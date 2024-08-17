初中宗教科指引出爐　實踐國民認同　耶穌出生帶出中華文化孝道

教育局昨日公布新修訂的初中宗教教育課程指引，將於今年9月中一級起適用。指引提到教師幫助學生認識、培育和踐行首要價值觀，包括國民身份認同、守法、考親等。另外，文件又舉出學校的教學例子，例如有天主教學校藉教製作玫瑰唸珠，學習聖母在耶穌的出生、成長、傳道使命的角色和貢獻，帶出家庭的核心價值，亦從若瑟、瑪利亞與耶穌學習傳統中華文化中孝道的重要性。



教育局昨日公布新修訂的初中宗教教育課程指引，將於今年9月中一級起適用。（資料圖片）

新修訂的《宗教教育課程指引（中一至中三）》，將取代1999年的版本。指引建議中一至中三的宗教科，每年50課節，每節約40分鐘。學習目標提到，教師可以藉著宗教教育的課程框架，幫助學生認識、培育和踐行首要價值觀，包括國民身份認同、守法、勤勞、孝親等。

新的課框主要分為「學習宗教內容」和「從宗教中學習」兩個部份，前者有系統地學習宗教的組成要素，後者是透過宗教視角，探究個人和社會的終極問題，整個課程以「看宗教」、「看自己」、「看他人」、「看世界」、「看幸福」五個單元貫穿，內容按宗教而有所不同。

「看世界」單元探究社會權利、國民責任

例如「看世界」單元包括「秉行仁義」、「愛惜地球」、「明辨媒體」、認清虛實」的課題。在「秉行仁義」中，探究「人在社會有甚麼權利」、「面對不義時，怎麼辦？」、「我對國家、國民有何責任」等，學生從中學習相對應的宗教教導或價值觀。如佛教會學習「符合正見和正思維的行為和作業」、「從事符合社會法律和佛教戒律的謀生方式」。

另外，「看他人」單元中的「共造天倫」課題上，探究「怎樣處理家庭成員之間的衝突」、「如何締造和諧幸福的家庭」，基督宗教（新教、聖公宗和其他）會學習孝道與和諧家庭均是聖經推崇的價值。

文件亦舉出學校教學例子，例如有天主教學校藉教導學生玫瑰經和製作玫瑰唸珠，學習聖母在耶穌的出生、成長、傳道使命的角色和貢獻，帶出家庭是天主教五個核心價值之一，若瑟、瑪利亞與耶穌展示了蒙上主所喜悅之家庭的特徵，和學習傳統中華文化中孝道的重要性。

教育局於昨日向學校發出的通告指，去年4月的學校問卷調查顯示，學界對修訂課程的回應正面，指引於今年6月獲課程發展議會接納，建議有宗教背景學校於今年9月中一級推行。