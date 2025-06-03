直資聚賢｜融合中西經典與IB理念的創新課程：培養21世紀全球公民

文：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長

嶺南大學香港同學會小學以「品德教育國際化」為核心，結合IB（國際文憑）的探究式學習理念，推行跨學科課程。2021年，學校以「感恩主題」整合語文、常識、音樂、美術與聖經科等，加入社交情意學習 （Social Emotional Learning），學生通過學習及欣賞文本，繼而創作感恩樹、寫作感恩支票和創作音樂等，串連學習與情意及技能，開展跨課程學習；及後更與新西蘭學校合作「Kindness Project」，探討跨文化價值觀。緊接著的三個學年，分別以《三國再演義》、《西遊取聖經》及《跨越「嶺」空偵案之旅》為名著新詮釋，啟發學生的學習興趣和提升共通能力及品德價值觀。



（香港直接資助學校議會提供）

從三國智謀到西遊探險及拓展中西文化視野

以《三國演義》為軸的跨學科學習中，初小學生閱讀「桃園結義」、「三氣周瑜」等故事學習處理情緒和社交，而高小學生則透過「空城計」、「失街亭」等故事學習解難、邏輯思維與野外求生；學校還邀請建築師到校講座，讓學生認識有關建築的設計技巧和表達特色，啟發學生創意思維，並特意安排學生外出欣賞嶺南建築物，及讓學生設計屬於自己的嶺南小花園！

老師選取《西遊記》中的小故事，敎導不同學科知識，如透過唐三藏取西經走過的絲綢之路，學習中國歷史、地理及地圖閱讀技巧。鑑於學校的基督敎背景，聖經科老師聯同其他學科，安排學生「取聖經」，並透過主角們途徑女兒國、天竺等地，學習尊重不同文化；還在學校開放日以英語、普通話分享學習成果，更以原創舞台劇為全年學習主題畫上完美句號。

學校以文學歷史為軸心，突破性將STEAM、語文、品德等元素融入名著，帶學生穿梭古今中外名著，輕鬆掌握文學文化、品德情意德及多學科知識與技能。從「三氣周瑜」和「蟠桃宴」等故事融入情緒教學與反思；透過重新編寫「西遊取聖經」皮影戲劇場發揮同學無限創意；以《福爾摩斯》、《狄仁傑》和《包公》之案件推理，培養邏輯思維與證據分析能力，呼應IB各項學習者目標之要求。

分級遊學與生活營，從農耕到國際視野

在全年超過60項多元活動中，生活營乃一大亮點：一年級校內留宿學習自理；二三年級赴本港營地耕作及加強自理與協作；高年級則深度探索京、滬與新加坡等地之歷史文化。國際遊學方面，由於學生科創出色，屢獲殊榮，四至六年級學生研發之「尿液健康檢測機」「環保鳥巢」等作品在英國教育科技博覽會展示，實踐IB「知行合一」的目標。

嶺南同小透過經典文學、IB框架與結合生活體驗的三重經歷，讓學生在全球化時代紮根傳統，實踐創新，成為兼具人文情懷與科創精神的未來博雅領袖。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

