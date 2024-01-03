中國軍隊高層不同尋常的大變動

對於中國軍隊來說，2023年是不同尋常的一年。這一年，中國四次舉行晉升上將軍銜儀式，創35年以來次數最多紀錄。這一年，中國罷免新提拔的國防部長，免去9位軍方高層的全國人大代表職務和撤銷3位軍工企業高層的全國政協委員資格。

2023年12月25日，中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，南部戰區政治委員王文全和海軍司令員胡中明晉升上將軍銜。在此之前，2023年1月，中部戰區司令員黃銘晉升上將軍銜；2023年6月，北部戰區政治委員鄭璇、軍事科學院政治委員凌煥新晉升上將軍銜；2023年7月，火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛晉升上將軍銜。2023年四次舉行晉升上將軍銜儀式，是1988年中國軍隊恢復軍銜制後晉升上將次數最多的一年。

在2023年四次晉升上將軍銜儀式中，至少有兩次值得關注。一次是最近一次，海軍司令員胡中明晉升上將軍銜意味着董軍不再擔任海軍司令員。2023年12月29日，剛卸任海軍司令員的董軍被任命為國防部部長，成為首位海軍出身的防長。

李尚福在2023年先是升任國防部部長，數月後又被免職。（Reuters）

在董軍升任防長之前，中國國防部部長職務已經懸空2個月。2023年10月24日，自8月29日後一直未公開露面的李尚福被免去國務委員、國防部部長職務。李尚福曾在2017年擔任中央軍委裝備發展部部長，2023年3月升任國務委員、國防部部長，起初每個月都有公開活動，但出乎世人意料的是，僅僅數月之後，李尚福便突然從公共場合消失，直到10月突然被免職。如今，海軍出身、有南海經驗的董軍執掌國防部，意味着經過2023年李尚福事件後，國防部開始回歸常態。

另一次值得外界關注的晉升上將軍銜儀式是7月火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛晉升為上將。這意味着李玉超已卸任火箭軍司令員、徐忠波已卸任火箭軍政治委員。相比於以往，當時火箭軍在同一時間司令員和政治委員雙雙換人，新換的兩位主官都是非火箭軍系統出身，打破多年以來的慣例。卸任火箭軍司令員的李玉超當時才60歲多一點，尚未到退休年齡，他是2022年才升任火箭軍司令員，僅僅一年多時間，便突然卸任，創下火箭軍成立以來任職時間最短的記錄。這說明當時火箭軍大概率面臨亟待解決的重大問題，故才有如此不尋常的安排。

火箭軍是以地對地常規及戰略導彈為主要裝備的部隊，在中國國家安全中具有重要意義。（中國央視截圖）

伴隨李尚福事件與火箭軍人事調整而發生的是，2023年中國軍隊反腐力度持續升温。2023年7月，習近平視察西部戰區空軍時強調「要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。同一天，中央軍委裝備發展部發布《關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告》，徵集2017年10月以來裝備採購招標評審活動中專家違規違紀問題線索，主要範圍包括：自律不嚴、操守缺失，不願較真、不敢碰硬，工作粗疏、評審出錯，拉幫結派、私下勾連，偏袒照顧、以「專」謀私，任性用權、處事不公，跑風漏氣、主動泄密，組建不力、監管缺失。同樣在2023年7月，據《南華早報》報道，中共中央軍委紀律檢查委員會正對李玉超、張振中等前火箭軍高層展開調查。

在此背景下，頗值得注意的是，2023年12月27日，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科工集團副總經理王長青被撤銷全國政協委員資格。這3人是中國特大軍工央企的高層。

兩天後，張振中、張育林、饒文敏、鞠新春、丁來杭、呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧被免去全國人大代表職務。這9人是軍隊高層人物，主要來自裝備發展、火箭軍和空軍系統，其中李玉超、周亞寧是曾任火箭軍司令員的上將，丁來杭是曾任空軍司令員的上將。3位軍工企業高層和9位軍方高層突然被免去政協委員和人大代表的職務，讓外界不少人認為這或許與軍工、裝備發展、火箭軍等系統面臨的現實問題有關聯。