經濟、沒有國際貿易,怎麼活下去? !我們還要很清醒地看到,美西方一些國家的做法,說說可以,他不會、不敢、也不能真正派兵到台灣來打仗。

兩岸都要彼此了解,共同推進和平統一事業。在我跟大陸持續多年的交流中,大陸充分表達尊重台灣人民能夠持續享有經濟發展,維持現有制度。這是很清楚的。

記者:去年是「九二共識」達成三十周年。對鞏固「九二共識」的成果,您有什麼建議?

宋楚瑜:嚴格講起來,我是「九二共識」從頭到尾參與的見證人、推動人,也歷史的見證者。 「九二共識」有兩個最重要的主軸:雙方都堅持一個中國,雙方都追求國家的統一。台灣最高的法律規範描寫兩岸之間的現況是「在國家統一前」,可以說,「一個中國」是原則,「統一」是目標,這是公認的。目前,統一可以暫時沒有定時間表,但統一必須要有方向感,更要有里程碑,一步一步往前走。中國人自己掌握兩岸未來發展的原則和基本方向,兩岸互利互補,共創和平,共創機遇,共創中華民族的偉大復興。

記者:台灣剛剛結束「九合一」選舉,您怎麼看選戰結果?

宋楚瑜:選戰的結果非常清楚地顯示,民進黨用「抗中」作為號召沒有市場。也就是說,用軍事、武力去對抗或者醜化大陸的意圖,沒有得到台灣民眾的認同。這個結果還給大家一個更重要的啟示,就是希望兩岸用和平的手段實現統一是民心所向。

記者:您怎麼看2024年台灣地區領導人選舉?

宋楚瑜:第一,不管哪個政黨在選舉時講什麼話,但肯定沒有一個政黨在當選後敢說「要搞獨立」。第二,外國勢力可能會有挑釁,嘴巴上講講,但實質上沒有可能來攪局;第三,構建兩岸經濟命運共同體是不可阻擋的大勢。在台灣,大家都喜歡唱一首歌叫《愛拼才會贏》,「有時候起,有時候落」,但是日子還是要過下去。怎麼「過下去」?和平才是根本。

