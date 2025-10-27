天主教鳴遠中學助學生規劃未來　五天工作體驗助認清前路覓理想

現時不少青少年都對未來沒有想像，欠缺動力完成學業和面對將來。天主教鳴遠中學為幫助學生認清志向、尋覓目標，於暑假安排該校12名學生參加由青少年發展聯盟舉辦的工作體驗，期間學生需要前往政府部門、公營機構或私人公司實習五天，與前線員工一同工作，親身體驗職場。



有前往漁護署工作體驗的中五學生表示，期間有難得的機會與前線職員一同突擊巡查寵物店，過程中讓她認清未來從事不同動物相關職業的升學就業路徑，未來會更加努力學習，盼能達成目標。另有學生直言參加實習前對未來沒有任何想法，在科技公司實習的經歷和她想像的有落差，但亦讓她從中找到自己感興趣的學科。



學生親身體驗職場工作 助認清未來志向

天主教鳴遠中學校長周黎明表示，今年是學校連續第二年安排學生參加工作體驗，共有12名16歲或以上的學生參與計劃，學校早於工作體驗前半年，已經為學生安排一系列生涯規劃輔導，為實習做好準備。有別於一般為中學生而設的職場影子計劃只能從旁觀察，參加工作體驗的學生需要連續上班5天，親身參與公司或機構的日常運作。

天主教鳴遠中學校長周黎明相信，學生透過實地工作體驗，有助他們思考未來、定立志向，推動他們自發為未來目標努力奮鬥，有助提升學業成績，同時部份學生日後更獲聘為兼職，提早累積工作經驗。

他特別指出，現時不少學生對未來沒有任何想法，但通過工作體驗、與前線員工溝通等，讓他們清楚知道自己可以選擇未來，甚至看到將來清晰的升學就業路徑。當學生找到未來目標和了解所需技能後，便會有決心和努力邁向目標，有更大動力和自信心投入學習。

周校長舉例，有學生一直希望投身創科行業，前往政府創新科技署工作體驗後，發現溝通能力和英語的重要性，更於實習後主動向老師提出，希望能在課外學習英語。

職場教育獲科研認證成效 全方位支援學生走進職場

青少年發展企業聯盟（CDIA）主席陳龔偉瑩表示，當學生踏入高中階段，開始面對大學選科等前途問題時，往往會感到壓力，特別是一般基層學生未必有相關機會和視野，對各行各業和職場運作不熟悉，因此聯盟現時與近500間企業和機構合作，為中學生提供實習機會，並按學生興趣配對實習職位。

青少年發展企業聯盟（CDIA）主席陳龔偉瑩表示，組織除了事前與學生簡介職場中各種注意事項外，亦會與提供實習的機構和公司溝通，確保學生工作體驗有所得著。

聯盟及學校在實習前會先與學生講解實習須知，包括衣著、交通、職場禮儀等，而學校多到善長贊助，會向每名實習學生發放每日100元的車馬費，讓學生可以應付交通開支以及與同事一同用膳，提升他們的社交能力。完成實習後，每名學生均需進行反思，分享實習過程中的所思所想，讓他們整理實習經驗，應用於日後發展。

青少年發展企業聯盟（CDIA）主席陳龔偉瑩，正了解天主教鳴遠中學的學生工作體驗後的分享。她認為反思環節十分重要，有助學生沉澱和整理實習經歷。

事實上，是項計劃於2019年獲香港大學的研究證實，能顯著提升學生對目標行業的認識、自信心、動力，以及認清未來路向，研究報告更刊登於國際頂尖學術期刊《Educational Psychology》。

對動物相關行業感興趣 漁護署實習了解實際工作環境

中五學生李玉欣自小喜愛動物，一直有意投身獸醫和寵物相關行業，文憑試應用學習課程亦選修寵物護理，早前暑假前往漁護署實習。她表示，實習期間需要協助照顧被棄養的動物，例如替動物洗澡、剪指甲等，更有機會隨同職員一起前往巡查寵物店，事前亦需先熟讀法例。

李玉欣未來希望從事動物相關工作，於漁護署實習期間，有機會與職員交流，了解不同成績的入行渠道，未來希望嘗試挑戰報讀城大獸醫課程。

她表示，實習期間有機會與漁護署職員了解他們的日常工作，以及入職要求、路徑，未來希望努力學習，嘗試以報讀城市大學獸醫課程為目標。

學生實習盼覓志向 克服挑戰認清未來目標

另一位中五學生黃佩如坦言對未來感到迷惘，因此希望透過今次實習改變自己，想試發掘個人興趣。她獲安排前往一間專門從事醫療3D打印的公司實習，不過她直言最初以為公司從事生物醫學，而自己文憑試選修生物而揀選公司實習，結果公司卻是自己從沒接觸過的3D打印技術，因此實習時一切由零學起，幸而最終也能學懂工作流程。

黃佩如表示，自己因對未來沒有想法而參加工作體驗，過程中成功克服不少挑戰，同時意識到自己未來對哪些工種較感興趣。

除了知識外，最令黃佩如印象難忘的是學習如何與公司年長同事溝通。她分享稱，公司同事全是男性，對答溝通相對直接，有別於她日常接觸的家人、同學和老師會詳細講解或給予鼓勵，不過經歷實習後，日後會有心理準備面對職場溝通。

儘管實習過程與預想有差距，不過黃佩如認為自己在過程中更清楚未來路向，因為她發現自己對需要與人接觸的工作，例如社工等較感興趣，未來大學選科時會循此路徑思考。

黃佩如（左一）獲安排前往一間專門從事醫療3D打印的公司實習，過程中讓她開始思考未來發展路向。（天主教鳴遠中學提供）

工作體驗獲良師指導 分享行業前景職場資訊

至於中五學生郭子恩則表示，最初打算前往傳統行業實習，但又希望了解更多科技行業，因此選擇前往香港生產力促進局的IT部門實習，認識到3D打印、鐳射雕刻等嶄新科技。他透露，實習期間導師除了教他工作，也會和他分享辦公室的情況以至工作前景，讓他對未來有更清晰的想法，日後亦需要儲備更多知識，未來升讀大學希望能攻讀科技和管理兼備的課程。

郭子恩稱工作體驗期間，十分感謝導師除教他工作技能外，亦與他分享工作日常、行業未來前景等，讓他對未來前景和所需技能有更深入理解。

郭子恩獲安排前往香港生產力促進局的IT部門實習，有機會接觸到3D打印、鐳射雕刻等嶄新科技。（天主教鳴遠中學提供）

鼓勵學生跳出舒適圈 為未來做好準備

天主教鳴遠中學升學及擇業輔導主任鄒詠詩表示，期望學生透過工作體驗，能夠觀察和接觸到實際工作環境，對未來有多一點想法，因為現時部份學生都是父母為他們將來作打算，但當他們透過工作體驗，從別人口中得知不同成績的入行渠道後，便會開始為自己未來打算，並且做好心理準備，主動嘗試爭取較佳成績。

升學及擇業輔導主任鄒詠詩表示，學生走進職場，有助他們了解職場運作，並在工作過程中建立自信心，有助他們未來成長。

設拔尖小組啟發每學生潛能

除了工作體驗外，天主教鳴遠中學自學生中一入學起，即會協助學生尋覓志向，當中更設有拔尖小組，因應學生能力和興趣，讓學生一展所長。助理校長林詠賢稱，當學生入學時，校方即會著手發掘學生長處，鼓勵和資助優秀學生外出參加比賽汲取經驗。初中時，校方會鼓勵和協助學生修讀不同課程，以獲取證書及盡早累積經驗。踏入高中後，學校除安排工作體驗外，亦會提供大學選科建議，以及透過「學校推薦直接錄取計劃」，直接推薦學生報讀大學。

助理校長林詠賢稱，每名學生入學時，校方即會了解他們的長處，同時學校設有拔尖小組，幫助所有學生發展潛能，包括資助他們參加比賽。

中五學生何小麗表示，中一從內地來港升學，入學時被學校老師發現數學表現優異，鼓勵她外出參加不同的數學比賽，並曾在不同比賽中獲獎，助她建立信心，亦令她投入更多時間學習數學。

何小麗表示自己希望日後成為獸醫照顧動物，過去的暑假她亦有前往漁護署實習，過程中讓她認識到獸醫不單需要照顧和醫治動物，亦需要擔當領導者的角色，實際工作涉及動物醫學、法律、行政等多個範疇，日後希望了解更多不同學科，決定未來升學路向。