黃金周｜旅遊業：本地團一日遊需求增料成趨勢　紅色旅遊有吸引力

十一國慶黃金周明天（1日）展開，連同中秋節假，今年會有連續8天假期，較去年多一日。旅遊業議會總幹事楊淑芬預料，今年内地訪港人次約有155萬，當中4萬至5萬為旅遊團客人。她表示，本地一日遊的需求慢慢增加，相信是未來趨勢，而具「紅色旅遊」元素的一日本地遊團是「會受歡迎的產品」，預計業界將繼續發展。



10月1日是國慶日，9月26日在尖沙咀栢麗大道，紅噹噹的國旗和香港區旗旗海在風中飄揚。（廖雁雄攝）

十一黃金周即將來臨，楊淑芬表示，今年假期比去年多一日，預料整個假期内地訪港人次將按年升百分之十，將有約155萬人來港，當中4萬至5萬為旅遊團客人。

不少旅客在黃金周期間預訂本地一日團，楊淑芬指出該現象不止黃金周，相關需求慢慢增加，相信一日團是未來趨勢，現而時旅行社推出的產品數量足夠。

不過，她表示一日團需要多種類型及行程，相關產品會「一路develop（發展）出嚟」。她透露，早前業界曾組織「紅色旅遊」踩線團，前往香港抗戰及海防博物館、鯉魚門等地，認為織「紅色旅遊」元素的產品有吸引力，未來相關旅遊產品將增加。

旅遊業議會總幹事楊淑芬。（資料圖片）

「四山」旅遊有體力及安全要求 行業需時培訓

今年《施政報告》提到，將落實「四山」旅遊，涵蓋太平山、鳳凰山、西貢海和大帽山。楊淑芬表示相關產品有體力及安全的要求，業內要多些時間培訓後才能推出。

另外，為慶祝國慶，本港不少商舖都有推出國慶優惠，吸引遊客及本地市民消費。楊淑芬認為，「（優惠潮）是一個很重要的氛圍，令到旅客感覺到每件事都很暢旺，有很多優惠吸引他們」。是次黃金周亦夾雜者中秋節，期間有不少活動及節日，包括大坑舞火龍，楊淑芬預料將吸引不少內地旅客。