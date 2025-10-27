天水圍樂善堂梁銶琚學校(分校)取消默書　校長：AI年代學習要前進

天水圍津貼小學樂善堂梁銶琚學校(分校)本學年起取消中英文默書，引入多元化的識字策略，包括遊戲化學習、善用電子平台、人工智能(AI)工具等，讓學生在互動與應用中自然掌握字詞。校長劉鐵梅表示，現時是AI人工智能年代，學習模式亦要與時並進，認為新一代的學生需要更貼近他們學習方式的教學方法，才能學得更深入、更廣泛。



天水圍樂善堂梁銶琚學校(分校)本學年起取消中文默書，引入多元化的識字策略，包括遊 戲化學習。（校方提供圖片）

校長：家長和教師各有不同疑慮

劉鐵梅校長表示，取消中英文默書由構思到推行花了半年時間，家長和教師各有不同疑慮，部分家長誤以為學校將默書的責任轉嫁至家庭，而教師亦擔心失去一項清晰的評量工具，對如何客觀評估學生的識字能力感到不安。她說 :「在溝通和討論的過程中，大家都以學生獲得最大收益作考量，透過舉辦講座、校長家長會、教師家長會，以及日常與家長的交流中，深入了解、討論取消默書後學生的學習情況，為家長解惑。」

她表示，學校邀請大學專家為教師提供專業指導，科主任亦積極帶領科組同事集思廣益，在暑假期間，邀請教師分享各自設計的識字活動，令到取消默書順利在今學年推行。

天水圍樂善堂梁銶琚學校(分校)本學年起取消中文默書，劉鐵梅校長表示，可以鼓勵學生通過探索式學習、自主閱讀或項目式學習來掌握知識，減少機械式學習。（校方提供圖片）

學生更能善用默書時間多看課外書籍

劉鐵梅校長表示，家長普遍支持，認為默書讓學生在家需大量時間溫習，子女的閱讀與運動時間被壓縮，甚至影響親子關係；有疑慮的家長，主要關注學校如何確保學生仍能有效掌握字詞。她表示初步了解新措施有正面效果，例如學生善用默書的時間多看課外書籍，能更自主地選出自己需要加深記憶的字詞，進行温習。

劉鐵梅校長表示，在教學實踐中發現，即使學生在默書中取得高分，但在寫作或考試時，仍常常忘記字詞的正確寫法，反映傳統默書往往只建立短期記憶，未能真正促進字詞的長期掌握，與其讓學生花費大量時間反覆練習默書，不如將時間用於廣泛閱讀與多元學習，讓學生在更豐富的語境中理解和運用字詞。

劉校長相信在十年之內，大部分學校將不再以默書作為主要的識字評估方式，轉而採用更有效、更具啟發性的識字教學模式。

取消默書後，學生能更自主地選出自己需要加深記憶的字詞，進行温習。（校方提供圖片）

副校長張靜思補充，學校一直採取多元化的方式進行識字教學，從教學活動中教師觀察到學生在參與這些識字活動時，在準備和投入程度，以及活動後對字詞的記憶效果，均較單靠死記硬背更為理想，「學生在沒有默書壓力下，在識字活動前更主動作預習準備，對教師安排的識字任務亦充滿期待，學習態度變得更積極主動。」

運用AI融入學習和評估

AI(人工智能)近年在學界亦廣泛使用，劉鐵梅校長稱，在決定取消默書時亦有運用AI融入學習和評估，提高學生識字認字的趣味性，例如透過AI音樂創作程序，將評核學生的生字及句子結構，以主題方式以AI 語言模型創作歌詞，製作生動的歌曲；學生亦可在預先認識和學習生字，然後在課堂上聆聽歌曲並填寫歌詞，這些結合AI 的靈活學習方式，較傳統方法趣味性大增，更能加深學生記憶字詞。

英文科引入拼音輪盤遊戲等 中文科設計有趣識字活動

在推動取消默書的過程中，校方加入不同的識字學習活動。英文科科主任王森彥稱，在英文科引入Phonics Wheels 拼音輪盤遊戲、BINGO、Word Search Challenge、Hangman 猜字遊戲等，透過趣味學習，學生逐步掌握和運用所學的生字和詞匯，同時在午息時間，透過連結學生喜歡的電子遊戲進行班級串字比賽，更可在遊戲逐步加入謎語題、辨別錯字題等增加刺激性，騰出課堂時間又能讓學生進行高階思維訓練。

要有效讓學生認識中文文字，中文科科主任馬靄怡表示需要營造讓學生「愛上文字」的環境與方式，學校設計一系列有趣的識字活動，包括以動作表達或猜想字詞意思的「律動活動」，認部首識字的「拼砌字卡，老師亦會善用電子平台如Kahoot、Wordwall、Quizlet 進行互動練習，幫助學生在輕鬆環境下，加強對字詞和語言的理解，激發學生的學習興趣和動機。