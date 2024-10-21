組織辦價值觀講座　學生關注AI出現會否衝擊「勤奮」價值觀

團結香港基金今（21日）聯中國文化研究院、香港教育大學宗教教育與心靈教育中心等團體，辦「燦爛那一刻——成就你我的核心價值觀」講座，倡建立勤奮、孝順等價值觀。有中學生關注AI興起，可代勞工作，會否為勤奮等傳統價值觀帶來衝擊。



團結香港基金聯中國文化研究院等團體辦講座，提倡建立勤奮、孝順等價值觀。（賴卓盈攝）

講座由教大校長李子健和團結香港基金總裁李正儀主持，邀請聖公會教省主教長陳謳明等嘉賓，探討並提倡建立仁愛、尊重、守法、勤奮等等價值觀。會中，有中學生提問，既然現時AI興起，能代人類工作，是否仍有建立「勤奮」價值觀之必要；亦有中學生關注，隨著AI等科技不斷發展，未來會否有更加重要的價值觀。

作為嘉賓之一的中國工程院院士陳清泉回應，AI現時的發展著重於語言模型和數據分析等方面，其人文思想仍落後於人類，因此人類應當更加勤奮地培養更多科技人才，以更好地研究及駕馭AI。他希望，能將更多人文元素融入AI，培訓其哲學思想。

馮天樂（右一）指，因科技日益進步，價值觀教育顯得更加重要。（賴卓盈攝）

陳清泉續指，網絡安全問題亦是AI其中一個關注點，為防AI淪為行惡工具，目前聯合國已成立世界數字技術院，將網絡安全融入AI。他表示，目前他正與香港數碼港研究如何對AI進行安全測試。

香港歷史文化研究會理事馮天樂指，AI發展乃必然趨勢，惟現時其發展仍不成熟，屢有錯誤，亦有機會被壞人利用，作出詐騙等行為，故價值觀教育在科技世代更顯重要。

香港大學佛學研究中心總監釋衍空法師亦提出，科研人員在設計AI時，或可考慮設置某些價值觀規範。