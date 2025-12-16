教育局推出『智』啟學教推動AI　合資格中小學每間可獲資助50萬

教育局公布推出「『智』啟學教」撥款計劃，以支援中小學善用人工智能提升學與教效能，計劃涵蓋公營學校（包括特殊學校）和直資學校，即日起接受申請。



行政長官於今年《施政報告》中提出會加大力度推進中小學數字教育，並於優質教育基金預留20億元，協助實現各科目教師善用人工智能輔助教學的目標。當中5億便是撥作用於『「智」啟學教』，於本學年起推行為期三年的計劃，成功申請的學校會獲發一筆過50萬元撥款，可用於購置、訂閱、租用各項推動人工智能輔助教學的裝置，包括軟件、硬件、平台、學與教資源，或校本人工智能應用方案。



獲撥款學校於3年內要完成指定人工智能推動學習項目

參加「計劃」的學校需承諾於期內完成指定的項目，如將「發展人工智能賦能教育」項目納入學校發展計劃及或周年計劃；在最少3個科目或課程範疇中推行人工智能輔助教學（每個科目或課程範疇最少涉及2個級別），並發展最少共6個應用人工智能的教學例子或資源；於最少3個科目或課程範疇，舉辦合共最少3次運用人工智能輔助教學的公開課或示範課（校內或校外）；舉辦最少3次運用人工智能輔助教學經驗分享會（校內或校外）；以及舉辦或安排學生參加最少2個，以提升學生人工智能素養與技能為重點的學生活動。

計劃即日起接受報名 3月下旬有申請結果

有意參加「『智』啟學教」的學校須於2026年2月28日或以前填妥申請表格和承諾書，以郵寄或傳真方式交回教育局資訊科技教育組，申請結果將於2026年3月31日或以前獲得通知。

身兼數字教育策略發展督導委員會主席的教育局副局長施俊輝表示，教育局銳意為學校教育數字化轉型注入人工智能元素，學校可因應其校情和發展需要，靈活運用撥款啓動及推動校本促進人工智能賦能教育的計劃。