「馬化騰不再Hip hop」　內地巨頭企業今年年會卷不動了

農曆新年臨近，又是內地各大企業舉辦年會的時間。但無論是規模或形式，今年的年會與往年相比似乎收斂了不少。



儘管四年多的新冠疫情已過，戴口罩、社交距離等等防疫措施都已取消，但過往轟轟烈烈的年會並沒有隨著疫情陰霾散去而復蘇。

內地自媒體「每日人物」1月25日發表的一篇文章寫道，今年各大公司年會的趨勢是：「年會縮水成團建，團建縮水成轟趴，轟趴縮水成吃一頓飯。」

中國經濟疫後復蘇力道不如預期，各項積極指標猶待官方政策刺激。（Reuters）

文章列舉好幾個年會縮水的例子：有的公司領導要求員工分攤酒錢和飯錢；有的給出的年終獎品是4元（人民幣，下同）的體育彩票和半天帶薪休假；有的年會會場只裝飾幾顆氣球、生銹的桌椅，以及幾盤好似發黴的瓜子和橘子；還有公司因為沒錢辦年會，反倒要員工貼錢去辦。

在社交平台上，內地網民對年會的討論還形成幾乎一致的觀點——沒錢就別辦年會了。

內地就連一些巨頭企業今年舉辦的年會都異常低調。企業大老不再高談闊論AI、元宇宙等宏大話題，也不再喊出難以實現的豪言壯語，而是腳踏實地點出公司面臨的窘境，讓以往宛如春晚現場的年會變得更像一個「會」。

前不久剛舉行的騰訊年會上，騰訊聯合創辦人兼首席執行官馬化騰用了35分鐘直指公司各業務面臨的挑戰。以往在年會上戴著墨鏡、大金鏈子的馬化騰，今年也穿起樸素的紅色毛衣。

有網民還搜出馬化騰的紅色毛衣在淘寶售價僅79.99元，這個價錢還包郵。

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即便是字節跳動這樣的新生後浪企業，「危機感」一詞同樣如影隨形。字節跳動CEO梁汝波甚至在年會中直言公司作為一個組織正在變得平庸，並將「始終創業，逃逸平庸的重力」列為年度關鍵字。

保守的演講內容，與過去企業大老信心滿棚的喊話形成強烈對比。阿里巴巴創辦人馬雲2017年曾在年會喊出，「再過19年，我們希望能夠建設全世界第五大經濟體」；萬達董事長王健林2018年也喊話，稱大概再有個幾年，萬達的租金收入就能達到1000億元。

年會的黃金時代

曾幾何時，中國各大巨頭企業年會的規模之宏大，幾乎可視為一場「春晚」，最具代表性的例子莫過於萬達。

萬達年會被譽為「春晚」，從36年前創立開始，每一年萬達年會都按照春晚的規格籌備，請來的導演還都是央視副導演級別和地方台春晚的總導演級別。

此外，王健林的獨唱也是每年萬達年會的最大亮點。王健林2016年在年會上演唱的《一無所有》影片，還在全網累積了逾10億的點擊量。

然而，在「割肉」脫手10座萬達廣場後，萬達年會今年1月14日在與總部相連的北京萬達文華酒店低調舉行，沒有了晚會，也沒有了王健林的歌聲。

2019年，阿里巴巴為了慶祝20周年年會，還包下了杭州為亞運會建設的大蓮花場館，館內八萬個座位座無虛席，就連足球場都坐滿了人。

當年正式卸下阿里集團董事局主席職位的馬雲，還梳著一頭髒辮，身穿鉚釘夾克開卡車進場，手持吉他與台上人員組成搖滾樂隊，唱了一首汪峰的《怒放的生命》。

除了王健林和馬雲，過去10年的互聯網年會，還有不少企業大老都曾在年會上使出渾身解數，包括扮成財神的小米創始人雷軍、身披黃金甲打架子鼓的百度創始人李彥宏。如今低調的京東創始人劉強東，也曾一身風衣、墨鏡、禮帽、白圍巾出場。

除了規模和表演節目，各大企業的年會也會在抽獎環節中內卷。

「每日人物」文章採訪的金融從業者說，最好的那幾年，金融機構都是「拿著錢袋子發現金」，參加一場年會拿到上萬獎金都是常事。

往年有內地公司高管在年會上向台下撒錢。（截圖）

然而越往後，年會的排場、獎品的價值就越小，昂貴的體育場、五星級酒店租不起了，豪華的特等獎拿不出來了，蘋果手機變成蘋果耳機，有的公司甚至直接不辦了。

在降本增效的背景下，馬化騰不「嘻哈」（Hip hop）了，馬雲不「搖滾」了，王健林不唱歌了，這些情景只能成追憶。

企業信心和高速增長不再

作為企業形象和經營狀況的對外投射，年會規模的持續縮水，與國內經營環境的轉變可能脫離不了關係。

中國官方2022年底放棄嚴格的「清零」政策後，疫情期間遭受重創的經濟走出病房，卻沒有如預期快速反彈，而是深陷「長新冠」（Long Covid）的泥沼中，投資信心低迷、消費疲弱的陰霾仍在牽制經濟的復蘇力度。

內地推行清零政策期間，上海市民在上海外灘附近拍攝街景。（新華社）

經濟復蘇乏力，國內競爭環境惡化，無論是民營，還是國營企業，日子都不太好過，企業集體降薪的消息不時傳出。營收跌跌不休，耗資高昂的年會自然無力舉辦。

即便有能力舉辦大型年會，在官方近幾年對科技、互聯網巨頭的強力整頓下，各家企業不得不低調行事。

從2021年起，官方開始對電商平台、科技和互聯網產業進行高壓整頓。在這一波監管風暴下，騰訊、阿里巴巴等巨頭企業都曾被開出數十億元的罰單。

2020年底，中國市場監管總局發出公告，阿里巴巴、閱文及深圳市豐巢網絡等三家企業，因違《反壟斷法》，遭各罰50萬元人民幣。（資料圖片）

即使官方近期多次強調要營造良好的營商環境，讓民間和外資有信心，但問題是，政策的不確定性依然難以抹去，對這些企業而言，低調行事恐怕才是風險最低的選擇。

從闔家歡變成吐槽大會

除了規模縮水，年會近年來也漸漸從給領導表演的一齣闔家歡，變成員工對領導的吐槽大會。

新東方創辦人俞敏洪1月30日上傳一段影片，畫面顯示一群員工在年會上自彈自唱吐槽每個領導「都去做直播，搞文旅，誰都不管教育。老俞年紀已經六十幾，天天直播說對不起」。

還有一家國企員工在年會上表演歌舞劇《領導說的對》，以犀利的台詞吐槽領導而走紅。員工在劇中吐槽道：「畫的餅就沒看見，反而黑鍋先出現，算了吧，忍氣吞聲又一年」「吐槽了三年，還不是沒改到位」「還沒吃夠大餅呢，到頭來還不是領導說的才對」。

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這些橋段都讓網民聯想起去年底上映、以諷刺職場現況為主題的熱門電影《年會不能停》，並感歎道「原來這不是電影，是紀錄片」。

可見，從以前狂歡的揮霍大會，到如今低調的吐槽大會，年會風格轉變反映的不只是企業運營環境的轉變，或許也是當前大環境下一位基層員工心態轉變的投射。

正如過去年會如何揮霍會是熱搜榜單上的詞條，如今引起關注的已是員工在年會上諷刺領導的內容。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

