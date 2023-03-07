秦剛或罕見三個月連升兩級　「毅剛」組合為中國外交尋求突圍？

王毅聚焦美歐和俄烏戰爭相關事務，他2月初就氣球事件與美國國務卿布林肯通話，2月中出訪歐洲五國，出席慕尼黑安全會議，並與布林肯進行非正式接觸，還與烏克蘭外長庫列巴會談，與俄羅斯總統普京會面。

秦剛主攻周邊國家與發展中國家外交，在北京接待來訪的柬埔寨、泰國、新加坡等國的高層官員，並相繼出訪非洲、印度尼西亞，還到印度新德里出席二十國集團外長會議。

國務院人事換班是今年中國全國兩會的一大看點。目前，中國新外交團隊已開始工作，新班子會展現怎樣的外交風格，以及新外長秦剛能多快全面熟悉情況，備受關注。



圖為王毅出席2022年國際形勢與中國外交研討會並發表演講。（新華社）

國際社會熟悉的中國原外長王毅，在去年10月的中共二十大後打破「七上八下」年齡慣例進入新一屆政治局，今年1月已正式出任中央外事工作委員會辦公室主任，成為中國位階最高的外交官。

原駐美大使秦剛則在二十大進入新一屆中央委員會，成為中國改革開放後首位當選中委的現任駐外大使。秦剛也在12月卸下大使職務返國，12月底正式接任外長。

王毅與秦剛的名字，恰好湊成一個「毅剛」組合。在中國面對美國拉攏世界國家圍堵的當前，外交上一方面要力求破解尋求「突圍」，一方面要鞏固與東南亞國家的關係，新團隊過去兩個多月來，已緊鑼密鼓展開線下外交。

王毅聚焦美歐和俄烏戰爭相關事務，他2月初就氣球事件與美國國務卿布林肯通話，2月中旬出訪歐洲五國，也出席慕尼黑安全會議，並與布林肯進行非正式接觸，還與烏克蘭外長庫列巴會談。王毅此行也訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京會面。

學者：中國外交政策 由高層直接決策和指導

秦剛則主攻周邊國家與發展中國家外交，在北京接待了來訪的柬埔寨、泰國、新加坡等國的高層官員，並相繼出訪非洲、印度尼西亞，還到印度新德里出席二十國集團外長會議。

談到人事更替對外交工作的影響，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》訪問時分析，中國外交政策從毛澤東時代開始就受到高層的直接決策和指導，外交官員本身不太可能出現明顯的風格差異，在外交政策大方向上也不會發揮太大作用。

秦剛則主攻周邊國家與發展中國家外交。（新華社）

然而，從政策執行角度來說，李明江認為，高級外交官扮演很關鍵的角色，若他們善於和其他國家的機構和人員建立互信和正面互動，就能為中國對外關係增添積極因素。

李明江觀察到，王毅和秦剛在執行層面上有一些共同點，兩人都會注意平衡不同方面的利益和一些衝突的立場，同時非常忠實地執行最高領導人的外交戰略規劃。

此外，王毅和秦剛的履歷和專業背景也有互補性，這一點和之前楊潔篪與王毅的組合相似，楊潔篪也曾擔任駐美大使。面對當前較嚴峻的外部形勢，「毅剛」互補性對中國整體對外戰略有一定的積極意義。

1953年出生的王毅在外交領域工作超過40年，他1995年擔任外交部亞洲司司長，2004年出任中國駐日本大使；2008年轉任國務院台灣事務辦公室主任，2013年起任職外長共10年，外交資歷豐富。

1966年出生的秦剛則是中國改革開放以來最年輕的外長，歷任外交部西歐司處長、新聞司副司長兼發言人、駐英國大使館公使、新聞司司長、外交部禮賓司司長等。他在2017年升任外交部部長助理，2018年再升副部長，2021年出任中國駐美大使。

2月20日，外交部長秦剛在北京會見新加坡外長維文。（新華社）

在王毅從國務委員兼外長升任中共政治局委員後，秦剛成為新一任國務委員的熱門人選，並可能由此躋身「黨和國家領導人」。這個躍升可能在本次兩會上完成，意味著秦剛在三個月內連升兩級，這在中國政壇上十分少見。

相比之下，王毅在外長崗位上做了五年才晉升國務委員。

秦剛的特點是近年升遷迅速，直接由駐美大使升任外長，對全面的外交工作仍不熟悉。受訪學者因此判斷，未來一段時間，中國外交的「毅剛」組合，也將是「以老帶新」的局面。

台灣大學政治學系主任張登及受訪時分析，王毅是世界主要大國中最資深的首席外交官，北京正力求恢覆線下外交，王毅是外界最熟悉的面孔，他在一線的角色短期內難被取代。

張登及分析，王毅已是超齡服務，因此秦剛必須更快熟悉外長工作。王毅是否做滿五年，取決於秦剛接手的速度。相對於王毅，秦剛的跑道更短，預計下來一年左右就得對外長工作更為熟練。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

