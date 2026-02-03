教育臻善｜從服務中綻放光亮——讓正向教育成為生命的延續

文：聖公會何明華會督中學金偉明校長

我們總在想——教育的意義，不正是在一次次的相遇與關懷中，讓生命彼此啟發、彼此成長嗎？

我們多年來積極推行「正向教育」與「服務式學習」，希望學生不僅學會知識，更學懂關愛，懂得在世界的角落裡燃點希望的火光。



以行動學習，讓善意成為日常

中二學生參加由賽馬會主辦的「眾心行善——義工推廣校園夥伴計劃」，同學正分組討論及設計長者友善的社區地圖。（作者提供）

參加「眾心行善——義工推廣校園夥伴計劃」的中三學生正與視障人士到超級市場選購日用品。（作者提供）

我們將服務式學習深化至全級推行，中二及中三學生參加由賽馬會主辦的「眾心行善——義工推廣校園夥伴計劃」。學生以「人口老年化」與「社區共融」為主題，親身走進社區、策劃活動、完成服務，並作反思分享。

記得有位同學在活動後寫下：「我感受到了老人的孤獨，希望未來能協助發展長者友善的設施。」另一位說：「當我幫助別人時，發現原來自己也被需要。」這些簡樸的句子，比任何測驗成績都更動人，因為那是一顆心在學習如何關心，如何成為「更好的人」。

我們鼓勵學生在「小善幸」網上平台上記錄自己的感悟，發佈率高達八成。當我們閱讀他們的文字時，看見的不僅是一個個服務的片段，更是他們逐步建立社會責任感與同理心的痕跡。

在服務的歷程中，我們看見學生從最初單純的付出，逐漸學會觀察、傾聽與體諒。他們從校園走進社區，從「被安排的活動」變成「主動的投入」。因此，我們期望將服務式學習延伸得更深更廣，不僅讓學生在服務中學習，更讓他們透過跨代交流，理解「關係」的意義與「連結」的力量。也因此，學校在過去的基礎上，推展至不同層面的長者服務，讓愛與正向的火光得以延續下去。

長幼同行，讓關愛流動起來

「老吾老，及人之老」——這句古語正是我們近年義工服務的精神所在。學校作為「九龍東長者學苑聯網」的核心學校之一，繼續與外間機構合作，帶領學生參與多元形式的長者服務。

中四學生參加「長者學苑」舉辦的「花牌製作工作坊」，為長者挑選色彩繽紛的紙花。（作者提供）

中四學生積極參與「長者學苑」活動，在「花牌製作工作坊」中，有同學細心為婆婆挑選色彩繽紛的紙花，在活動後他說：「她就像我家中的婆婆一樣，和她相處讓我特別親切。」那份心繫他人的溫柔，正是教育的溫度。

在攝影班裡，學生教長者使用相機，從鏡頭中重新看見生活的美；在智能手機課堂裡，長者學會與孫子視訊通話，那份雀躍的表情感染了全場。一位學生事後說：「看着他們由迷惘到自信，原來我們的小幫助，也能改變別人的世界。」

中四學生於「長者學苑才藝表演及嘉許禮」中，與長者聯合表演木箱鼓。

還有一位原本很害羞的女生，在與長者聯合表演木箱鼓後，滿臉笑意地分享：「當長者為我們拍掌打節拍的時候，我感到一股暖流和勇氣。」自此，她變得更勇於表達自己，而正向情緒也在共鳴中萌芽。

這些相遇不只是課外活動，而是一次又一次心靈的交流。長者從年輕人身上拾回熱情與笑容，學生則從長者身上學會堅毅與智慧。這份互助互愛的力量，讓校園變得更柔軟、社區變得更有溫度。

中四學生在「茶藝體驗日」中為長者泡茶。（作者提供）

正向教育的根是關係

學生的回應讓我們更堅信，若要讓正向價值在校園扎根，單靠活動並不足夠，還必須回到教育最核心的地方——人與人之間的關係。於是，我們把視線由社區再次帶回課室與校園日常，思考如何在每一個學習情境中，把這份溫度延續下去。

正向教育強調的不只是愉快學習或讚賞文化，而是以「關係」為起點。師生之間那份互信與理解，是學生改變的第一步。當老師以誠意傾聽、以愛心陪伴，同學自然會感受到被重視與接納，他們會願意打開自己，願意嘗試，願意相信自己能夠成長。

為了讓這份信念有更深的根基，我們在本學年深度參與澳洲Berry Street Education Model的「Trauma-informed Positive Education」培訓。期望透過培訓工作坊，幫助教師理解學生在面對壓力與困難時的情緒反應，從中陪伴學生，建立信任、支持且充滿尊重的學習環境。當老師成為學生生命中的同行者，教育的火花自然會被點亮。

燃亮自己，照亮別人

教育的旅程從來不只是老師教學生，而是生命與生命之間的同行。當學生學會將正向教育的理念實踐於服務中，他們不只是在「做好事」，而是在「做成長中的自己」。

「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火。」當我們在孩子心中種下那一點火苗——愛自己、愛他人、愛這世界——他們終將在生命的路上成為光的延續，燃亮自己，也照亮別人。

聖公會何明華會督中學金偉明校長。（作者提供）

