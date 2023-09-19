日本人不再愛遊台灣？去中國化就是去台灣化︱專家有話說

【編按】疫情解封後旅遊業漸趨復甦，然而日本人赴台灣旅遊的熱潮卻不若疫情前。本文作者本田善彥，是日本資深媒體人、旅台作家，他指出台灣景點失去不少吸引力，只想靠着「台日友好」達到「去中國化」的政治需求，反而製造出不符史實的畸形史觀，最終走向「去台灣化」的虛無結局。



疫後各國家及地區陸續解封邊境，特別是台籍旅客訪日激增，據日官方統計，今（2023）年1到7月來自台灣的旅客有219萬多人次，排名第二，僅次於韓國旅客的375萬多人次。日人出國人數也順趨於回復疫前的標準，今年6月的日本出國人數雖比疫前少了一半，但也超過70萬人次，其中，最多的是赴韓國的19萬多人次，排名第三位的台灣有5.8萬人次。

不過部分台媒指出：有不少外國旅客選擇來台遊玩，但日本來台旅客逐漸減少。據台媒TVBS報道，台北交通部觀光局近八年資料統計，2016年7月至2023年7月期間，日本觀光客來台旅遊人次，2016年底有20萬人次，2019年10月份高達22萬人次；2020年初疫情爆發，觀光人次暴跌為0，2022年10月份，隨着疫情趨緩後回升，2023年5月份升温來到最高點8萬人次，不過與疫前曾出現22萬人次的盛況落差不小。

旅台日本資深媒體人本田善彥（圖）認為，日人赴台旅客人數難恢復疫前水平，除了日本經濟因素之外，台灣本身旅遊業的建設落後也是重大問題。（張鈞凱攝）

日人赴台旅遊人數難恢復疫前的標準，當然日方經濟因素為很重要原因，經過日幣的大貶值、各國物價高漲等狀況，日人變窮了，花錢也變得保守謹慎，是極為合理的現象。

台灣景點失吸引力

同時，也不能忽略台灣方面的因素。TVBS報道引述幾則網友的留言，說「台灣除了吃，出了台北以外的景點，都不是自由行可以做到的」、「台灣的景點就那樣，而且老街賣的東西都一樣」、「還有行人地獄」、「台灣人自己都不在台灣玩了」、「日本人很愛去韓國玩，這很正常，因為當地有很多影視作品、美食文化」、「日本人本來旅遊就偏好國內，加上台灣住宿貴又爛，日幣大貶對日人來說，來台灣還不如去泰國玩，都要出國了，當然要選文化差異最大的」等等，這些都點出台灣開發國際遊客的劣勢。

例如，日人愛去台灣景點九份，可是該地交通的便利性頗有問題，隨便搭計程車（的士）往返總會有被坑的負面印象，不肖業者滿腦子都在想如何宰掉「生客」，反正大部分旅客不會再來的。因此，若訪台的朋友要堅持造訪九份單日來回，我還是強烈建議先包車去。

還有，國立故宮博物院為日人來台「必去」的景點之一。之前我認識一位日本退休人士，他生前為了專門去看故宮國寶，近20年來幾乎每年來台一趟，他一來住好幾天，去故宮參觀幾次。他所謂「南院」也參觀過，但後面幾年他幾乎每次來了就搖頭嘆氣，說：感覺展示國寶的數量逐年減少，展示的內容也遠不如早年的，也增加了不少跟中華文化不相關的特展之類，讓他很失望。後來他就再也不來了。

台北故宮博物院增加不少與中華文化不相關的特展，讓日本遊客感到失望。 （Facebook／國立故宮博物院）

另外，疫前幾年，幾次被台方人士詢問「使用日據時代之遺物（遺跡／遺構）來振興地方的觀光」的可能性。有人問我：由日據時代留下來之完整的木造建築群，要整理起來給它恢復日據時代的風貌，建設為「時光隧道」之後，能否吸引來自日本的旅客？另有業者詢問，有座日據時代的遺跡，建築老早倒塌，假如參照當年的照片來重建日式建築，有沒有可能再進一步開發成針對日客的新景點？他們很坦率地稱，日客在台灣看到日據時代的建築使用到今天，應該會感到台灣的「親日」，期待能乘着「台日友好」之氛圍發一筆觀光財。

日據時代建築吸日客？

其實，任何景點都有一定市場，但到底有多大的市場需求，那是另一個問題。我被詢問後，跟他們說：這些以日據時代的建築或生活為主題之景點，有些日人會感到興趣，但能不能讓它經營到日客陸續湧進的地步？那必須打問號。了解以往日客的在台消費趨勢就能大概摸得出來，一般日客對台旅遊的期待和興趣不一定在回味「日帝台灣」的玩意上。之後他們也坦白，詢問其他人的結果也是差不多如此。後來，這些想法發展為怎樣的案子或專案？至今我幾乎都沒看到後續的發展。

我在此所舉的例子不過是個案，但背後我們能窺見一個共同現象，那就是台方欲表達的、推銷的內容跟旅客的需求不一定會一致的。特別是據於政治考量的餿主意，往往會導致尷尬局面。無意中壓制故宮國寶的曝光率，或者動不動就打出「日台羈絆」之虛擬形象的背後，均有「去中國化」的政治需求，需要找出非中國的文化因素來當靠墊時，日本是最方便利用的工具。如此，以醜陋的政治盤算，不貼近客戶需求、自以為是的內容產品，不管在文化或者旅遊消費領域，都難有健全的生命力。

桃園忠烈祠被地方政府「復建」為桃園神社，藉由濃濃的日本風吸引遊客。（Facebook／牛煦庭）

台媒《中國時報》記者周毓翔於《文化部的綠潮計劃》一文中精闢地指出：過度強調「台灣歷史文化及時代縱深」元素的結果，限縮了台劇台片的外銷可能，反倒是成為民進黨推動台獨意識形態的內宣工具。（中略）在資源已經匱乏的台灣文化圈搞文化綁樁，搞大內宣。將周毓翔文中的「台劇台片」換成當今台灣的任何文化內容或資源，其實都差不多的。

不僅回避面對有脈絡的時代記憶，甚至嘗試編出既不實際又浮誇、畸形的山寨史觀（鬼故事），導致徹底的虛無化。我看「去中國化」的最後結局，其實就是「去台灣化」，此外無他。

本文原載《亞洲周刊》2023年第38期，經授權轉載。

