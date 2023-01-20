時隔四年低調訪粵　宋楚瑜：中華民族偉大復興，台灣不能缺席

編按：1月16日，親民黨主席宋楚瑜在珠海接受南方報業記者獨家專訪，這距離他最近一次2019年團赴粵港澳大灣區參訪幾近四年。這次再訪廣東，超過20天裏，宋楚瑜到過什麼地方，見過什麼人，說過什麼話，此行目的是什麼，又有何感受？

長達一個半小時的訪談中，他介紹廣東之行、分析粵台合作、剖析兩岸關係……他說：「統一是目標，必須要有方向感，更要有里程碑，一步一步往前走」。



「我此行還是希望在新年為兩岸和平發展作些貢獻，中華民族偉大復興，台灣不能缺席。」1月16日，親民黨主席宋楚瑜在珠海接受南方報業記者獨家專訪。 81歲的宋楚瑜精神矍鑠，繫著一條桔色領帶，特別亮眼。桔色是親民黨的標誌性顏色，桔色領帶也成為了他幾乎出席每個重要場合的不二之選。採訪一開始，宋楚瑜就主動談及，「這就像『兩岸一家親』一樣，一以貫之，兩岸還要一條心。」

歲末年初，辭舊迎新。去年12月28日在廣州舉行的廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會上，與會者到場才發現宋楚瑜為大會主旨演講嘉賓。隨後，宋楚瑜還有三場被公開報道的活動出現在人們的視野。

宋楚瑜是兩岸關係和平發展的重要參與者和見證者。自2005年首次訪問大陸後，他曾多次參訪廣東，最近一次是2019年率團赴粵港澳大灣區參訪。時隔近四年再訪廣東，超過20天裏，宋楚瑜到過什麼地方，見過什麼人，說過什麼話，此行目的是什麼，又有何感受，被廣泛關注。

長達一個半小時的訪談中，他介紹廣東之行、分析粵台合作、剖析兩岸關係……他說：「統一是目標，必須要有方向感，更要有里程碑，一步一步往前走。」

親民黨主席宋楚瑜接受南方報業記者獨家專訪。（南方網）

大陸之行

希望「兩岸止爭，唯用好心」

記者：今年元旦您專門去茂名的冼太夫人故里參觀，敲響了那裏的新年第一聲鐘聲。您是帶着怎樣的期許？

宋楚瑜：特地選擇元旦到冼太夫人的故里去參訪，是一了我多年來的一個心願。冼太夫人生於522年，距離現在剛好是1500年。那時候，南北朝中原戰亂，但冼太夫人深明大義，審時度勢，她了解到戰爭對鄉親對部族都帶來巨大傷害，因此她提出「止戰息爭」，以「好心」精神和平方式收復海南島，為國家統一和民族團結立下了不朽的歷史功勳。

這裏的「好心」就是以善心、公心化解中原和各部落之間的對立，這不正是當前兩岸可以藉鑑的嗎？如何相互學習、相互諒解、相互交流，重要的是「唯用一好心」。我在開年第一天到冼太夫人故里，就是立下心願，希望兩岸能夠像我那天寫下的八個字「兩岸止爭，唯用好心」，即兩岸一家親，兩岸更要一條心，共創中華民族偉大復興。

記者：您從去年12月到福建，隨後來廣東，一直比較低調，也沒有見媒體。這次參訪的主題是什麼？

宋楚瑜：對。我離開台北的時候剛好碰到新聞記者。他們問我「你去大陸做什麼」，我只簡單講了四個字：了解、化解。我要更進一步了解當前大陸的政策，包括經濟方面與台灣怎樣合作，對台灣目前形勢如何處理等等。我要先了解，然後才能化解。所以，我這次過來很低調，我不是來做宣傳的，也不是個人的經濟活動。兩岸和平發展，是我新年的主要願望。這就是主題。

參訪廣東

「不到廣東來，豈不是錯失很重要機緣？」

記者：為什麼選擇來廣東？

宋楚瑜：在台灣2300多萬人口中，祖籍廣東的鄉親超過400萬；常住廣東的台胞20多萬，粵台兩地婚姻3.1萬餘對。廣東累計赴台交流團組數、赴台旅遊人數居大陸各省市前列。在廣東各級各類學校執教、就學的台灣師生有1.5萬餘人，其中暨南大學在校台灣學生人數超1300人。廣東對台貿易額更是佔大陸對台總貿易額的三分之一，連續多年位居大陸各省之首。這樣的血脈、人脈及經貿往來使台灣與廣東十分「親」。

此外，習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動建設粵港澳大灣區，舉世矚目。不到廣東來，豈不是錯失了很重要的機緣？

記者：您多次到訪廣東，這次有什麼不同的感受？

宋楚瑜：2017年的時候我也受邀來過。當時我想親自來看看粵港澳大灣區長什麼樣子。那次走訪給我留下了深刻的印象，對比東京灣區、舊金山灣區、紐約灣區，粵港澳大灣區的人口和產業鏈最紮實。這次再來一看，我發現《粵港澳大灣區發展規劃綱要》不是「畫大餅」，各地、各部門都實實在在地推動，發展迅速。這就是：眼見為憑。

除了看產業，我也看了廣東脫貧攻堅、鄉村振興的有關情況。能感受到中國共產黨不僅注重高質量發展，還大力建設小康社會，讓每一個人都能共享經濟發展的果實。這就是我一直說的中國特色社會主義的初心——天大地大，人民最大，把改善人民生活水平放在心裏。我在清遠連樟村看到一塊大石頭上刻著習近平總書記的一句話「鄉親們一天不脫貧，我就一天放不下心來」。這樣的情懷了不起！

記者：您覺得在粵港澳大灣區高質量發展中，台商有什麼機遇？粵台合作在哪些領域有更進一步的發展空間？

宋楚瑜：粵港澳大灣區大門向國際社會敞開，是中國的機遇，也是世界的機遇。粵港澳大灣區作為「一帶一路」的華南地區起點，向南向西發展，輻射越南、緬甸、阿富汗，再到中東地區、非洲，一連串的發展必將進一步影響和造福沿線國家和地區的人民，這對台灣尤其是在廣東的台商來說是重要機遇。同時，當前廣東提出「製造業當家」，這非常重要。台商要思考如何通過轉型在製造業的質上、量上向上不斷提升，走好高質量發展之路。

除了製造業，粵台在農業和青年交流往來等多個領域都有進一步深化合作的空間。所以，這次我回到台灣後要把廣東這些發展思路、政策好好推廣，讓更多的台商、台灣青年參與進來。

台灣親民黨主席宋楚瑜。（南方網）

兩岸關係

「兩岸兵推報告」讓台民眾認清和平是最大利益

記者：在最近舉辦的廣東紀念兩岸開啟交流35周年研討會上，您談到了「兩岸關係的籌碼應該掌握在中國人自己手中」。這句話的背後有什麼深意？

宋楚瑜：我可以很直率地說，這幾十年來，我們不否認美國在兩岸關係扮演了某種程度的角色，但隨着大陸發展起來後，我們可以看得出來，兩岸關係的天平已經逐漸向大陸方面傾斜。所以，這個時候，我們應該更自信，兩岸關係的籌碼，應該掌握在我們中國人自己手中。這個問題我們自己好好解決，這就是「兩岸一家親」。一家人不講兩家話，好好化解我們之間過去的一些誤解，更重要的是要進一步了解哪些是對方真正堅持的一些基本原則、立場和信念。

記者：去年，美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，引發了一場台海危機。對此，您怎麼看？

宋楚瑜：在美國採取多種手段遏制中國發展的大環境下，台灣愈來愈成為美國打壓中國的一顆棋子。譬如說美國一家機構最近做的一個兩岸兵推報告，指出兩岸一旦打起來，美國就要來參戰，兵推的結果就是台灣最後變成廢墟。這個報告是要推銷給台灣人看嗎？台灣人都不是傻瓜，我要變成廢墟，沒有產業，沒有電，難道我還可以繼續活下去嗎？所以，這份報告反而讓台灣民眾逐漸認清：和平才是我們最大利益。

戰爭是很殘酷的。你看看烏克蘭現在的情況。美國講了很多 ，說我們要支援烏克蘭，到現在都沒看到美國真正派兵去幫牠打仗。美國不會為台灣犧牲美國的利益。兩岸的未來必須掌握在中國人自己的手裏，用和平發展的基調和原則來促進雙方的交流，共同創造一個偉大民族復興的契機。

記者：近年來，我們看到有台灣的個別新聞節目說「中國大陸人民連茶葉蛋都吃不起」「只能吃榨菜」等，我們覺得匪夷所思，但這也說明兩岸民間交往不足。

宋楚瑜：您剛剛講的這一段話非常重要，這是我準備回台灣之後，要跟更多的台灣鄉親要去講的。不要再用1949年的心情來看今天的中國大陸，要實地去看、去了解。

兩岸同胞要心靈契合。我這次在廣東，還參加了一個「台灣青年嶺南行」的閉營活動。我了解到，不少台灣青年深入到廣東偏遠的地方，親眼看到不同民族、不同城鄉的生活。像這樣的交流就很好，讓台灣青年不再瞎聽不實的傳言，而是真切地感受到具有中國特色社會主義，不是只照顧高層次的有錢人，而是讓全體人民公平地分享經濟發展的果實。

我看到這些年輕人把他們的所見所聞分享出來，特別感動，也很振奮。因為通過這樣的「眼見為憑」，容易形成共鳴：中華民族偉大復興，台灣不能缺席。這裏有兩個層面的考量：一是在這個過程當中不能缺席、要參與其中，二是將來我們也有資格分享同樣的成果。

記者：交流很重要。

宋楚瑜：兩岸之間心靈契合有兩個重要課題。第一個是要認同兩岸兄弟一家親，擁有共同的血脈、有共同的中華文化；第二個是兩岸必須通力合作，認定統一是目標，和平是原則，「台獨」勢力、外部勢力介入不可跨越這兩條紅線。

和平統一

台灣沒一個政黨當選之後敢說「要獨立」

記者：去年，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，強調「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」。台灣島內有聲音認為這是「武統」的宣言書。您怎麼看？

宋楚瑜：我走遍台灣各個地方，我所接觸的台灣鄉親，基本上沒有人希望打仗。事實上，即使台灣跟美國有軍事同盟的時候，我們也講過一句話「we cannot even afford to win a war（譯：我們即使去打，贏的本錢都沒有）」。為什麼？因為一旦台海有戰事，我們的經濟活動就會終止。台灣沒有經濟、沒有國際貿易，怎麼活下去？ ！我們還要很清醒地看到，美西方一些國家的做法，說說可以，他不會、不敢、也不能真正派兵到台灣來打仗。

兩岸都要彼此了解，共同推進和平統一事業。在我跟大陸持續多年的交流中，大陸充分表達尊重台灣人民能夠持續享有經濟發展，維持現有制度。這是很清楚的。

記者：去年是「九二共識」達成三十周年。對鞏固「九二共識」的成果，您有什麼建議？

宋楚瑜：嚴格講起來，我是「九二共識」從頭到尾參與的見證人、推動人，也歷史的見證者。 「九二共識」有兩個最重要的主軸：雙方都堅持一個中國，雙方都追求國家的統一。台灣最高的法律規範描寫兩岸之間的現況是「在國家統一前」，可以說，「一個中國」是原則，「統一」是目標，這是公認的。目前，統一可以暫時沒有定時間表，但統一必須要有方向感，更要有里程碑，一步一步往前走。中國人自己掌握兩岸未來發展的原則和基本方向，兩岸互利互補，共創和平，共創機遇，共創中華民族的偉大復興。

記者：台灣剛剛結束「九合一」選舉，您怎麼看選戰結果？

宋楚瑜：選戰的結果非常清楚地顯示，民進黨用「抗中」作為號召沒有市場。也就是說，用軍事、武力去對抗或者醜化大陸的意圖，沒有得到台灣民眾的認同。這個結果還給大家一個更重要的啟示，就是希望兩岸用和平的手段實現統一是民心所向。

記者：您怎麼看2024年台灣地區領導人選舉？

宋楚瑜：第一，不管哪個政黨在選舉時講什麼話，但肯定沒有一個政黨在當選後敢說「要搞獨立」。第二，外國勢力可能會有挑釁，嘴巴上講講，但實質上沒有可能來攪局；第三，構建兩岸經濟命運共同體是不可阻擋的大勢。在台灣，大家都喜歡唱一首歌叫《愛拼才會贏》，「有時候起，有時候落」，但是日子還是要過下去。怎麼「過下去」？和平才是根本。

本文獲《南方網》授權轉載。

