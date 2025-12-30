聖安當小學70萬建智能實驗室　全港首間小學引入　走在學界最前線

在STEAM教育備受重視的今天，聖安當小學再次走在學界最前線。繼早前備受好評的天文室、LEGO STEM教室及STR3EAM 智能學習室後，校方今年斥資超過70萬港元，打造全港首間引入「智能實驗室吊裝系統」的小學科學實驗室——Future i Lab。從硬件升級到課程前瞻，再到溫暖人心的關愛文化，以及理想的升中派位結果及多元化的課外活動，這所學校不斷追求進步，持續贏得家長與學生的支持。



聖安當小學的 Future i Lab內設有電子屏幕顯微鏡，同學們可以同時透過屏幕觀察成像，並進行討論與分析，加強溝通協作能力。（黃寶瑩攝）

從孩子的笑臉看見教育的改變

對於聖安當小學的小四家長彭女士來說，兒子放學後興奮的分享，勝過千言萬語。平常都已經喜歡上課的兒子，自從有了新的科學堂，他比過往更熱愛上課，每次做完實驗回家，都會無比雀躍，喋喋不休地講足一整天。為了探究孩子轉變的原因，彭女士親身走訪了校園，當她踏入學校新落成的科學實驗室（Future i Lab）時，眼前的景象讓她驚歎不已：「今日親眼所見，這裏的設備真的讓我大開眼界，非常專業，難怪阿仔會那麼熱愛上課！」

這不僅是個別家長的感受，在家長日的參觀活動中，眾多像她一樣的家長，都對校方在資源投放上的魄力感到震撼。從早年的天文室及LEGO STEM教室，以及其後的STR3EAM 智能學習室，到如今新落成的Future i Lab 及模擬「天和核心艙」場景，學校再次大手筆投入資源，見證了這所學校如何透過頂尖的硬件與前瞻的課程，為學生的未來鋪路。

斥資70萬打造 Future i Lab 引進全港首個「智能吊裝系統」

聖安當小學斥資約70萬元設立 Future iLab，實驗室內設有全港首間小學引進的智能吊裝系統，整合供水、排水、供電、排氣、照明五大功能。（黃寶瑩攝）

為了配合教育局推展小學科學科的步伐，聖安當小學展現了極具前瞻性的視野。校方不惜斥資超過70萬港元，打造了配備專業實驗室儀器的「Future i Lab」。這並非普通的課室升級，而是一個集科技與實用於一身的科學探究空間。

實驗室最引人注目的，莫過於全港小學首度引進的「智能實驗室吊裝系統」。

Future iLab共有約5組智能吊裝系統，高年級學生在老師指導下，可利用每張實驗枱配備的獨立水龍頭與水槽，進行水的浮沉等實驗。（黃寶瑩攝）

這套系統宛如科幻電影場景，將供水、排水、供電、排氣、照明這五大實驗室核心功能，全部整合於天花的吊裝設備中。這種設計不僅大大節省了地面空間，更解決了傳統實驗室管線雜亂的安全隱患。學生在老師的指導下，可以使用這5組智能系統，配合每張實驗枱獨立配備的水龍頭與水槽，進行全方位的科學實驗。

科學科主任鄧鎮東老師指出，這項設施帶來的改變是革命性的：「過往學生只能坐在課室看影片，或者看老師在講台示範，參與感很低。現在，每一位學生都能親自動手，從扭開水龍頭到觀察反應，那種投入感與學習成效是完全不同的。」

教師與學生一起觀察高清智能顯微鏡下，植物表皮的狀況。（黃寶瑩攝）

除了宏觀的系統，聖安當小學在細節處亦見深思。實驗室還配備了高清智能顯微鏡。這項設備貼心地解決了低年級學生身高不足、難以對準傳統「目鏡」的難題。透過電子屏幕，同學們可以同時觀察微觀成像，例如植物表皮的結構，並即時進行小組討論與分析，這不僅學習了科學知識，更在無形中加強了溝通與協作能力。

從小一開始的「探究式學習」 激發小小科學家潛能

在聖安當小學，科學教育不是高年級的專利。在學校精心設計的課程藍圖下，小一學生入學伊始便有機會進入 Future i Lab。

科學科主任鄧鎮東老師提到，聖安當小學的小一學生已經有機會到 Future i Lab上課。（黃寶瑩攝）

「我們希望從小培養基礎的科學觀念與態度。」鄧老師舉例，小一學生會在實際操作中，學習實驗室的安全與衛生規則，例如保持桌面潔淨、分辨實驗用品等。更重要的是，學校利用放大鏡等基礎器材，引導學生觀察黃豆發芽的過程，對比有水與無水灌溉下的生長差異。

這種「動手做」的探究式學習，成功將好奇心轉化為求知欲，為孩子在心中埋下了一顆科學的種子。

李偉鋒校長：8年前超前部署 目標是學生能具備未來生存與成功的能力

聖安當小學校長李偉鋒表示，協助學生升讀優質中學並非學校唯一目標，學校亦重視裝備學生面對未來挑戰，多年來一直投資升級學校不同軟件及硬件。（黃寶瑩攝）

這一切的改變，並非一蹴而就，而是源於李偉鋒校長高瞻遠矚的部署。

「我們的目標，絕對不僅僅是幫學生考入一間好中學當作任務完成。」李校長語重心長地表示：「我們更看重的是，小朋友將來在社會上，是否具備生存與成功的能力。」

聖安當小學在8年前，設立全港首間Lego STEM Lab。（黃寶瑩攝）

早於8年前，當STEAM教育尚未全面普及時，聖安當小學已洞悉先機，超前部署。學校不單成為全港第一間與 LEGO Education 合作的小學，設立了 LEGO STEM Lab，更將編程及科學元素融入校本課程並獨立成科，設立科學與科技科，致力發展STEAM教育。其後，校方更獲得優質教育基金撥款超過130萬，設立STR3EAM 智能學習室，並構建具學校特色的STR3EAM課程。除涵蓋科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）外，亦加入宗教教育（Religion）、閱讀（Reading）及探究（Research）元素，從而兼顧知識建構、價值教育及人文素養的培育。

李校長分析，未來社會極需具備五種核心能力：

1.資訊科技能力

2.解難能力

3.創意思維

4.溝通協作能力

5.表達能力

面對今學年起小學常識科分拆為「科學科」和「人文科」的重大改革，聖安當小學因為早有準備，顯得游刃有餘。學校的STEAM校本課程正是針對上述五大能力進行訓練。李校長強調，新科學科課程與初中科學科接軌，涉及大量實驗知識，現在為學生打造高規格實驗室，就是為了讓他們打好堅實基礎，「升中後，他們已具備操作實驗室器材的經驗，能更自信地適應中學生活，而不是只會『紙上談兵』。」

模擬「天和核心艙」 沉浸式體驗中國航天夢

聖安當小學「天文及多媒體學習中心」為學生提供猶如置身於模擬天和核心太空艙的沉浸式學習體驗，以學習航天科技知識。（黃寶瑩攝）

除了地面的科學探索，聖安當小學更將目光投向了浩瀚宇宙。

家長林女士參觀後讚歎道：「這個模擬天和核心艙太有吸引力了！彷彿讓人置身太空，那種現場感，實在令人難忘，我也希望可以在天文室上課。」

她口中的「天文室」，正是學校同步優化的「天文及多媒體學習中心」。校方以 1:1 的比例，模擬了中國天宮空間站的「天和核心艙」的場景。配合光纖星空天花，學生一踏入中心，就如置身燦爛星河之中。

中心內展示了高仿真的中國航天員艙內服、大型中國航天運載火箭模型以及中國太空食品，讓學生能親身見證國家航天科技的輝煌成就。加上300吋巨型投影屏幕與專業天文軟件，學生能「零距離」探索宇宙奧秘。李校長表示，學生在天文及多媒體學習中心內不僅學習天文知識，更是配合校本中國航天課程，培養學生對國家科技發展的自豪感與興趣。

家長心聲：為STEAM慕名而來 被「關愛文化」深深感動

聖安當小學家長彭女士（左）與林女士（右），認為學校重視STEAM教育，在軟件或硬件上不斷進行優化。她們亦稱讚學校關愛文化，讓家長更能了解子女學習情況。（黃寶瑩攝）

硬件的升級固然吸睛，但真正留住家長心的，是學校那份細膩的關愛與有效的溝通。

家長彭女士當初為兒子選擇聖安當，除了欣賞學校理想的升中派位結果以及多元化的活動外，正是看中了學校對STEAM的重視。兒子在小二時，已經能夠運用編程讓模型車運行，這份成就感讓她喜出望外。然而，讓她感到窩心的，卻是緣自一次「意外」。

彭女士回憶，兒子小一時曾不小心弄濕校服。在許多學校，這可能是令孩子尷尬無措的時刻，但聖安當的老師反應極快，不僅立即安排工友為學生更換後備校服，更常備一次性內褲供有需要的學生使用。老師更在處理妥當後致電家長，溫柔地叮囑：「媽媽不用擔心，事情很小，我們已經處理好了，回家千萬不要責備孩子。」這份細心與體貼，讓彭女士倍感窩心，至今難忘。

開放透明的溝通渠道

一間學校的好壞，家長的感受最為直接。在採訪中，另一位家長林女士不約而同地對學校給予高度的評價。身為校友的家長林女士，見證了母校從舊校舍到新校舍的蛻變，更對學校的「家校合作」讚不絕口。

林女士指出，聖安當小學打破了在傳統學校老師難以抽空與家長聯絡的隔閡，她對學校的溝通效率讚不絕口。無論是校長、副校長還是主任，家長在接送時間均能直接溝通，無需刻意預約。對於家長在手冊上留言反映意見，老師往往在當天放學後便極速回覆，主動交代處理經過。

「學校真的很願意聆聽，而且絕不會標籤提供意見的家長。」林女士說，這種高效且充滿互信的溝通模式，讓家長感到無比安心。

李偉鋒校長會用整個學年的時間，與全校學生分組午膳，只為與學生建立關係，聆聽他們的需要。（聖安當小學提供圖片）

聖安當小學除了積極與家長建立有效的溝通外，李偉鋒校長更著重與學生建立緊密的關係。李校長用整學年時間與全校學生每天分組午膳，細心聆聽學生的心聲和需要，與他們分享人生道理，字句叮嚀中盡是期許與關懷。此外，李校長於飯後更與學生一起玩遊戲，每一位參與遊戲的學生更可獲得代幣獎勵，供學生從李校長特設的夾公仔機中夾取心愛的毛公仔，更會與學生一起拍照及沖曬照片給學生留為紀念。每位學生走出校長室時，均帶著滿足且燦爛的笑容，可見學生們都很享受與校長共聚的歡樂時光。

結語：成就未來的全人教育

聖安當小學校長李偉鋒表示，學校所有資源投入及軟硬件升級，皆為裝備學生面對未來的挑戰。（黃寶瑩攝）

從8年前率先設立全港首間 LEGO STEM Lab，到如今斥資打造全港領先的 Future i Lab；從模擬太空艙的沉浸式體驗，到細緻入微的關愛文化。聖安當小學展現了一所具前瞻性的優質學校應有的條件：既有仰望星空的科技視野，亦有腳踏實地的育人溫情。

正如校長李偉鋒所言，這一切的投入與升級，最終只有一個目標——裝備學生面對未來的挑戰，讓他們在變幻莫測的世界中，擁有能夠自信生存與成功的能力。

在這裡，科學不再是艱澀的理論，而是手中躍動的實驗；學習不再只著重枯燥的背誦，而是提供機會讓學生進入探索未來的旅程。聖安當小學正以其獨特的「軟硬實力」，為每一位學生裝備好面對未來的翅膀，讓他們在愛與科技的滋養下，自信飛翔。