三部門公開徵求意見 　中國懲治網絡暴力邁出關鍵一步

北京時間6月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部公布起草的《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見，該意見稿總計20條，且開宗明義——為依法有效懲治網絡暴力違法犯罪活動，有效維護公民人格權益和正常網絡秩序。此舉所依據的，是現行刑法、刑事訴訟法、民法典、民事訴訟法及治安管理處罰法等有關規定。

具體到徵求意見稿，第2條至第7條列明瞭各種情形的適用法律，包含誹謗罪、侮辱罪、侵犯公民個人訊息罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪、拒不履行訊息網絡安全管理義務罪以及行政處罰。比如第2條寫道，「在訊息網絡上製造、散布謠言，貶損他人人格、損害他人名譽，情節嚴重，符合刑法第二百四十六條規定的，以誹謗罪定罪處罰。」

緊隨適用法律之後的，便是從重處罰的五種情形，包括：針對未成年人、殘疾人實施的；組織「水軍」「打手」實施的；編造「涉性」話題侵害他人人格尊嚴的；利用「深度合成」技術發布違法或者不良訊息，違背公序良俗、倫理道德的；網絡服務提供者發起、組織的。

北京時間6月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部公布起草的《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。（最高人民檢察院公眾號截圖）

針對網暴一直以來存在的立案、取證和定損方面的巨大困難，該徵求意見稿也呈明瞭具體訴訟程序以及法律救濟，並列明瞭「嚴重危害社會秩序」應提起公訴的五種情形，包括：造成被害人精神失常、自殺等嚴重後果，影響惡劣的；隨意以普通公眾為侵害對象，相關訊息在網絡上大範圍傳播，引發大量低俗、惡意評論，嚴重破壞網絡秩序，影響公眾安全感的；侮辱、誹謗多人，造成惡劣社會影響的；多次散布誹謗、侮辱訊息，或者組織、指使人員大量散布誹謗、侮辱訊息，造成惡劣社會影響的；其他嚴重危害社會秩序的情形。

在該徵求意見稿公布前不久，中國內地發生一起輿論普遍關注的與網絡暴力有關的事件，武漢某小學一名一年級的小學生在校內被老師撞傷致死後，孩子的母親6月2日夜在小區內墜樓身亡。據與死者親近的人士透露，網絡上大量的惡意攻擊對其造成一定影響。隨後當地警方對此展開調查，目前尚未公布相關調查結果。不過，在警方調查結果出爐前，多個發布惡意言論的賬號已被平台禁言，其中有的賬號被永久禁言。

事實上，在這起悲劇前，圍繞網絡暴力已經發生了很多類似的悲劇——河北邢台17歲男孩劉學州因不堪忍受網絡暴力而選擇輕生；華東師範大學研究生鄭靈華因染了「粉色頭髮」遭遇網暴，最終因抑鬱症離世；曾開着拖拉機到西藏自駕的旅行博主「管管」因不堪忍受網暴喝農藥自殺；香港天水圍18歲女孩因無法忍受來自內地網民的霸凌而不幸墜樓……

河北邢台17歲男孩劉學州因不堪忍受網絡暴力而選擇輕生。（微博＠劉學州a）

據中國傳媒大學人類命運共同體研究院在2022年6月發布的《網絡暴力現象治理報告》顯示，社會公眾人物遭受的網絡暴力最為嚴重，佔比54%；普通大眾佔比30%。

面對洶湧的網絡暴力，今年兩會期間，全國人大代表、TCL創始人、董事長李東生提議出台《反網絡暴力法》，很快成為熱搜話題，這也是他第三次提出相關建議，2021年他建議加大網絡誹謗的治理和懲罰力度，2022年建議國家針對網絡暴力專門立法。

李東生說，出台《反網絡暴力法》是治理網絡暴力的良方，當前在法律層面對於網絡暴力缺乏精確定義，以及明確的可操作性司法解釋，尤其缺乏反網絡暴力的專項法律條款作為指引，這導致在實際訴訟過程中，法官裁判規則無法統一，自由裁量權較大。此外，治理網絡暴力還存在違法行為和主體認定難、違法證據取證難、治理周期長的問題。網絡暴力違法成本低、維權成本高，需要逐步從運動式整治轉向常態化治理。

對此李東生建議:一是儘快出台《反網絡暴力法》，從法律層面明確界定網絡暴力的定義和範疇，以具體化的法律條文指導司法實踐；二是構建網暴技術識別模型，持續強化監督發現保護機制，建立快速舉報通道，從源頭上加強對網暴當事人的保護，同時降低取證難度；三是建立網絡暴力黑名單機制與監察執法體系，將涉及網暴行為的個人或機構列入黑名單，對其採取更長處罰期的限流、禁言、關閉賬號等處理措施。

兩會前後，百度、B站、新浪微博、小紅書等平台集中發布了防網暴指南手冊，從風險提示、一鍵防護、私信保護、舉報投訴等多個維度，幫助網民快速有效防範網暴侵害。（網絡圖片）

李東生提案後不久，國務院新聞辦對外發布《新時代的中國網絡法治建設》白皮書，這也是中國自1994年接入網絡以來圍繞網絡法治建設發布的首份白皮書。在該白皮書的「營造清朗網絡空間」部分，也有談及網絡暴力問題，具體來說，「聚焦網絡淫穢色情、虛假訊息、網絡暴力、算法濫用等人民群眾反映強烈的突出問題，持續開展『淨網』、『清朗』系列專項行動，對傳播各類違法違規訊息的網站平台，採取約談、責令改正、警告、暫停訊息更新、罰款等多種措施」，「督促網站平台履行主題責任，依法依約對用戶發布的訊息進行管理，建立網絡訊息安全投訴、舉報機制」。

緊隨其後召開的新聞發布會上，針對網絡暴力的問題，網信辦網絡法治局局長李長喜坦言，「現有的法律法規仍存在針對性不強、銜接不暢、效力不高等問題，制度實施效果與人民群眾的期待還有一定的差距。」今次三部門聯合公開圍繞懲治網絡暴力征求意見，無疑邁出了治理網暴的關鍵一步，也是及時回應民眾期待的切實舉措。

不過，反網暴是一項系統工程，法律只是對人最低的道德要求。比如針對「國企高管牽手異性逛街」一事，《北京日報》6月8日發表評論提醒人們：在無數「吃瓜」言論中，有人對女子衣着外貌評頭論足，言辭中滿是黃色羞辱；有人深扒其個人訊息，還鼓動加群肆意傳播照片；網傳視頻上的同款連衣裙也被挖了出來，買家秀下種種評論不堪入目……更令人瞠目的是，「免職裙」「多巴胺情侶裝」等詞條莫名其妙被拱上熱搜，一時間，諸如「減肥變名媛」「領導眼光好」等三觀稀碎的言論充斥熱門廣場。這究竟是抓現行的網絡反腐，還是無意識的網暴狂歡？

「國企高管牽手異性逛街」一事引發關注。（微博影片截圖）

該文同時寫道，「無論是明面上的辱罵，還是拐着彎的嘲諷，某種程度上都已形成了一種變相網暴。此外，侵犯隱私等行為更涉嫌違法，這一點並不因對象是誰而改變。」在武漢母親墜亡事件中，我們可能是網暴的譴責者，可面對「國企高管牽手異性逛街」，我們又很容易成為網暴的參與者，不自覺成為吃瓜群眾。就此來看，懲治網絡暴力，三部門的最新舉措只是邁出了關鍵一步，後續整個社會還有很長的路要走。