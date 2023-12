專訪李成｜我為何辭任美國頂級智庫主任　回到港大？

在今年7月正式落戶香港大學擔任香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任之前,中國問題專家李成在美國學習、工作的時間達38年之久。2006年加入美國知名智庫布魯金斯學會(Brookings Institution),2014年成為布魯金斯學會約翰•桑頓中國中心首位華裔主任。

因為在美國深耕多年,所以李成的離開,也被認為是中美人才脱鈎的縮影。早前,李成接受《香港01》專訪,話題涵蓋中美關係、技術官僚、中產階級等,這都是李成專門研究的領域,也是關係當下和未來的重大命題。



李成坦言,17年前進入布魯金斯學會時,華裔學者的身份是正面資產(或被認為是財富),而到了後期卻變成了負面資產(或累贅)。因為現在美國決策層有些人對華裔是不相信的,不希望跟中國接觸,更多考慮的是跟中國脱鈎,這裏當然也有種族主義和種族歧視的成分,華府也確實存在着麥卡錫主義,美國政治和社會也在以非常快的速度在撕裂,知華派專家也被排擠、被邊緣化。以下為訪談實錄。



李成:離開美國來到香港確實是我一生職業生涯中最大的一次選擇。從1985年到美國讀碩士、博士,在美國學習、工作的時間有38年。其中在布魯金斯學會17年,是不同凡響的經歷,布魯金斯學會(Brookings Institution)是美國的第一智庫,也是世界排名第一的智庫。2006年,布魯金斯學會成立了約翰•桑頓中國中心,我從一開始就加入了,2014年成為首位華裔主任,也是在任時間最長的主任。在布魯金斯學會我們有很多方面的研究,外交政策團隊也來自世界各地,中國研究中心有包括很資深的貝德、杜大偉、李侃如、卜睿哲、韋德寧、喬納森•波拉克、賀詩禮等學者,貝德、杜大偉兩人最近相繼過世,同時還有很多年輕的優秀學者,包括接替我擔任主任的何瑞恩。

所以對布魯金斯學會,很多方面我是非常有感情的,畢竟在那裏工作了很多年。但是選擇離開是因為近年來有很大的變化,我17年前進入布魯金斯學會時,華裔學者的身份是正面資產(或被認為是財富),而到了後期卻變成了負面資產(或累贅)。因為現在美國決策層有些人對華裔是不相信的,不希望跟中國接觸,更多考慮的是跟中國脱鈎,這裏當然也有種族主義和種族歧視的成分,華府也確實存在着麥卡錫主義,美國政治和社會也在以非常快的速度在撕裂,這是讓我也很驚訝的。同時還有一個普遍現象,美國知華派專家也被排擠、被邊緣化,包括我們最熟悉的剛過世的基辛格博士,還有首度提出中國應成為負責任的利益相關者的前副國務卿佐利克,還有非常受尊敬的曾被評為知華派榜首的蘭普頓教授,而現在美國政府已經很少向他們諮詢。

面對這樣的境況,對我個人來說,雖然我還處在學術的旺盛期,但實際上在華府已經做不了什麼事情,我想也許換個環境還能夠繼續工作幾年。當然這背後也有對中美關係的整體評估,那就是我認為短時間內中美兩國關係無法扭轉。雖說我不同意「修昔底德陷阱」,這位2000多年前古希臘的偉大歷史學家和思想家曾經說過一句話給我很深的印象,記得當時我還在普林斯頓讀博士,他在《伯羅奔尼撒戰爭史》一書中講到驅動國與國對立關係的「三駕馬車」:雄心(Greed)、榮譽(Honor)、恐懼(Fear)。

其中最重要的是恐懼。我覺得當今世界恐懼可能是中美兩國之間造成對彼此戰略誤判,雙邊關係螺旋式惡性下滑的關鍵因素。 尤其是美國作為守成大國的恐懼不會輕易消除。這也是我來到太平洋彼岸的原因,想要更多地了解並致力於去除各自的恐懼。大多數中美專家預判中美關係改善可能需要10年或者更長時間,這會是一個漫長的過程,我在華府等不了10多年,我想在未來幾年能夠在香港的學界和智庫發揮一些積極作用。

當然,選擇來到香港,主要還不是外部推力(push factor),而是內在引力(pull factor),我們知道世界政治經濟版圖在過去幾十年發生了深刻的變化,中國有些學者討論「東升西降」,也有人提出不同看法。從數據來看,確實發生了東升西降。比如美國今天與1960年代相比,GDP實際上下降了50%,而中國則從一個比較弱的發展中國家變成了世界第二大經濟體。如果將東升西降放在整個亞洲跟傳統意義上的北美或歐洲相比,就更明顯了。根據世界銀行的研究,到2030年,世界最大的五個中產階級國家有四個在亞洲,包括中國、印度、日本、印度尼西亞,唯一不在亞洲的就是美國。這也說明,整個世界的政治經濟版圖,尤其是經濟版圖,發生了根本性變化。

當我決定回亞洲工作最初給我工作職位的是新加坡國立大學東亞所,我被任命該研究所所長。在這個過程中香港大學也給我了一個職位,新加坡的工作很不錯,研究氛圍也很好,團隊也已成熟,但相對而言香港大學對我的吸引力更大。一方面,新加坡的研究人員都是現成的,但到香港大學來,需要從零開始搭建研究平台;另一方面,在當今世界地緣政治發生激烈動盪之際,能和許多新移民或者回到香港的專業人士一樣,落地作為東方之珠的香港,受聘於群星璀璨的香港大學和人才濟濟的廣東大灣區,並致力於在國際化的大都市香港創建全球一流的公共政策和國際關係智庫,是時代給予我的難得的機會,也是歷史和時代給予香港的機會。

這個機會可以從很多方面來觀察,但由於時間關係,我想突出兩點:一是目前香港社會趨於穩定。就像任何企業都熱衷於在一個社會安定和政治穩定的地方投資,個人也同樣希望在一個安全和政治穩定的城市生活和工作。香港過去幾年經歷了非常不穩定的時期。穩定來之不易、代價沉重。 值得注意的是,看當今世界,哪些地方是穩定的?在歐洲,俄烏戰爭沒完沒了。在中東,巴以衝突再陷深淵。美國內部,政黨惡鬥社會撕裂。

二是在世界範圍引進人才逐漸成為香港未來新的增長點和突破點,香港大學當代中國與世界研究中心正是在國際社會面臨關鍵節點之際應運而生。今日的香港與以往任何時候相比,都更適合成為研究中國與世界治理問題的國際樞紐。香港既是國際化大都市、全球金融中心,也是文化交流的紐帶、傳統交匯的熔爐、歷史演進的特例,將繼續成為溝通中國大灣區與世界的橋樑。更重要的是,香港還將在塑造國際輿論環境方面發揮微妙而又深刻的作用。

李成:我們個人的跨國流動沒這麼重要,影響也沒這麼快,尤其是學文科和社會科學的。但如果反映時代的變化和趨勢,那就非常重要了。我們知道美國是一個移民國家,是世界人才彙集地,這也是美國為什麼這麼強大的原因之一。在美國過往的歷史上,來自中國、印度、俄羅斯、伊朗、以色列的博士生最多。也就是說,美國曾經在相當大程度上獲益於這些人的貢獻,但現在由於種種原因,美國對來自以上有幾個國家的留學生至少在某些學科領域是關閉的,或者用你的話來說,叫人才脱鈎。

根據《華爾街日報》的報道,在去年和前年就有1400名華裔科學家離開美國,估計今年、明年會有更多。因為美國行政部門今年年初才決定了對半導體、人工智能和量子計算這三個領域對中國企業進行出口管制,許多華裔或亞裔科學家在這些領域工作,他們中許多人將面臨失業。不僅如此,美國國會還在不斷要求美國大學停止與中國大學的合作項目,選邊站位,否則就不批准這些大學本來可獲取的聯邦資金或國防部、能源部研究項目。

這是一個很糟糕的局面,不利於整個世界的學術交流和科技發展,也是在損害全人類分享研究成果。實際上,在新冠疫情的時候,中美醫療界、科學界的合作非常頻繁,包括在人工智能領域,兩國科學家的合作比例要遠遠高於其他一些國家,但很遺憾這些合作都將由於政治原因會受到非常深刻的衝擊。尤其是到了特朗普後期,聯邦調查局出台的「中國項目」對華裔科學家有強烈的種族定性,這些舉措已經造成幾千名華裔科學家離開美國,其中大多數到了內地、香港、新加坡工作。我的好朋友,著名免疫疾病專家何大一曾說,美國聯邦調查局做到了「中國中組部千人計劃和萬人計劃想做而做不到的事情」。將大量的已經成為美國公民和綠卡持有者的華裔學者拒之門外,造成了很大的損失,當然可能要過段時間美國才會意識到對美國教育研究機構、科技領域所帶來的巨大損失。

李成:這實際上非常有意思。我很早開始關注上海城市發展的研究,從歷史上來看,上海的迅速發展有兩種背景因素。一是由於中國其他城市的發展促成了上海的加速發展,一是上海城市的發展是基於其他城市的不發展,就像曾經的巴黎也是這樣一個作用,巴黎的都市化是在整個法國城市化萎縮的情況下發生的。

所以香港也經常有人講,不管是中國發展還是目前的收緊,在香港都會是有影響的,當然我們不能一概而論。但有一點,現在無論是中國還是美國,因為出於對安全的考慮帶來很多政治上的收緊,進而是對於跨國學術交流的限制,以及由此帶來的學術及政策討論的侷限性,因為一旦有了限制就會帶來一連串的連鎖反應,同時年前新冠疫情的影響也造成交往急劇下降。在這樣一個背景下,我們在香港大學新成立的研究中心很有可能為中美關係開拓新格局、新領域的研究獲得新的機會和有利條件,這也是我們想要抓住的歷史機遇。

再加上以往的中美關係,主要是政府驅動的,或者是企業推動的,但現在政府和企業的驅動能力都由於種種原因下降了,政府與企業都無法單獨保障中美雙邊關係穩步發展,所以在這樣的局面下,由大學智庫所推動的「二軌外交」,不論是在消除誤解還是管控分歧等方面都顯得尤為重要。

我們當代中國與世界研究中心建立在香港大學雄厚的實力基礎之上,將共享香港大學所藴含的國際知名的教授團隊、優異而多元的學生群體,以及傑出並且嚴謹的學術傳統,中心將致力於打造一支專業跨學科、價值多元化的國際化研究團隊,包括邀請香港大學特聘研究員、客座與博士後研究員,並開展傑出訪問學者與全球青年中國學者項目。在戰略層面,研究中心將自身定位為服務跨學科研究與國際合作的學者之家。這是我們期待在未來幾年當中完成的。

通過匯聚來自不同地區、擁有不同專業背景以及多元化觀點的人才,研究中心將致力於在學術研究領域開創新的敘事體系,研發創新型研究工具,以及建立平衡的交流語境,從而應對當今前所未有的治理挑戰,中心建立伊始將重點關注五大領域,包括:科學與技術變革;氣候變化與新能源;經濟與金融改革;政治精英與代際更替;中美關係與地緣政治博弈。

以經濟與金融改革為例,目前香港IPO股票市場碰到很多問題,中國國內也是這樣,是不是能夠引進新的機制?能夠研究短板在哪裏?瓶頸效應在哪裏?怎麼來推動?怎麼使香港恢復成為亞洲金融中心?再比如政治精英與代際更替,這不只是中國,而且其他國家包括美國,我們都要做些研究,因為最終的很多決策跟精英層個人的成長背景、知識結構、群體特徵等息息相關,他們的代際變化,對整個世界治理究竟意味着什麼?這些都是很重要的課題。還有中美關係,尤其是地緣政治博弈背景下的利益交匯點、如何推進雙邊和多邊的合作,也是我們未來研究的重點之一。中心的學者們將通過發表研究專刊等學術著作、舉辦公開論壇與閉門圓桌會,以及媒體評論等形式,集體展現中心富含原創性、可及性、創造性的高品質並且內容豐富的研究成果。

所以說回為什麼是香港,因為我覺得香港可以並且應該成為撬動下一階段中美之間,乃至世界層面上東西方以及南北方國家交流的槓桿。研究中心的願景與目標是發出引領時代的理性聲音,搭建迫切需要的溝通橋樑。目前情況下,東亞如何維持相對的和平,是需要考慮的嚴峻問題,因為現在世界上好多地方都在打仗,還有一些國家處於內戰中,比如緬甸,和平來之不易。如何通過大學智庫推動民間交往和「二軌外交」,成為維護太平洋地區乃至世界和平的重要建設性力量,是我們研究中心的使命和理念所在。

李成:把民主和專制作為劃分世界的一個框架,跟很多國家和地區面臨的問題是有矛盾的,而且並不足以解釋今天現實世界的複雜性。但是很遺憾,美國一直在驅動這種民主和專制的二元對立。

比如最近國務卿布林肯的一個演講,還在繼續用這個框架來界定當今世界的主要矛盾,實際上是回到了冷戰思維。但同時他在演講中也提到,過去幾十年世界也取得了了不起的進步,而且排在第一位的進步是很多國家脱貧,但他應該知道,這脱貧的10億人中,絕大多數都來自中國,這也就是說,中國是世界治理或者說脱貧的領頭羊。但在華府,中國又是美國的第一號敵人,如果把這兩個放在一起,本身是一個相當大的矛盾,這個對國際社會貢獻最大的國家同時也是美國的頭號敵人,怎麼能自圓其說?怎麼能夠對應他所說的美國是代表了世界進步的力量?

美國務卿布林肯:U.S. Secretary of State Antony Blinken arrives for a meeting with Israeli opposition leader Yair Lapid (not pictured) in Tel Aviv on November 30, 2023. Saul Loeb/Pool via REUTERS

美國政客所熱衷的兩個陣營、冷戰特色的世界觀導致了許多領域(如經貿、產業鏈和供應鏈、投資、貨幣、能源、通訊、科技)日益上升的脱鈎、斷鏈和衝突,包括你提到的人才脱鈎。而不無諷刺的是,我們生活的這個世界實際上是多級的世界。單級和兩極格局都不符合國際社會的利益。所以很多全球南方國家,包括中東、非洲以及拉美國家是不認同的,他們認為這不符合國際社會的利益。實際上歐洲在很長時間以來都在一個穩定的、多級的系統下運行。但令人感到吃驚的是,在俄烏戰爭以後,許多歐洲國家也熱衷於兩極化的世界觀。而現實是西方國家包括美國內部的民主與專制的衝突比國與國之間的類似衝突同樣尖鋭,甚至更尖鋭。

今天的世界發展趨勢是與簡單化的民主專制兩極化的觀點相矛盾的。遺憾的是,當我們面對許多隻能通過各國相互依存的關係才能解決問題時,全球分化的趨勢卻在步步逼近。世界面臨的最大挑戰並不是一些政客所說的民主和專制的對決,而應該是氣候變化、公共衛生、貧富懸殊、糧食安全、經濟合作、可持續發展、軍控與和平議題。尤其是隨着科技迅速發展,包括人工智能的迅速發展,如何找到一個有效機制,防止走向失控,就變得非常重要了,而這也只能通過更多的合作而不是兩極化的對立,才能解決的。正像許多國家不想簡單化地選擇陣營站隊,不願回到冷戰甚至面臨捲入毀滅性的熱戰,作為我們智庫學者,也應該致力於擺脱這種陳舊的冷戰思維,尋找到新的研究角度、研究方法、研究語境,這方面我們有很多工作要做,來推動跨國的交流,促進文化和文明的對話,而不是對抗。

這一切其實可以追溯到哈佛大學政治學教授亨廷頓30年前提出的文明衝突論,在亨廷頓看來,伊斯蘭文明和中國的儒家文明是對美國乃至西方社會最大的威脅。當然你可以說亨廷頓說中了,但也可以說這一判斷本身導致了理念上的誤區,進而助長了衝突。我是不同意這種文明衝突的理論,如果美國與整個阿拉伯世界、儒家文明圈對立,美國要尋求的是什麼?我覺得這是美國真正意義上的戰略家應該思考的問題,文明衝突這種誤區給美國外交帶來的影響是極大的,這也反過來說明學術理論和大學智庫的重要。很多學術問題,其實價值遠遠超出了學術上的爭論,而是切實影響着我們人類社會的進程。

李成:在過去二三十年當中,全球化是一個重要概念,而治理又是一個比較新的更重要的一個概念,治理問題從未像今天一樣在世界範圍內受到關注。各國政府在國內面臨着經濟波動、環境惡化、就業壓力、能源安全、教育公平、養老保障、種族關係等一系列治理挑戰。在國際層面,氣候變化、可持續發展、人工智能技術的滲透,以及核不擴散等問題要求國際社會建立強有力的全球治理機制。與此同時,中美關係作為當今世界最重要的雙邊關係,也在過去的幾年內急劇下滑。

我記得美國太平洋艦隊曾經在幾年前做過研究,其公布於世的報告認為世界上或者是國際事務當中對美國最大的挑戰不是來自某個國家,比如俄羅斯、中國或是伊朗,而更多的是氣候變化造成的水位上升,這本身也是國家安全的一個重大考驗。這也告訴我們,如何通過世界性的合作和治理,來達到協調發展的目標,這是和前面講到的兩極化的世界是完全相反的思路。

具體到中國,其實在治理方面做了很多事情,包括脱貧、城市治理、綠色發展、雙碳許諾等等,而且反腐敗跟治理也是非常關係密切的政府監督行為,這方面中國在十八大之後做了很多。但中國是否想通過治理與改革舉措取代過去的國際體系,我認為至少在中國看來,以往很多規則也許不符合現實變化,需要通過改革形成新的機制。比如基於規則的國際秩序,這些規則由於時代和現實的變化,也應該有相應的改進。我相信因為中國是獲益於國際體系的,並非要完全取代冷戰以後形成的國際體系,而是要如何進一步改革,使其能夠符合世界大多數的意願,而不是少數幾個國家的意願。

李成:我見證了上海中產階級的崛起。1993年到1995年,我在復旦大學和上海國際問題研究院擔任教授和訪問學者,當時中國的中產階級在上海才剛剛起步,我完成了兩年的田野研究,寫了一本書叫《上海:正在崛起中的中產階級》,但是稿子被西方七八所出版社否決了,原因是西方的評審認為中國不存在中產階級,認為中產階級和西方的公民社會、民主制度這些概念有關。中產階級必須跟民主連接在一起,跟公民社會聯繫在一起,中國只有很少的富人和大多數平民百姓,根本不存在中產階級。後來我把中產階級這個詞去掉,寫了一本書叫《重新認知中國:改革的動力與困境》,成了當時美國學界看中國的一本暢銷書。中國中產收入群體獲益於全球化,獲益於與西方的交流,不管是經貿還是其他方面,但同時也造福於全球經濟發展。

後來直到2008年,我加入布魯金斯學會之後,才編著了第一本中產階級的英文書,2010年出版的,這也是當時英語世界第一本有關中國中產的學術專著,後來也翻譯成了中文,書名是《「中產」中國 超越經濟轉型的新興中國中產階級》。這本書出版的時候,中產的概念已經開始被接受,英語世界最初不是學術界接受的,而是華爾街,因為中國中產階級的發展改變了中國經濟,也改變了世界經濟。今年3月我見到了李強總理,他專門講到了中產的發展,稱再過幾年可以擴大到五億人。2018年兩會期間,時任國家發改委主任何立峰在新聞發布會上也說過,到2030年中國將擁有將近8億中等收入群體,將佔人口總數的60%,其在未來中國發展中亦將扮演重要作用。

雖然中西方對於中產階級的定義不同,但如今,愈來愈多的中國公民(目前估計有4億人)享受着中產階級生活方式,他們擁有私人財產、私人汽車、較好的醫療保健和積累的金融資產,而且有能力支付出國旅行和子女的海外教育。1979年中國開始經濟改革時,其人均GDP不足300美元,約為美國的3%,一個明確的社會經濟「中產階層」在中國幾乎是不存在的。到了2019年,也就是中國啟動經濟改革40年後,它的GDP增長了60倍,人均收入提高了25倍,人均GDP從2001年的約1000美元增加到2020年的1萬美元,預計2035年將達到3萬美元。

與之對照,美國中產階級卻日漸萎縮,從二戰後佔美國人口的70%降到上世紀70年代初的61%,2000年再降至55%,如今約為50%。根據世界不平等數據庫提供的統計,1980年至2014年期間,各收入階層的中國公民都從經濟全球化中獲益匪淺,而美國只有頂層那20%的人收入顯著增加,其他所有收入階層則幾乎沒有改善。近年的一些事件,例子包括2011年的「佔領華爾街」運動、《小丑》和《無依之地》等美國影片的受歡迎、公眾對超級富豪精英的怨氣日深(如5萬美國人在網上籤署請願書,要傑夫·貝佐斯完成太空之旅後不應該返回地球),都說明美國中產和勞工階層的憤怒和沮喪與日俱增。

這是劃時代的一個變化,不僅是經濟的變化,也跟社會穩定相關。中國哲學家孟子講「有恆產者有恆心」,表明特定社會中財產所有權與社會政治的穩定具有相關性。我認同將中美兩國的中產階級視為社會的穩定器這一觀點。美國內政以前曾經有過相當長時間的穩定,就是因為有強大的中產階級。而現在之所以出現問題,如前所述,其中一個重要原因就是中產階級萎縮。

中國的中產階級在過去一二十年的迅速發展及其在當前經濟放緩後的狀況,相對來講都是新的議題。包括之前的新冠疫情,中產階級的政治屬性也顯示出來了。我們需要對中國的中產階級進行深入分析,對其在中國經濟、政治、社會等方面的作用不斷進行動態分析。中產階級的政治取向是靈活的,不是經久不變的,西方老是批評中國中產階級是政府的追隨者,我覺得這有點簡單化了。

任何社會中產階級都有政治取向——不管是哪個地方的中產階級都認為,我賦稅了,我就應該享有權利。上海在這方面的發展走在全國前面,比如建立物業委員會進行民主治理。中產階級與政府和社會的關係也在不斷髮展變化,但不是西方所預期的那樣學習西方民主,中國有自己的發展邏輯和實踐模式。中產階級在與政府的互動、治理問題上面臨的機遇和挑戰,或將是中國今後發展的一個重點方面。因為不管是對環境保護,還是對受教育的權利,以及對訊息公開化等,中產階級都是很大的積極力量。但他們又同時想要穩定,所以中國中產階級的健康發展,影響着中國進一步的穩定和健康發展。

李成:我不同意亨廷頓,中產與政府是一個互動的過程,不是一個簡單的yes or no。西方政治學當中有一個集權社會的概念,認為在集權社會因為經濟也被控制下來,所以沒有任何群體能夠改變政治利益結構,所以最終導致的是進一步的集權。但現實情況是,當經濟權利得到充分保證以後,也會引發人們對其他一些權利的呼喚。但這些權利的呼喚,是否一定會導向政治的不穩定,取決於你在什麼階段問,以及和什麼因素摻雜在一起。關於中產的政治取向,也不是一成不變的,受各種因素影響,其時國際關係的背景也有關聯,一些事情的前因後果都會帶來一定影響。

李成:這個問題也很難孤立來談,中產群體有幾個基本屬性,其一是希望穩定,其二是要維護自己的權益,其三是既有國家認同感也有國際化視野。所以這些因素決定着目前中國中產的特性。當然這也是不斷變動的,取決於在什麼時候、什麼背景下來問,不能簡單化去評估。比如中美關係處在什麼階段,對中產的衝擊也是不一樣的,中國的中產希望全球化繼續發展,他們不希望中美完全脱鈎,由於訊息的不對稱,各方的變化太快了,所以中產在面對極速的變化時也會有種種不同的觀點,並不是鐵板一塊。

現在來講,中產階級本身很多元,由於經濟的下滑,也有一種失落感,國際秩序的混亂,戰爭在各地的此起彼伏,也讓中產對未來很擔憂,這是很正常的。而且和其他國家的中產相比,中國中產大多數是有儲蓄的,他們擁有房產的比例,也比其他國家要高,西方的中產大多是沒有儲蓄的,這是很大的不同,西方的中產一旦失業以後,生活馬上就要改變。

在審視中美兩國最高領導人的優先要務時,有一個領域具有明顯的共同點,那就是中產階級的發展。「中產階級外交」是拜登總統任內的核心,拜登的高級助手,包括國務卿安東尼·布林肯、國家安全顧問傑克·沙利文和國務院政策規劃主管薩勒曼·艾哈邁德,他們經常都在宣傳這一總體目標。

事實上,拜登的前任唐納德·特朗普總統「讓美國再次偉大」和「美國優先」的政策,也強調對中產階級減稅。正如美國著名經濟學家努里爾·魯比尼所指出的,當美國的不平等「變得過分,政客們(無論左右)都會變得更加民粹主義」,尤其在採取政策取悦中產階級方面。

美國前總統特朗普Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a "Commit to Caucus" event for his supporters in Coralville, Iowa, U.S., December 13, 2023. REUTERS/Vincent Alban