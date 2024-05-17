首批學校外評報告上載官網　蔡若蓮稱篇幅因校情各不同籲不宜比較

教育局今日上載第一批學校的外評報告總結章節到官方網頁，共有十間中小學及特殊學校。教育局局長蔡若蓮表示，新安排與學界提升校本管理下的專業問責精神，讓家長和公眾知道學校在培育學生知識、技能和態度方面的表現。她指，總結章節的篇幅長短和改善建議的多寡，會因應校情和學校發展需要而略有不同，呼籲不宜以此作出比較，又指相信日後會有更多學校公開整份外評報告，讓公眾整全地了解學校的表現。



教育局局長蔡若蓮表示，公開學校外評報告，能提升校本管理下的專業問責精神。（資料圖片）

隨著教育局推出「優化學校發展與問責架構」，本學年起，學校外評報告由以往校本自決公開，改為將報告總結章節上載到局方網頁。

蔡若蓮表示，外評報告包括「校外評核方法」、「學校發展現況」、「校外評核結果」和「總結與展望」四個章節，內容反映學校於視學期間的表現，簡明扼要地闡述校情、學校特色、學校重點工作的主要優點，以及外評隊伍給予的改善建議。

蔡若蓮指，總結章節的篇幅長短和改善建議的多寡，會因應校情和學校發展需要而略有不同，呼籲不宜以此作出比較。

料隨後有更多學校公開外評 體現透明度和問責精神

整體學校的外評表現，蔡若蓮表示，報告的總章節反映學校用心為學生提供豐富多元的學習經歷，包括STEAM教育的學習活動；另一方面，外評隊伍亦按校情給予學校改善建議，如加強科目和組別之間的協作，提升課堂的提問和回饋技巧。

她亦指，相信隨後會有更多學校公開整份外評報告，讓公眾整全地了解學校的表現，協力提升全港學校的整體透明度和問責精神，邁向更優質的教育。

教育界立法會議員朱國強表示歡迎當局做法。（資料圖片）

朱國強：關注報告未提外評年期

教育界立法會議員朱國強表示歡迎當局做法，既增加學校透明度、體現問責精神，同時對公眾展示學校的專業管理水平，值得肯定。

現時學校每隔數年做一次外評，朱國強指，報告提到的關注與建議，成為學校集中跟進的事項，務求把弱項改善。他指，新安排公開外評報告的總結章節，但未列出做外評的具體時間，或未能反映學校最新情況，令外界誤會學校仍未完善，建議當局應設定合理年限，定期把發表多時的外評報告總結章節，適時下架。

朱國強認為，直資學校的管理與教學經驗，有利互相借鏡，提升教育質素，建議當局讓直資校長更廣泛參與外評工作。