專訪項飆・三｜宇宙盡頭是考編？絕對穩定背後的機會主義

導語：隨着中國調整防疫政策，邁出「與病毒共存」的實質性一步，人們紛紛迫不及待告別核酸、健康碼、行程卡、大白，但對中國乃至世界來說，比告別疫情更重要的，是如何對過去三年進行系統總結與反思。2023年初，圍繞疫情三年的種種，以及如何推動疫後社會重建，《香港01》記者專訪了德國馬克斯·普朗克社會人類學研究所所長項飆。作為人類學家，項飆早年因浙江村的調研而成名，其後赴海外求學併成為牛津大學社會人類學教授，2020年離開英國定居德國。疫情以來，項飆頻繁參與公共討論，與不同群體展開對話，希冀更加直接地介入到社會中，其提出的「附近」和「最初500米」引起廣泛且持續的討論。此為訪談第三篇。



香港01：怎麼認識「混亂」與「活力」，確實很重要。過去三年，其實有很混亂的時候，比如武漢早期的荒腔走板，上海疫情期間的各種亂象，以及後續發生的諸如鄭州富士康員工「大逃亡」等，也有很有活力的時候，比如在疫情這樣的最大外部變量衝擊下，中國2020年GDP增長2.3%，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，另有數據顯示，自2020年1月10日以來，全中國新增本土確診病例數為0的天數，有250天。

但「混亂」與「活力」的這種交錯理應是正常的，但我們還是沒有能走出對「穩定壓倒一切」的迷思，還是在「一放就亂、一亂就收、一收就死」裏打轉，好像永遠在追求一種絕對化的穩定，也就是您前面提到的「不能容忍那種看上去的不穩定」。從實踐來看，2022年11月底各地爆發的反封控示威，在中國一定算是非常「混亂」的局面了，但事後來看，其實也沒有走向失控，造成更大的不穩定，反倒一方面助推了防疫政策的調整，另一方面也體現了社會的韌性。通過對疫情三年「混亂」與「活力」辯證關係的思考，對「穩定」的重新界定，對於推動後疫情時代社會治理現代化確實意義重大。

項飆：意義非常重大，尤其是對很機械的穩定的追求，而且是絕對化的追求。為什麼會「一放就亂、一亂就收、一收就死」，因為不允許任何混亂，就算是小的可控的混亂也沒有空間，總是想「集中力量辦大事」，但有些時候又辦不下來。我其實現在蠻擔心的，雖然經濟層面可能會恢復過來，但過去幾年政策的極端搖擺，已經不僅是經濟上的損失，而且老百姓的腦袋被搞糊塗了，不知道上層究竟要幹什麼，接下來官方要怎樣與公眾有效交流？

德國馬克斯·普朗克社會人類學研究所所長項飆。（資料圖片）

另外這樣的極端搖擺，真的是強化了中國社會的機會主義，總有一批人在巨大的經濟利益面前放棄一切原則，等經濟政策大幅度轉變的時候撈一把，也就是所謂的風口思路。中國這麼大一個國家，如果大家靠風口賺錢，事實上就會擾亂有效的積累，尤其會擾亂有效的經濟創新、社會創新。最典型的就是核酸產業，這就是疫情之下的一個風口。

具體到個人的選擇，也深受這種狀況的影響，比如年輕人青睞體制內的穩定工作，認為宇宙的盡頭是考編，這在我讀大學那個時候是不可想象的。透過這個現象，我們要問的是，為什麼20多歲最青春最夢想的時刻，就想一步邁到宇宙的盡頭？這其實也是對穩定的絕對追求，年輕人不願意做任何嘗試和創新，他們可能對公務員的工作也沒有什麼興趣，但只要能進入到這個隊列中，讓幹什麼都可以。對絕對化穩定追求的同時，伴隨的是一種機會主義，這兩點是結合在一起的。這也就解釋了你前面提的為什麼「一放就亂、一亂就收、一收就死」，因為一種對剛性死板的穩定的狹義追求，和一種不講原則的機會主義，這兩者綁在一起了。它的對立面當然是既有原則又有空間，這個是最好的。

香港01：您提到考編熱，這次疫情中體制內的群體與體制外的群體確實感受有很大不同，對於體制內的人來說，即便封控在家，可能收入也不會受到多大影響，所以會覺得封控也挺好，而且對那些要求解封的不和諧聲音不認同。但於體制外的群體來說，過去三年確實經濟壓力巨大，很多人失業、斷供，經濟壓力導致的精神壓力也進一步加劇。疫情帶來的巨大的不確定性，也進一步推高了考編熱，2023年的國考1月8日舉行，擬招3.7萬人，近260萬人報考，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為70:1。

過去幾年，內地公務員考生參加人數屢創新高。（中新社）

不同群體感受不同外，疫情三年，人們共同的一個感受是，發生了很多跌破人們常識和理性的極端事件，「平庸之惡」也成為很多人頻繁提及的概念。比如一些普通人，一夕之間獲得權力之後，就可以以防疫之名，為所欲為，基本的底線也不要了，法治也不管了，好像被防疫給異化了，失去了基本的判斷和思考能力。當然不僅是防疫人員，我們所有人好像也被困在了這個系統裏，「大白」只是一個載體，換成我們任何人，可能都會那麼做，由此普通人之間的關係也變得脆弱且撕裂。您怎麼理解「平庸之惡」和普通人之間的關係重建？怎麼理解疫情對普通人的異化？普通人關係的重建，可能對後續社會重建關係重大，也決定了最終社會重建的成效和結果。

項飆：這個是絕對重要的。現在社會的撕裂，當然存在於官方媒體與民間聲音，存在於公務員群體和非公務員群體之間，但最讓人心痛的是存在於普通人之間，大家都是無權者，也是受害者，但最後互相傷害。比如上海疫情期間，鄰居與鄰居之間的對立，有一些鄰居看到有老人在樓下走，就罵他，就污名化，有不同觀點，就上綱上線。

所以疫情對普通人的異化，首先體現在普通人和普通人之間的關係上。異化都是來自於你和別人關係發生了質的變化，你把別人看成敵人，這就在社會意義上徹底被異化了。

關於「平庸之惡」，這個說法我覺得很有意思，但是疫情期間的大白、門衛、片警等，我認為比「平庸之惡」稍微要複雜一點。疫情期間「平庸之惡」的典型，是那些因為自己封控在家也沒有任何影響，所以不僅會無條件執行這樣的政策，而且覺得很多負能量的訊息就不應該出現的群體。為什麼他們才是平庸者？因為他們並沒有害人的意思，他只是在執行，做自己分內的事情，而且做的事情跟自己的感知也沒有完全違背，只是選擇性的不去看一些東西，最大可能降低自己的成本，不冒任何風險，在自己安全最大化的情況下進行決策和行為，也不去過多考慮真正的長遠的後果，簡單地認為封控也挺好，這是比較典型的平庸者。

而大白、防疫志願者，他們有的時候只是一些臨時工，一些所謂志願者其實也是一種僱傭關係，這些人是貫徹防疫政策最前沿的人，他要去維護和保證絕對的穩定，怎麼樣去達到這個目的？這裏就包含着機會主義，他不是在機械地貫徹上面的指令，也不僅僅是做自己分內的事，因為在基層一線分內的工作是很難界定的，怎麼去貫徹彈性很大的。所以有時候人們會覺得他們的一些做法完全超出了分內的要求，甚至超出了做人的準則。這裏還是一種機會主義，他覺得有了這樣一個權力和機會，就要把它短期最大化，非常機會主義，但又要把這些都包裝成在保護穩定，維護一個絕對的權威，避免各種混亂，到最後就是你講的對普通人的異化和傷害非常嚴重，其實就在這裏。

過去三年，身穿白色防護服的防疫人員被人們稱為「大白」，這一稱呼也成為關於疫情的集體記憶。（深圳微時光提供）

這種異化並不是說僅僅把人變成機械執行政策的工具，因為每個人都是有主動性的，心裏也都有計算和小利益。這跟漢娜·阿倫特的「平庸之惡」確實很不一樣。因為這一概念提出的背景，是德國對猶太人的迫害，阿倫特認為當時的德國人已經因極度理性而失去了人性，這些人通過所謂的制度規則、上下級關係等，把一切道德判斷懸置起來，而且「平庸之惡」針對的是比較高層的官員。平庸之惡按道理是不會有像倒賣物資那種怪相的。但我們在中國看到的大白的情況，其實不是這樣，雖然中國的官僚體系現在高度技術化，確實有進行理性化控制的條件，但在真正執行的過程中，其實是靠機會主義。為什麼各地不斷層層加碼？為什麼山東居然想要建設永久方艙？在防疫政策轉變之前，我唯一的解釋就是機會主義，投其所好，認為這樣做會給自己政治上加分。

香港01：疫情之後被強化的機會主義會不會有所緩解？因為我們看中國的政策，一直是保持着高度的連續性和穩定性的，我們有五年規劃，也有共同富裕的大目標，這樣的連續性理應能最大限度弱化機會主義的。不過也如您前面提到的，過去幾年政策的極端搖擺，確實是比較少見和例外的情況，也進一步推高了機會主義。

項飆：我覺得首先必須要去充分的認識和討論，關於老百姓日常生活中的機會主義，你剛才提到大白的情況講的很好，我們一定要意識到這也是我們自己的一部分，因為如果我們在那個位置上，也會這樣做。基於這樣的意識，我們應該捫心自問，對生活當中的機會主義進行檢討，所以大白這些人真的不是一小群人的問題，而是所有人的問題，包括我自己都有責任的。我們太不勇敢了，往往很容易向機會主義低頭，而且有時候往往為了自保或為了自己的利益主動向機會主義低頭。

其次是你提到的疫情之後是變好還是變壞，如果我們不捫心自問，不開始「重建附近」，不把機會主義卸下來，只能是變得更壞。這裏舉兩個例子：一個是對教培行業的整頓。按理說教培是有問題，是不合理的，但又是有客觀需求的，現在只是一刀切了供給側，但需求還在，因為學校本身的考試製度並沒有調整，所以現在從地上轉到了地下，開始偷偷做，這又是機會主義。而且轉入地下後，這些學生被家長告知這個不能說那個不能說，這些小孩一開始就被教育懂得了什麼是潛規則，這不都是機會主義教育嗎？這對於孩子價值觀的型塑是非常重要的。現在疫情之後，好像又要開始回調了，這又是新一輪的機會主義的土壤。

受政策影響，不少教培機構紛紛尋求轉型以求生存。圖為新東方旗下東方優播的教師培訓會。 （紅星新聞）

還有一個例子跟我所做的國際流動研究有關。國際流動是一個非常機會主義的領域，有大量的中介，還有人口走私，文件造假等，這是全世界的普遍情況。為什麼這個領域會變得高度機會主義？是因為流動人口政策是變化最多的，有的時候選民的政治態度變了，有的時候是經濟需求變了，或者教育產業的情況變了，都會直接影響簽證的申請。在這樣過程中，因為政策的不穩定，以及不斷的搖擺，就會產生各種機會主義。而且政策的不斷搖擺，會使得政策本身失去公信力，一個政策出來後，人們想的是怎麼去應對這個政策，完全不覺得在道德上沒有義務去遵守這些規則。

最後還要強調一點，就是老百姓的機會主義不是天生的，也是被逼出來的，往往是因為沒有正常的有效競爭，沒有有效發展自我的空間，所以只好搞機會主義。這跟內卷是很相關的，內卷之後，人不斷地為競爭而競爭，很自然地會變得機會主義。