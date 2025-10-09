逾百港深學生率先體驗紅色旅遊研學路線　一日參觀兩地4個景點

旅遊發展局（旅發局）與深圳市文化廣電旅遊體育局（深圳市文體旅遊局）合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的研學旅遊路線，並目標向全國推廣大灣區紅色旅遊。今天（9日）雙方在香港抗戰及海防博物館舉行起步禮，並安排來自香港及深圳的4間中學共100名學生率先體驗該路線。



起步禮後，學生參觀香港抗戰及海防博物館，由導賞員講解香港在抗日戰爭時期的角色和歷史故事。學生們其後到西貢參訪被列入第三批國家級抗戰紀念設施及遺址名錄的斬竹灣抗日英烈紀念碑，了解抗戰期間港九獨立大隊游擊隊抵抗並反擊日軍侵略的事跡。學生於下午則會前往深圳，到訪中國文化名人大營救紀念館，並於傍晚時份在深圳圖書館文化名人大營救圖書匯參與活動閉幕儀式，獲授予證書。



起步禮邀請了4位主禮嘉賓，包括旅發局主席林建岳、深圳市文體旅遊局局長劉蕾、特區旅遊事務專員張馮泳萍及駐港聯絡辦公室宣傳文體部副部長林枬。旅發局主席林建岳於致辭時表示，旅發局一直積極推動「香港無處不旅遊」，藉著抗戰勝利80周年開發紅色旅遊路線和景點，其中包括由旅發局與中國旅遊集團合作推出紅色旅遊產品，而中旅集團現已推出「香港文化名人大營救」香港深圳學習之旅一天團，每人團費為港幣650元，公眾現已可報名參加。

深圳市文體旅遊局局長劉蕾在典禮上勉勵學生，鼓勵他們充分了解抗戰歷史及精神，而非只顧在景點打卡。特區旅遊事務專員張馮泳萍表示，行政長官在《2025年施政報告》提出會推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色研學旅遊路線，旅遊事務署方會繼續支持其發展，與各界攜手開發更多項目。

來自香港基督教宣道會宣基中學的譚凱澄同學（左一）和周杏兒同學（右二）與來自深圳外國語學校（集團）的左笑嫣同學（左二）和高書騏同學（右一）接受傳媒訪問。（姜曉穎攝）

正修讀高中選修科目「旅遊與款待」的香港學生譚凱澄對研學遊感到興奮，期望透過參與是次活動學到習書本以外的知識，亦期待與來自深圳的同學交流。深圳初中學生高書騏則表示，希望能透過是次研學遊從另一角度認識香港，他認為香港既是國際城市，也是擁有民族大義的抗戰英雄城市。