校園天地｜佛教林炳炎紀念學校參與社創方案活動　激發學生成長

每個孩子總有綻放才華的機會！佛教林炳炎紀念學校一直堅持「五多」理念（即多活動、多探索、多體驗、多鼓勵、多欣賞），透過多元化的學習體驗，激發學生對學習的熱情和興趣，促進他們的全面成長。今年6月底該校的小五學生參與了首屆賽馬會成長「機」地社區創變市集活動，就不同的社區議題提出社創方案，盡展領導才能及設計思維。（內容由佛教林炳炎紀念學校提供）



同學拿着他們的心血結《林炳炎廚餘有限公司》繪本，希望能讓大眾關注廚餘的問題。（圖片由佛教林炳炎紀念學校提供）

廚餘是近年社會關注的熱話，亦成為其中一組社創隊伍「林炳炎廚餘有限公司組」探討的問題。這組學生注意到，很多同學在校內用膳後，留下大量的廚餘。經過深入反思，他們提出了兩個解決方案：源頭減廢及廚餘回收。早前就源頭減廢制定具體方案——創作以廚餘為主題的繪本。為甚麼選擇繪本？在探究過程中，他們意識到如果方案僅在學校實施，受眾將局限於校園內，但廚餘問題不但存在於學校，更是重大社會問題，如何把讓更多人關注到問題？他們認為，吸引的繪本是個不錯的方法。校長及老師都沒想到同學能進行如此深入的思考，這是課堂難以培養的軟技能。

無論是繪本的人物設定、故事內容、繪畫插圖、上色等，均是由學生共同努力三個月的成果。起初每星期只有一堂時間繪畫，後來他們利用小息和放學時間「趕工」。原稿畫得相當不錯，校方很欣賞同學的能力，邀請了專業插畫家來統一整個繪本的畫風，最終繪本也正式出版。值得一提，繪本申請了國際標準書號（ISBN），突顯了其專業性。拿着自己參與創作的繪本，同學都難掩興奮：「雖然我從小就喜歡畫畫，但從未想過會有機會出版繪本，繪本更被很多人讚賞，我慼到很有成功感。」坊間普遍偏重於學生的學業表現，然而「天生我才必有用」，只要學生找到合適的「舞台」釋放才能，自信便會逐漸建立，在成長的路上將會有更精彩的發展。

學生們利用課餘時間，耗時三個月共同創作繪本，經專業插畫家指導統整畫風後，作品得以正式出版。（圖片由佛教林炳炎紀念學校提供）

