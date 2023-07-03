今年是未來十年最好一年？重振信心已迫在眉睫

近年來，內地輿論場瀰漫着一股悲觀情緒，相當數量的人對經濟前景感到憂慮。在這個過程中，諸如「今年是過去十年最差一年，但也許是未來十年最好一年」的論調時不時會冒出。嚴格地說，類似論調早在十多年前便已產生，只不過近年來格外流行。在現實生活中，不少人都在說改革開放以來的經濟紅利將漸漸成為過往。

在持此觀點的人看來，中國經濟面臨的困境包括但不限於：中美博弈的長期化和美國的遏制戰略正在惡化中國經濟發展所需的外部環境，對於中國高科技發展和產業轉型造成相當大困難；生育率下降、人口老齡化的疊加，將稀釋中國經濟發展的人口紅利；年輕人的內卷和躺平，年輕人從憧憬創業到紛紛選擇考公、考編，預示社會心態的變化；貧富分化和階層固化的加劇，大城市的高房價，抑制中國經濟的活力；相當數量的企業家和民眾對於中國政治經濟社會政策的走向充滿迷惘，尤其是新冠疫情期間一些地方政府的知法犯法和一刀切，更加重了他們的憂慮。

那麼，不能不追問的是，今年真的會是未來十年最好一年嗎？中國改革開放的紅利真的在喪失嗎？恐怕不能這樣說。未來往往都是難以預測的，任何斷言未來一定會變得糟糕或美好，都有失簡單化。對於一個國家來說，在今天這樣一個全球化時代，國家發展的變量不僅非常多而且高度複雜，因此預測未來是最困難的事情。

中美博弈的長期化，讓不少人擔心中國經濟面臨的挑戰。（REUTERS）

從現實層面來看，相當數量民眾的悲觀情緒不論是否合理，都無法迴避。最近兩三年以來，在疫情的衝擊下，在內外環境的疊加影響下，許多企業倒閉，許多人失業或收入下降。在此之前，儘管中國經濟有各種各樣的問題，但由於持續保持較快速度增長，多數家庭的收入都會逐年提升，人們生活總體上越來越好，對未來的信心相對比較充足。但最近兩三年以來，情勢發生改變，許多人的心情變得低落。對於改革開放後出生的80後、90後、00後來說，最近兩三年是他們人生中第一次大規模感受到經濟下行的寒意，他們對於未來的預期第一次遭受大規模衝擊。

然而，事有兩面，維持中國經濟增長的最重要動力依然十分強勁。不計其數的民眾對於美好生活的嚮往和追求，是改革開放以來中國經濟最大的內驅力。改革開放的最大意義在於讓勤勞、智慧的中國人具有在全世界舞台上通過努力改變命運的機會。儘管最近兩三年以來，內地輿論場流行躺平，但對於多數人來說，他們渴望改變命運的動機依舊非常強烈，只要有機會，他們仍然非常願意為了理想去拼搏。

2022年1月16日， 寒冬臘月，鄂爾多斯市的工人們在100多米深的礦井下搶修採煤設備。（新華社）

至於那些對未來持悲觀態度的人，他們所認為的中國經濟困境，固然是客觀現實，但未必構成決定性因素。比如，中美博弈的長期化和美國的遏制戰略，固然對當下中國發展構成極大挑戰，但並非不能緩解；人口紅利的確在稀釋，但機器人和自動化的發展將可以成為替代選擇；年輕人心態的變化，可以通過有力的改革和政策來調節；貧富分化和階層固化的加劇和大城市高房價問題，同樣在呼喚新的改革；相當數量企業家和民眾對於政策走向的疑慮和迷惘，需要新形勢下的徙木立信。

不論是改革開放初期鄧小平說的「三步走」戰略，還是中國共產黨十九大報告提出的「兩步走」戰略，都有賴於經濟的持續快速發展。可以說，未來十年，中國經濟能否保持合理區間的增長，將決定「三步走」戰略的第三步和「兩步走」戰略的第一步能否如期實現。從中美博弈來看，中國經濟只有持續保持快速發展，只有不斷提升科技水平，讓人民過上更好的生活，才能在中美博弈中立於不敗之地。

當下中國面臨的兩個基本現實是：一方面相當數量的人對未來充滿悲觀，他們擔心本就艱難的今年會是未來十年最好的一年，另一方面中國經濟的內驅力還在，中國依舊面臨急切的經濟發展任務，遠未到躺平的時候。在這樣的現實下，能否像改革開放之初那樣重振民眾信心，能否重新激發社會的活力與創造力，已迫在眉睫。