理大指電子產品增性侵害風險　小學生玩交友APP　遇60歲大叔誘拐

近年不時有學童遇到性侵害，理工大學今日（26日）公布研究顯示，學童受網絡性侵害的普遍原因，與電子產品的使用頻率上升有很大關係，而家庭關注及關愛不足的學童，是遭遇網絡性侵害的高危群組之一。研究提到，曾有小學男生在交友平台上，遇到年約60歲男性的網絡誘拐，反映男童也有風險。團隊製作公仔及提問卡，以提高小學生安全意識。



理工大學應用社會科學系指出，學童受網絡性侵害的普遍原因，與電子產品的使用頻率上升有很大關係。（何倩瑜攝）

理工大學應用社會科學系公布預防學童網絡性侵害研究，研究與20間中小學合作，訪問共80位中小學教職人員，包括校長、老師、社工和教學助理。

近五成教職員認為與電子產品使用頻率有關

研究顯示，有接近五成的中小學教職人員認為，學童遭受網絡性侵害的原因是與電子產品的使用頻率上升有關；有兩成受訪教職員認為與學童的危機及防範意識低有關。有逾三成教職員認為，家庭關注及關愛不足的學童是遭遇網絡性侵害的高危群組之一；其次是處於青春期的學童，有近兩成；女性亦是遭遇網絡性侵害的高危群組，有一成六。

網絡性侵害不限於女性 高小男童被網絡誘拐

香港理工大學應用社會科學系副教授李紫媚指表示，研究團隊在進行深入案件研究時發現，受網絡性侵害的對象不限於男對女進行，亦有同性的案件發生。她分享一宗真實案例，一位高年級小學男童被年約五、六十歲的男性在交友平台上進行網絡誘拐。她提醒，雖然女性是網絡性侵害的高危群組之一，但亦不代表男性沒有網絡性侵害的風險。

香港社會工作人員協會行政總監李婉芬補充，有受害人在與不法分子裸聊後被威脅，要求購買點數卡。她提醒，點數黨十分常見，他們會用長時間與受害者建立關係，在獲得受害者的信任後，就會提出裸聊或互傳裸照的要求，之後就會以此威脅受害人購買點數卡。

研究團隊研發16套活動材料予教師、社工等使用，強化小學及初中學生的網絡安全意識及應付危機的技巧。（何倩瑜攝）

製作9種SEN手作公仔及提問提升安全意識

李紫媚及其研究團隊從社工專業角度結合現實治療法的概念、六色積木技巧、電子故事卡，9種SEN手作公仔及提問卡，一共16套的活動材料，以創新互動的方法予教師、社工等使用，強化小學及初中學生的網絡安全意識及應付危機的技巧。