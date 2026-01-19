直資擴班計劃｜教育局：逾40間直資校申請　將適時公布審批結果

2025年《施政報告》提出，以試點計劃容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生，教育局去年12月11日去信全港直資學校，邀請他們參加申請，本月16日截止。教育局表示，截至今年上周五（16日），共收到超過40所直資學校的回覆，局方現正處理他們申請，將適時公布審批結果。



直資中小學每班人數准增至45人和37人

2025年《施政報告》提出，以試點計劃容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生。計劃下的學額屬「額外新增學額」，不會影響本地學生入讀心儀直資校及修讀本地或非本地課程的機會。現時直資中小學每班人數限制分別為41和33人，若申請增加每班人數上限，中小學每班人數分別可達最多45人和37人。

教育局：正處理申請 將適時公布結果

教育局表示，共收到超過40所直資學校的回覆，形容是反應積極。局方現正處理他們申請，將適時公布審批結果。

局方指，政府致力推動國際教育樞紐建設，並在專上教育的國際化和多元化的基礎上，進一步將計劃推展至基礎教育。局方早前向全港直資學校發信，邀請他們申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。