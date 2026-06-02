水墨畫家到順聯會梁潔華小學　互動遊戲切入向小學生講解書畫同源

中國水墨畫不僅是古典藝術的瑰寶，更是與漢字文化同源共生的視覺藝術。為了讓初小學生領略傳統文化之美，《香港01》「01教育」團隊早前於順德聯誼總會梁潔華小學舉辦「中國文化 —— 水墨畫」專題講座。活動特別邀請到本地藝術家「巫墨筆歡」 Katrina Mo 擔任講者，以有趣的互動遊戲帶領小一至小二學生穿梭古今，探索水墨與文字間的奧秘。



觸感與嗅覺 打破水墨畫的傳統框架

講座伊始，Katrina 便以「有生命的水」與「有墨」為題，引發學生的觀察與思考。她指出，水墨畫不一定是黑白的，更不僅僅是課本上的陳跡。為了讓學生更直觀地感受水墨媒材，Katrina 引導學生進行「初探宣紙」的感官體驗，透過「摸一摸」與「聞一聞」，辨別生宣與熟宣在質地與吸水性上的差異。

這種強調感官的教學法，成功抓住了低年級學生的注意力。Katrina 解釋道：「每個人的畫都不一樣，因為我們看到的世界都不一樣。」她鼓勵學生放下對「畫得像不像」的包袱，將注意力回歸到墨色在紙上暈染的自然美感，讓水墨藝術變得可親、可玩。

藝術家 Katrina Mo 引導梁潔華小學的學生近距離觀察宣紙，透過觸摸與嗅覺感受水墨創作的獨特媒介。（夏家朗攝）

書畫同源 象形文字中的繪畫密碼

是次講座的核心亮點在於「象形猜謎」環節。Katrina 巧妙地將中國文字的起源與水墨線條結合，引導學生理解「書畫同源」的深層含義。她展示了一系列模擬古代自然現象的符號，如「雨」、「電」、「風」等，並邀請全體學生舉起手來化身「隱形大毛筆」，在空中揮灑這些象形線條。

透過象形文字的演變，學生們驚訝地發現，古代文字本身就是一幅幅精簡的水墨畫。例如「山」字像起伏的山巒，「魚」字勾勒出擺動的尾巴，「車」字則展現了古人對空間結構的觀察。這種連結讓初小學生明白，學習寫字與學習繪畫其實是相通的，文字的線條裡隱藏著古人觀察世界的視角，而水墨畫正是這種視覺語言的延伸與昇華。

藝術家 Katrina 邀請學生上台親身體驗水墨創作，並透過投影機將筆尖與宣紙接觸的細微變化實時呈現於大屏幕。（夏家朗攝）

從觀察到落筆的想像力

在「水墨遊戲」的引導下，Katrina 展示了如何利用水墨表現「山、跑、狗、海、氣」等動態與靜態意象。她啟發學生思考：如果文字可以變成畫，那麼畫作是否也能成為一種說故事的語言？學生們在輕鬆的氣氛中，體會到水墨線條如何表現出風的流動、雨的輕盈。

校方表示，對於小一及小二學生而言，視覺與想像力的啟蒙至關重要。透過 Katrina 老師生動的演繹，學生不再視水墨畫為艱澀的古董，而是能與自己日常學習的漢字產生聯想。這種結合象形文字、歷史文化與藝術實踐的跨學科學習方式，有效加深了學生對中國傳統文化的認知與興趣。

這場由《香港01》與「巫墨筆歡」攜手帶來的學生講座，不僅傳授了基礎的藝術知識，更在學生心中種下了欣賞古典美學的種子。當文字與筆墨在校園相遇，傳統文化的生命力正在年輕一代的筆尖下悄然復甦。

講座現場氣氛十分高昂，每當進入象形文字猜謎或提問環節，同學們均表現得興致勃勃，紛紛舉手爭取參與機會。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747