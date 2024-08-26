婚前性行為｜家校會主席：初中課程宜謹慎　應採取較嚴謹道德標準

教育局近日上載中三公民、經濟與社會科（公經社科）教材，提倡初中女生用承諾書訂立親密界限，堅決拒絕婚前性行為，被指過分保守。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展反駁稱，作為家長，認為初中教育的課程定位宜傾向謹慎，因為大部份都是未滿16歲的青少年，學校應採取較嚴謹的道德標準，提高他們自我保護的意識，明白婚前性行為可能帶來的嚴重後果。



教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。(教材截圖)

方奕展表示，有關教材的對象是中三級學生，應以他們當前的學習需要為先。當他們長大成人後，品格已經發展完整及成熟，屆時自然會做知情的決定。

方指出，香港是一個多元的社會，不同人對性的課題會有不同的態度；但作為家長，他認為初中教育的課程定位宜傾向謹慎。「學生和他們的家庭來自不同背景，而學校課程的對象是身心正在發展的學生，大部份都是未滿16歲的青少年，學校應採取較嚴謹的道德標準，提高他們自我保護的意識，明白婚前性行為可能帶來的嚴重後果。」

「有性衝動一起去打羽毛球」為網民熱議。（微博＠澎湃新聞）

方表示，家長除了需要關心子女的學業外，也應幫助他們健康成長，包括身心健康、人際關係和兩性教育；公民、經濟與社會科的性教育學習元素，包括培養學生愛惜自己身體、負責任和尊重他人的態度、明白談戀愛應有的態度和原則、了解訂定親密界限的重要性及處理方法、處理性幻想和性衝動的方法、知道不恰當處理親密關係可能出現的後果，並幫助學生掌握如何應對性騷擾和沉迷色情資訊。