國安部亮劍警告「四空」 　捍衛金融安全同時也要「強身健體」

中央金融工作會議剛結束，國安部官微2日就發表題為《國家安全機關做金融安全的堅定守護者！》的文章。文章稱：要清醒看到金融安全面臨不少風險和挑戰，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多。個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」「做空者」，還有「唱空者」「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發我國內金融動盪。這些都給新形勢下維護金融安全帶來了新挑戰。

國安部是國家安全機關，也是國家政治與權力機關。選擇在中央金融工作會議後擬文刊出，既是一種政治上的表態，也是針對中美衝突常態下國際金融領域現狀，及國內外可能存在的某些危害到國家金融安全行為的一種態度。有人稱之為「警告」或「震懾」並無不妥。

其實回顧中國金融市場這些年來的幾次動盪，幾乎每次危機處置，在專業市場與金融監管部門上手處理的同時，都有「刀把子」部門的身影。這是中國市場的管治特色，亦是中央進行秩序整頓每每出手就能立竿見影的重要原因之一。有不少趁市場動盪大肆做空的機構或個人，都成為維護金融安全與市場穩定的祭品。只不過以前參與的多是公安部門，着重於市場秩序和穩定，這次是由國安部門發聲，突顯的是從國安安全需要的角度。

這就意味着，以後被歸類的「四大皆空」者，不僅可能會被監管部門從維護市場穩定的角度審視，還可能會被是否存在破壞國家金融安全的故意或後果方面進行審視。若有證據證明造成了危害國家金融安全的後果或存在這樣的故意，情結又被認定為特別嚴重或惡劣的，不排除得面臨更嚴重後果。

多年萎靡的A股成為廣大股民的心頭病

誠如文章所言，在「個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞金融制裁大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利」的情況下，這樣的審視角度與警告都是必要的。全球範圍看，這些年有不少國家，都因為貨幣金融市場存在的漏洞被遊資惡意做空，陷入經濟與金融危機，有不少國家幾十年的積累被一夕掏空，真所謂「辛辛苦苦幾十年，一夜回到了解放前」。別的不說，索羅斯就害了多少國家？！

不過另一方面我們也要認識到，從根本上決定一個國家金融安全與否的，還在於一個經濟體自身的活力與規則完善程度，從長期和根本上看，如果一個經濟體缺乏活力，市場制度與規則又漏洞百出，甚至規則本身就存在欺詐和不道德之處，不注重對投資者的保護，光靠政府強力護航也是不行的。所以最根本的，還是要增強自身經濟活力，有一套好的健康的制度規則。俗話說「打鐵還得自身硬」，這是中國金融市場特別是資本市場需要完善的地方。

另外具體到人們最關注、同時市場參與者也最多的人民幣匯率市場和A股市場，怎麼認定這「四大皆空」者，也是一件不容易操作的事。因為資本本身就是逐利的，公開或私下討論市場走向也是每個投資者的合法權利，如果一個市場沒有波動，沒有逐利的空間與機會，甚至連投資者進行評論都得小心翼翼，這樣的市場資金也不會青睞。所以，如何平衡金融安全與資本合法利益，既不給「四大皆空「者為禍之機，又照顧到可能產生的市場影響，不影響內外資信心，不侵蝕到本就有限的合法討論空間，是一件很考驗管治智慧的事。