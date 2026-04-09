升中統一派位2026｜各區乙部英中名單學額一覧　附學校學額搜尋器

升中統一派位階段現已展開，全港英文中學於乙部提供逾9,600個學額。以下整理全港18區各區英中在統一派位乙部涉及的學校名稱和學額，當中包括聯繫、直屬學額，立即逐一看清各區在校網分配下的英中學額。



統一派位分為甲部（不受學校網限制）及乙部（按學校網的學校選擇），家長及學生可在乙部選擇30間所屬校網的學校，包括本區及他區中學。



港島及離島方面，東區、中西區、灣仔區、南區及離島區共提供2,100個英中學額，其中有多間傳統名校的中西區有568個英中學額，灣仔區則有715個。

九龍方面，九龍城區的英中學額屬全港最多，單計本區英中學額已達1,039個，連計他區中學有1,182個英中學額。而油尖旺及深水埗區亦各有超過400個英中學額。九龍東的黃大仙區及觀塘區合共有過千個英中學額。

新界方面，新界西的葵青及荃灣區合共提供950個英中學額，屯門及元朗則分別有626及707個英中學額。新界東的沙田區的英中學額屬全港第二多，提供920個英中學額，北區提供595個英中學額，大埔和西貢區則分別有360及325個英中學額。

根據教育局的《中學一覽表》，「01教育」製作了以下的英中乙部學額搜尋器：